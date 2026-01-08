El Banco Central compró USD 62 millones y las reservas brutas rompieron otra marca

El Banco Central acumula compras netas en las primeras jornadas del año tras varios meses de menor intervención en el mercado cambiario (EFE)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró en el mercado de cambios otros USD 62 millones este jueves, con lo que ya acumula un total de USD 175 millones adquiridos desde que comenzó el año.

En tanto, las reservas brutas alcanzaron los USD 44.781 millones, en la mayor nivel registrado durante la actual gestión y el valor más alto en un período de tres años.

La semana en la que se realizaron estas compras también estuvo marcada por la concreción de un acuerdo de financiamiento en el exterior con un grupo de bancos internacionales. En ese marco, el BCRA acordó una operación de Repo por USD 3.000 millones pactada a un plazo de 372 días con una tasa de interés equivalente a la SOFR más un spread de aproximadamente 400 puntos básicos. Este crédito, garantizado con títulos públicos, busca reforzar el balance de divisas de la autoridad monetaria de cara a los vencimientos de deuda programados para los próximos días.

De hecho, la operación de repo se dio en la antesala del pago de vencimientos de deuda que deberían ser cancelados este viernes por el Gobierno argentino. El cronograma de compromisos incluye pagos por USD 4.216 millones, lo que había generado incertidumbre respecto de la disponibilidad de divisas suficientes para afrontarlos sin recurrir a las reservas. En ese contexto, el acceso a financiamiento externo mediante el mercado de repos constituye una herramienta adicional para administrar la liquidez en moneda extranjera.

La acumulación de reservas

Según los datos oficiales del BCRA, la suba de reservas brutas, que ya se acerca a los USD 45.000 millones, se da en paralelo con el nuevo esquema de bandas cambiarias que se actualiza de manera periódica con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Bajo ese régimen, la entidad monetaria puede comprar divisas siempre que la oferta supere la demanda, sin que estas operaciones alteren de manera significativa el equilibrio del mercado cambiario.

La acumulación de divisas en las reservas internacionales contrasta con los meses previos en los que la intervención había sido más limitada. Operadores del mercado señalaron que el BCRA estuvo activo en las ruedas donde se observó un predominio de oferta de dólares, lo que facilitó las compras sin presionar sobre el tipo de cambio oficial. Además del volumen comprado, la persistencia de esta estrategia en los primeros días del año indica una continuidad en la política cambiaria implementada por la entidad.

Noticia en desarrollo