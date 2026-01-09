El Gobierno paga hoy los vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones: cómo se financia la operación

El Gobierno definió el esquema para cumplir con los pagos previstos en el calendario financiero (Reuters)

La Argentina afronta este viernes 9 de enero el pago de vencimientos de deuda externa por más de USD 4.200 millones, y el gobierno nacional cubrirá los compromisos con una combinación de dólares que se encuentran en la cuenta del Tesoro Nacional y con la compra del monto restante al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para cubrir las obligaciones del pago de hoy, el Ministerio de Economía utilizará USD 2.300 millones de los depósitos que mantiene en cuentas propias, según comentaron fuentes de la cartera económica a Infobae. Además, el Tesoro comprará el resto al BCRA, que previamente obtuvo un préstamo Repo de bancos internacionales para aportar liquidez a la operación.

Ese financiamiento concertado por la autoridad monetaria corresponde a una línea de crédito por USD 3.000 millones acordada con un grupo de seis entidades bancarias internacionales, con un plazo de poco más de un año y una tasa anual del 7,4%.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, señaló el organismo en un comunicado.

El Banco Central aportó liquidez a través de un financiamiento de corto plazo con bancos internacionales (Reuters)

En este tipo de operaciones, el Estado entrega bonos como garantía —en este caso los Bonares 2035 y 2038, regidos por legislación argentina— y se compromete a recomprarlos en una fecha futura a un precio previamente establecido.

Composición de los vencimientos

Según los datos oficiales, el total de vencimientos a pagar hoy asciende a USD 4.216 millones. De ese monto, USD 2.567 millones corresponden a títulos bajo legislación extranjera, conocidos como Globales, que incluyen pagos de capital e intereses: USD 1.524 millones por capital y USD 1.043 millones por intereses.

Los restantes USD 1.649 millones corresponden a títulos bajo legislación local, los Bonares, con USD 1.187 millones en concepto de capital y USD 462 millones de intereses.

Una parte de esos compromisos, estimada en torno a USD 500 millones, se encuentra en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, lo que reduce la presión directa sobre las reservas internacionales del Banco Central.

La estructura del pago

Los títulos que vencen hoy requieren distintos procedimientos según su legislación. En el caso de los Globales, la normativa establece que el Tesoro debe contar con los dólares con al menos un día hábil de anticipación a la fecha de vencimiento. En cambio, los pagos de los Bonares se instrumentan a través de mecanismos locales.

La deuda total ascienda a más de USD 4.200 millones (Freepik)

El uso de depósitos propios del Tesoro, junto con la compra de moneda extranjera al BCRA mediante la operación Repo, conforma el esquema definido por el área económica para cumplir con las obligaciones sin recurrir a renegociaciones ni a dilaciones en los pagos.

Los depósitos del Tesoro en el BCRA estaban compuestos, al último dato oficial disponible al 6 de enero, por USD 2.210 millones provenientes de compras en bloque fuera del mercado cambiario, por USD 910 millones correspondientes a la emisión del BONAR 2029N y por aproximadamente USD 700 millones de la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Además, los depósitos en pesos del Tesoro superaban los $6,53 billones, equivalentes a alrededor de USD 4.455 millones al tipo de cambio implícito. Descontados los pesos que se convertirán en dólares para afrontar los vencimientos, el Tesoro mantendría un remanente cercano a $3,6 billones, equivalente a unos USD 2.400 millones.

Contexto y articulación de la operación

La estructura definida para el pago de hoy se da en un contexto de restricciones para el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales. En ese marco, el esquema combina recursos propios con mecanismos de financiamiento transitorio para cumplir con las obligaciones en tiempo y forma.

El préstamo Repo configura un tipo de operación que se utiliza para obtener liquidez de corto plazo y funciona como una herramienta para que el Tesoro disponga de divisas sin una salida inmediata de reservas netas del Banco Central. En julio, Economía enfrentará otro vencimiento de similar magnitud: más de USD 4.300 millones.