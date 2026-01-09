Un nuevo conflicto internacional dispara el precio del petróleo: cómo puede afectar a la Argentina

Las protestas en Irán se tradujeron en un alza del precio del petróleo en el after market. (Bloomberg)

Mientras se aguarda el pago a los bonistas y los acontecimientos de Venezuela, anoche los precios del petróleo volaban en el after market con alzas superiores al 4%, en particular el Brent, que es el de referencia de la Argentina, y se acercaba a 63 dólares. En Londres, mientras el WTI subía en Estados Unidos casi 1 por ciento. El oro acompañaba la crisis con alzas de 0,35% después de haber abierto en baja.

Según Matias Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, “el mercado está mirando hacia medio Oriente, con miedo a que las protestas en Irán escalen aún más y pongan en jaque el régimen del Ayatola Jamenei. Si el régimen se siente acorralado las posibilidades de interrumpir el flujo desde Irán aumentan. Estos barriles, que también van a China, son el reemplazo natural del suministro venezolano que ya dan por perdido, lo que motivaría a los asiáticos a buscar sustitutos”.

“El benchmark (precio de referencia) de Dubái que venía bastante golpeado por la sobreoferta en Asia, está mostrando señales de reversión evidenciado en las primas físicas (lo que se paga por cargas versus los futuros) supuestamente por las compras anticipadas de los chinos antes de que empiece el año Nuevo Lunar en febrero. Como siempre, las sorpresas vienen los fines de semana y nadie quiere quedar vendido”, agregó.

Por supuesto, el panorama local cambia y las acciones petroleras que cerraron al alza no habían recibido a pleno el impacto del crecimiento de los precios del crudo. No va a ser un fin de semana fácil porque los precios del petróleo alteran los costos y cambian las reglas del juego.

Estados Unidos busca que el valor del petróleo baje para abaratar los costos internos.

El aumento de los precios del crudo desagrada a Donald Trump, quien quiere verlo en USD 50 dólares el barril para bajar los costos de producción internos.

En el día de pago de los bonos soberanos, hay un escenario exterior que, con sus complejidades, también puede favorecer a la Argentina porque da valor a las exportaciones de Vaca Muerta. Además, las Bolsas de Estados Unidos anoche operaba firmes. Para los que hoy cobren los cupones de los bonos soberanos se abre un menú amplio para reinvertir los dólares que tendrán en su poder.

En el ámbito local, el mercado cambiario estuvo tranquilo y bien abastecido. Los dólares financieros no tuvieron sobresaltos. El MEP cerró en el mismo precio del día anterior a $1.494, mientras el contado con liquidación (CCL) bajó $2 a 1.53 pesos. El “blue” dejó en el camino $10 y cerró a 1.510 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 556 millones y el dólar mayorista cerró $4 abajo. Lo relevante es que el Banco Central continuó con su política de acumular reservas y adquirió USD 62 millones, más del doble que se comprometió a adquirir, ya que la meta es de 5% del monto operado diario. Pero previendo la inminente avalancha de dólares producto del pago de los bonos y de la liberación de las cuentas CERA donde hay USD 20 mil millones, está comprando la mayor cantidad posible a la espera de los días de vacas flacas.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “los volúmenes operados tanto en futuros de dólar como en bonos dollar linked (atados a la devaluación) siguen retrocediendo desde el 5 de enero cuando el BCRA informó su primera compra de divisas en el marco de la nueva fase. En esta última rueda el tramo desde fin de enero hasta fin de mayo (inclusive) cerró con leves alzas, pero con implícitas corridas levemente a la baja. El interés abierto (IA) terminó con una variación de 32,3 millones que es la menor en lo que llevamos de enero, aunque sigue acelerando en fin de mayo lo que podría sugerir que la intervención oficial se mantiene, aunque más quirúrgica”.

Por supuesto, la novedad en la compra de dólares por parte del Banco Central cambió el panorama y los analistas tratan de ver la nueva estrategia con claridad.

Para Adcap Grupo Financiero “desde la firma del nuevo programa EFF -cuando el crawling peg fue reemplazado por bandas cambiarias- y la posterior eliminación de las LEFIs, que quitó una referencia nominal clave, la economía ha estado operando sin un ancla clara, un vacío que se refleja en una volatilidad significativamente mayor de las tasas de interés. En las próximas semanas, esperamos que el Banco Central publique un nuevo IPOM (Informe de política Monetaria), lo que brindaría mayor claridad sobre los objetivos monetarios”.

La noticia de que el Tesoro pagará con sus depósitos en pesos los dólares que necesita para cancelar la deuda influyó en las tasas de interés. A la apertura las cauciones abrieron en alza a 45% anual, pero con las noticias positivas sobre la forma de pago de la deuda, se acomodaron en 35%.

Los inversores se volcaron a las LECAP y BONCAP a tasa fija que tuvieron alzas generalizadas y bajaron sus rendimientos, lo que es una buena señal para el consumo que necesita un alivio en las tasas de interés. Entre enero y julio rinden tasas de alrededor de entre 2,46% y 2,57% efectivo mensual.

Los bonos soberanos tuvieron una leve baja que hizo subir el riesgo país apenas 4 unidades (+0,7%) a 579 puntos básicos. Pero la realidad se verá el lunes con la paridad de los bonos que puede ser más elevada ante el cumplimiento en tiempo y forma del pago de la deuda.

Una de las causas, según la consultora F2 fue “la suba de las tasas de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar que golpearon a los bonos de la región”.

La Bolsa comenzó el día negativo, pero se fue acomodando a la situación internacional. El S&P Merval de las acciones líderes aumentó 2% en pesos y 2,2% en dólares. Lo mejor pasó por Transener (+5,3%), Ternium (+4,8%) y Transportadora Gas del Sur (+3,5%).

Para hoy se espera una rueda intensa. Hay una importante cantidad de dólares que buscarán su destino. José Nápoli de Nápoli Inversiones estimó que entre 75 y 80% de los dólares se reinvertirán en bonos de la deuda, Obligaciones Negociables y, en menor medida en acciones.