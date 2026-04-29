Economía

El gobierno porteño aumentó un 28% el costo de la VTV: cuánto deberán pagar autos y motos

El trámite tendrá el segundo incremento del año y ya se acerca a los $100.000 en el caso de los autos particulares

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VTV CABA
El trámite acumula un aumento de 53% en 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un nuevo ajuste en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 28%. Se trata de la segunda suba en lo que va del año.

Tras la reciente actualización publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, el costo de la VTV se fijó en $96.968 para automóviles, cuando anteriormente era de $75.756, y en $36.459 para motos, que antes costaban $28.484. En lo que va del año, el trámite ya acumuló un aumento del 53%.

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En los considerandos, señalan que “el ajuste responde a un incremento en los costos de prestación del servicio, lo que impactó en la ecuación económico-financiera de las empresas concesionarias. Según la normativa vigente, cuando la variación de costos supera el 5%, las firmas pueden solicitar una revisión tarifaria”.

Vale recordar que la VTV es un control técnico obligatorio para certificar que cumplen con los estándares mínimos de seguridad y condiciones mecánicas aptas para circular en la vía pública. La finalidad principal de este sistema es reducir riesgos en la seguridad vial asociados a fallas mecánicas de los vehículos.

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VTV 2023
La VTV es un control técnico obligatorio para certificar que cumplen con los estándares mínimos de seguridad y condiciones mecánicas aptas para circular en la vía pública

Es obligatoria para todos los vehículos particulares con más de 3 años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros de uso, y para todas las motos con más de 1 año.

Están exceptuados los vehículos cero kilómetro, hasta cumplir los 3 años de su patentamiento o antes de los 60.000 km recorridos. Y las motos cero kilómetros, antes del año de antigüedad.

Las siguientes personas quedan exentas de pago:

  • Jubilados, pensionados o mayores de 65 años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.
  • En caso que sean propietarios de más de una unidad, se lo beneficia con exención del pago de un solo vehículo.

Si un vehículo no logra aprobar la verificación técnica, su propietario tiene hasta 60 días hábiles para hacer las reparaciones indicadas y volver a la misma planta, con turno previo, para una nueva revisión sin costo.

Ahora bien, si el conductor puede resolver el problema el mismo día en que se realizó el control original, existe la posibilidad de regresar directamente a la planta y hacer la reverificación en el momento, sin necesidad de turno ni de pagar otra vez el trámite.

Eso sí, si se supera el plazo de los 60 días hábiles sin haber hecho las mejoras, ya no hay excepciones: habrá que abonar la tarifa completa y empezar el proceso de verificación desde cero.

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​​Según la Ley de Faltas Nº 451, no portar el certificado o la Oblea equivale a una infracción de 100 Unidades Fijas ($94.999). Si el vehículo nunca hizo una verificación o si la misma se haya vencida, la multa ascenderá a 400 UF ($379.996).

En la provincia de Buenos Aires, el costo para vehículos de hasta 2.500 kg asciende a $97.057,65, mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) el valor es de $174.703,77. Las motos abonan $38.823,06. Como se observa, la tarifa en CABA se alineó con los valores de la provincia, que previamente resultaban bastante más elevados.

En este distrito, la obligatoriedad de la VTV se establece a partir de los dos años de antigüedad del vehículo o cuando se superan los 60.000 kilómetros.

Las multas en la provincia pueden oscilar entre $568.800 y más de $1.800.000, de acuerdo con la gravedad de la falta y la reincidencia.

Para efectuar la VTV es necesario solicitar un turno anticipado en las plantas habilitadas, tanto en la CABA como en la provincia.

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