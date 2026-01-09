Economía

El Gobierno paga hoy los vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones: cómo se financia la operación

El Tesoro afronta este viernes compromisos con recursos propios y una operatoria financiera articulada con el BCRA. El esquema incluye pagos de capital e intereses de títulos bajo legislación local y extranjera

Guardar
El Gobierno definió el esquema
El Gobierno definió el esquema para cumplir con los pagos previstos en el calendario financiero (Reuters)

La Argentina afronta este viernes 9 de enero el pago de vencimientos de deuda externa por más de USD 4.200 millones, y el gobierno nacional cubrirá los compromisos con una combinación de dólares que se encuentran en la cuenta del Tesoro Nacional y con la compra del monto restante al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para cubrir las obligaciones del pago de hoy, el Ministerio de Economía utilizará USD 2.300 millones de los depósitos que mantiene en cuentas propias, según comentaron fuentes de la cartera económica a Infobae. Además, el Tesoro comprará el resto al BCRA, que previamente obtuvo un préstamo Repo de bancos internacionales para aportar liquidez a la operación.

Ese financiamiento concertado por la autoridad monetaria corresponde a una línea de crédito por USD 3.000 millones acordada con un grupo de seis entidades bancarias internacionales, con un plazo de poco más de un año y una tasa anual del 7,4%.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, señaló el organismo en un comunicado.

El Banco Central aportó liquidez
El Banco Central aportó liquidez a través de un financiamiento de corto plazo con bancos internacionales (Reuters)

En este tipo de operaciones, el Estado entrega bonos como garantía —en este caso los Bonares 2035 y 2038, regidos por legislación argentina— y se compromete a recomprarlos en una fecha futura a un precio previamente establecido.

Composición de los vencimientos

Según los datos oficiales, el total de vencimientos a pagar hoy asciende a USD 4.216 millones. De ese monto, USD 2.567 millones corresponden a títulos bajo legislación extranjera, conocidos como Globales, que incluyen pagos de capital e intereses: USD 1.524 millones por capital y USD 1.043 millones por intereses.

Los restantes USD 1.649 millones corresponden a títulos bajo legislación local, los Bonares, con USD 1.187 millones en concepto de capital y USD 462 millones de intereses.

Una parte de esos compromisos, estimada en torno a USD 500 millones, se encuentra en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, lo que reduce la presión directa sobre las reservas internacionales del Banco Central.

La estructura del pago

Los títulos que vencen hoy requieren distintos procedimientos según su legislación. En el caso de los Globales, la normativa establece que el Tesoro debe contar con los dólares con al menos un día hábil de anticipación a la fecha de vencimiento. En cambio, los pagos de los Bonares se instrumentan a través de mecanismos locales.

La deuda total ascienda a
La deuda total ascienda a más de USD 4.200 millones (Freepik)

El uso de depósitos propios del Tesoro, junto con la compra de moneda extranjera al BCRA mediante la operación Repo, conforma el esquema definido por el área económica para cumplir con las obligaciones sin recurrir a renegociaciones ni a dilaciones en los pagos.

Los depósitos del Tesoro en el BCRA estaban compuestos, al último dato oficial disponible al 6 de enero, por USD 2.210 millones provenientes de compras en bloque fuera del mercado cambiario, por USD 910 millones correspondientes a la emisión del BONAR 2029N y por aproximadamente USD 700 millones de la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Además, los depósitos en pesos del Tesoro superaban los $6,53 billones, equivalentes a alrededor de USD 4.455 millones al tipo de cambio implícito. Descontados los pesos que se convertirán en dólares para afrontar los vencimientos, el Tesoro mantendría un remanente cercano a $3,6 billones, equivalente a unos USD 2.400 millones.

Contexto y articulación de la operación

La estructura definida para el pago de hoy se da en un contexto de restricciones para el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales. En ese marco, el esquema combina recursos propios con mecanismos de financiamiento transitorio para cumplir con las obligaciones en tiempo y forma.

El préstamo Repo configura un tipo de operación que se utiliza para obtener liquidez de corto plazo y funciona como una herramienta para que el Tesoro disponga de divisas sin una salida inmediata de reservas netas del Banco Central. En julio, Economía enfrentará otro vencimiento de similar magnitud: más de USD 4.300 millones.

Temas Relacionados

Vencimientos de deudaTesoroBanco CentralDólaresÚltimas noticiasMinisterio de EconomíaGlobalesBonaresEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Casi 8 de cada 10 argentinos siente que su salario pierde contra la inflación, según una encuesta

El 64% de los encuestados se identifica como clase media baja o baja. Además, el 40% asegura que no se toma vacaciones por falta de recursos

Casi 8 de cada 10

Un nuevo conflicto internacional dispara el precio del petróleo: cómo puede afectar a la Argentina

En el after market, los precios del commodity registraron alzas superiores al 4% por las protestas en Irán. Qué impacto tiene en el mercado local

Un nuevo conflicto internacional dispara

Una nueva marca de autos llegará este año y promete una tecnología inédita en Argentina

Stellantis anunció oficialmente que desde este año comercializará una séptima marca en el país. Qué son los vehículos eléctricos de rango extendido (REEV)

Una nueva marca de autos

Ahora el Gobierno va por otros dos grandes objetivos: volver a los mercados internacionales y acumular reservas

Se espera que el pago de hoy ayude a consolidar la confianza de los inversores, con la consiguiente baja del riesgo país. Más bancos del exterior, como Morgan Stanley, recomendaron la compra de bonos argentinos

Ahora el Gobierno va por

Cuánto cuesta alquilar un auto para las vacaciones y qué opciones hay en el mercado

Dependiendo la distancia a destino y la cantidad de pasajeros, la opción de salir de viaje en un auto alquilado o tomarlo en el lugar elegido para vacacionar puede ser una opción de movilidad este verano

Cuánto cuesta alquilar un auto
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: los

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión