Economía

Las pretensiones salariales de los argentinos se ubicaron por debajo de la inflación por primera vez en dos años

El sueldo pretendido del primer trimestre quedó por debajo del índice de precios minoristas, según un estudio privado. Las diferencias por seniority, rubro y género muestran una amplia dispersión en los ingresos esperado

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Las expectativas salariales de los postulantes muestran subas moderadas en marzo, con diferencias según experiencia y sector. REUTERS/Francisco Loureiro
Las expectativas salariales de los postulantes muestran subas moderadas en marzo, con diferencias según experiencia y sector. REUTERS/Francisco Loureiro

El salario promedio pretendido por los trabajadores en Argentina alcanzó los $1.786.395 brutos en marzo, con un incremento del 1,74% respecto del mes anterior. La cifra surge del último relevamiento del mercado laboral elaborado por Bumeran, que también muestra cómo se distribuyen las pretensiones salariales según el nivel de experiencia, el sector de actividad y el tipo de puesto.

En términos interanuales, el salario requerido registró un aumento del 18,79%, un valor que estuvo claramente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 32,6% en ese período. La misma tendencia se observó en los primeros tres meses de este año. “Durante el primer trimestre de 2026 el salario pretendido promedio registró un incremento acumulado del 3,16%. Este dato marca un cambio en la tendencia: por primera vez desde 2024, las pretensiones salariales del primer trimestre son inferiores a la inflación del periodo. Con una inflación acumulada del 9,4%, los salarios se posicionaron 6,23 puntos porcentuales por debajo”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

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Cuánto se pidió según el nivel de experiencia

El informe evidencia diferencias en las pretensiones salariales según el seniority de los puestos. En marzo, quienes aspiraron a posiciones de jefe o supervisor solicitaron en promedio $2.596.509 por mes, lo que implicó una suba del 0,47% frente a febrero.

En el segmento semi senior y senior, el salario requerido fue de $1.788.635, con un incremento mensual del 2,11 por ciento. En tanto, los perfiles junior registraron una pretensión promedio de $1.329.862, con una suba del 1,69% en el mes.

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Gráfico de líneas mostrando la evolución del salario medio pretendido por seniority (Junior, Senior/Semi-Senior, Jefe/Supervisor) de marzo de 2023 a marzo de 2026
Este gráfico ilustra la evolución del salario medio requerido en pesos brutos mensuales desde marzo de 2023 hasta marzo de 2026, segmentado por nivel de seniority: Junior, Senior/Semi-Senior y Jefe/Supervisor.

Dentro de cada segmento también se observan diferencias según el tipo de puesto. En el nivel de jefe o supervisor, el mayor salario pretendido corresponde a posiciones de Planeamiento Económico-Financiero, con valores que alcanzan los $4.437.500 mensuales. En el segmento senior y semi senior, las mayores pretensiones se registran en Ingeniería Metalúrgica, con $3.190.000, mientras que en el nivel junior el puesto con mayor requerimiento es Liderazgo de Proyecto, con $3.075.000, siempre hablando de valores brutos.

En el otro extremo, los salarios pretendidos más bajos en marzo para perfiles junior se registraron en Mantenimiento y Limpieza, con $850.000 mensuales, seguido por Telemarketing en el área comercial, con $887.500. En los niveles semi senior y senior, el puesto con menor pretensión fue Servicios, con $950.000 por mes.

Brecha salarial por género

El relevamiento también analiza las diferencias en las pretensiones salariales entre hombres y mujeres. En marzo, el salario promedio requerido por los hombres fue de $1.818.636, mientras que el de las mujeres se ubicó en 1.688.663 pesos.

Esto implica una brecha del 7,70% a favor de los varones, lo que representa el nivel más bajo en lo que va de 2026. La diferencia fue reduciéndose a lo largo del trimestre: en enero era del 14,05% y en febrero del 8,34 por ciento.

Trabajadora
La brecha de género sobre la pretensión salarial se achicó en marzo (Europa Press)

En términos de variación mensual, el salario pretendido por los hombres aumentó un 1,19% en marzo, mientras que el de las mujeres subió un 1,79%, lo que contribuyó a achicar la brecha.

Las diferencias también se mantienen al analizar cada nivel de seniority. En los puestos junior, la brecha es del 2,58%; en los niveles semi senior y senior, del 7,34%; y en las posiciones de jefe o supervisor, alcanza el 14,27%.

Qué perfiles buscan las empresas

El informe incluye además un análisis sobre la demanda laboral y el comportamiento de los postulantes. En marzo, los puestos con mayor cantidad de avisos fueron los vinculados a Ventas, que concentraron el 11,80% de las búsquedas, seguidos por Comercial, con el 8,89%, y Administración, con el 5,61%.

En cuanto a las postulaciones, los roles más elegidos por los candidatos fueron Almacén, Depósito y Expedición, con el 11,15% del total, seguidos por Producción, con el 10,74%, y Administración, con el 9,09%.

El análisis también muestra que, en los tres niveles de seniority, la cantidad de postulaciones masculinas es mayor que la de las femeninas.

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