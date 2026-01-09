El Aeropuerto de Ezeiza estará cerrado por varias horas: a qué hora comienza el corte y qué vuelos serán afectados

La pista del aeropuerto estará frenada por poco más de cuatro horas

Este viernes 9 de enero el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estará sin arribos y despegues por, al menos, un total de cuatro horas. La medida fue confirmada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el operador de la terminal, Aeropuertos Argentina, tras informar que las dos pistas estarán cerradas por tareas de mantenimiento programadas.

De esta manera, comunicaron que entre las 13:55 y las 17:40 horas aproximadamente se frenarán las actividades. Según explicó la ANAC, el cese fue dispuesto “por razones de fuerza mayor”, pese a que indicaron que afectará a un total de 41 vuelos, que debían operar durante esa franja horaria.

No obstante, el ente regulador de la aviación local aclaró que las tareas de mantenimiento preventivo de la pista fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, con el fin de minimizar el impacto en los vuelos.

En este sentido, indicaron que ese horario es el de menor operación del aeropuerto, por lo cual el impacto es el más bajo posible. Asimismo, señalaron que la mayoría de los vuelos afectados corresponden a conexiones domésticas e internacionales de corto alcance. Por este motivo, algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery.

La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecutará de manera preventiva

De acuerdo con el comunicado de la ANAC, la obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta “de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”.

“Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea”, aconsejaron las autoridades.

A pesar de que no se dieron mayores precisiones acerca del motivo de las obras, poco más de una semana atrás y en plena ola de calor, Aeroparque tuvo su actividad detenida por casi tres horas a causa de un desprendimiento de asfalto en su pista. En esa oportunidad, más de 70 vuelos fueron afectados por esta complicación.

Más pasajeros, más infraestructura

Durante los últimos dos años y tras la implementación de la política de cielos abiertos en la Argentina, la industria aeronáutica vivió un verdadero crecimiento.

Según los últimos datos de la ANAC correspondientes a noviembre de 2025, la aviación aerocomercial alcanzó su mejor registro histórico durante ese mes.

Con un total de 4,3 millones de pasajeros registrados en todos los aeropuertos del país, la cifra superó los registros previos para aquel mes y representó un incremento del 4% respecto del anterior récord -alcanzado en 2023- y de un 7% respecto a noviembre de 2024.

Durante noviembre de 2025 se registró un récord histórico en la cantidad de pasajeros que pasaron por los aeropuertos de todo el país (EFE)

Esta alza se reflejó tanto en la mayor cantidad de pasajeros registrada en las terminales de todo el territorio, como en el récord histórico de pasajeros internacionales para un mes de noviembre. A esto se sumó el nivel más alto de movimientos aéreos jamás alcanzado en ese período.

En la cuenta final, entre enero y noviembre de 2025, casi 46 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, lo que también constituyó un récord histórico. Este resultado implicó un crecimiento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

Más vuelos para el interior

Uno de los principales efectos de la aplicación de esta política fue el crecimiento de los llamados “aeropuertos secundarios”. Antes de la reforma, la oferta de vuelos del mercado aeronáutico local era más que restringida, tanto para conexiones domésticas, como internacionales.

Según precisó la ANAC, durante noviembre, 157.785 personas viajaron de forma directa desde el interior del país en vuelos internacionales, sin pasar por Buenos Aires. Esto representó un incremento del 21% contra la cifra de 2024 y un 54% más que en 2023.

En tanto, las principales rutas internacionales que no partían desde Buenos Aires que más crecieron en pasajeros durante noviembre de 2025, en comparación con noviembre de 2024, fueron Córdoba-Río de Janeiro; Córdoba-Panamá y Córdoba-Lima.