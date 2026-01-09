Economía

El Aeropuerto de Ezeiza estará cerrado por varias horas: a qué hora comienza el corte y qué vuelos serán afectados

Tras el desprendimiento del asfalto en Aeroparque, la ANAC informó que se realizarán tareas de mantenimiento en las dos pistas

Guardar
La pista del aeropuerto estará
La pista del aeropuerto estará frenada por poco más de cuatro horas

Este viernes 9 de enero el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estará sin arribos y despegues por, al menos, un total de cuatro horas. La medida fue confirmada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el operador de la terminal, Aeropuertos Argentina, tras informar que las dos pistas estarán cerradas por tareas de mantenimiento programadas.

De esta manera, comunicaron que entre las 13:55 y las 17:40 horas aproximadamente se frenarán las actividades. Según explicó la ANAC, el cese fue dispuesto “por razones de fuerza mayor”, pese a que indicaron que afectará a un total de 41 vuelos, que debían operar durante esa franja horaria.

No obstante, el ente regulador de la aviación local aclaró que las tareas de mantenimiento preventivo de la pista fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, con el fin de minimizar el impacto en los vuelos.

En este sentido, indicaron que ese horario es el de menor operación del aeropuerto, por lo cual el impacto es el más bajo posible. Asimismo, señalaron que la mayoría de los vuelos afectados corresponden a conexiones domésticas e internacionales de corto alcance. Por este motivo, algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery.

La obra estará a cargo
La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecutará de manera preventiva

De acuerdo con el comunicado de la ANAC, la obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta “de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”.

“Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea”, aconsejaron las autoridades.

A pesar de que no se dieron mayores precisiones acerca del motivo de las obras, poco más de una semana atrás y en plena ola de calor, Aeroparque tuvo su actividad detenida por casi tres horas a causa de un desprendimiento de asfalto en su pista. En esa oportunidad, más de 70 vuelos fueron afectados por esta complicación.

Más pasajeros, más infraestructura

Durante los últimos dos años y tras la implementación de la política de cielos abiertos en la Argentina, la industria aeronáutica vivió un verdadero crecimiento.

Según los últimos datos de la ANAC correspondientes a noviembre de 2025, la aviación aerocomercial alcanzó su mejor registro histórico durante ese mes.

Con un total de 4,3 millones de pasajeros registrados en todos los aeropuertos del país, la cifra superó los registros previos para aquel mes y representó un incremento del 4% respecto del anterior récord -alcanzado en 2023- y de un 7% respecto a noviembre de 2024.

Durante noviembre de 2025 se
Durante noviembre de 2025 se registró un récord histórico en la cantidad de pasajeros que pasaron por los aeropuertos de todo el país (EFE)

Esta alza se reflejó tanto en la mayor cantidad de pasajeros registrada en las terminales de todo el territorio, como en el récord histórico de pasajeros internacionales para un mes de noviembre. A esto se sumó el nivel más alto de movimientos aéreos jamás alcanzado en ese período.

En la cuenta final, entre enero y noviembre de 2025, casi 46 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, lo que también constituyó un récord histórico. Este resultado implicó un crecimiento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

Más vuelos para el interior

Uno de los principales efectos de la aplicación de esta política fue el crecimiento de los llamados “aeropuertos secundarios”. Antes de la reforma, la oferta de vuelos del mercado aeronáutico local era más que restringida, tanto para conexiones domésticas, como internacionales.

Según precisó la ANAC, durante noviembre, 157.785 personas viajaron de forma directa desde el interior del país en vuelos internacionales, sin pasar por Buenos Aires. Esto representó un incremento del 21% contra la cifra de 2024 y un 54% más que en 2023.

En tanto, las principales rutas internacionales que no partían desde Buenos Aires que más crecieron en pasajeros durante noviembre de 2025, en comparación con noviembre de 2024, fueron Córdoba-Río de Janeiro; Córdoba-Panamá y Córdoba-Lima.

Temas Relacionados

aeropuertos argentinaezeizavuelosultimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Casi 8 de cada 10 argentinos siente que su salario pierde contra la inflación, según una encuesta

El 64% de los encuestados se identifica como clase media baja o baja. Además, el 40% asegura que no se toma vacaciones por falta de recursos

Casi 8 de cada 10

Un nuevo conflicto internacional dispara el precio del petróleo: cómo puede afectar a la Argentina

En el after market, los precios del commodity registraron alzas superiores al 4% por las protestas en Irán. Qué impacto tiene en el mercado local

Un nuevo conflicto internacional dispara

Una nueva marca de autos llegará este año y promete una tecnología inédita en Argentina

Stellantis anunció oficialmente que desde este año comercializará una séptima marca en el país. Qué son los vehículos eléctricos de rango extendido (REEV)

Una nueva marca de autos

El Gobierno paga hoy los vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones: cómo se financia la operación

El Tesoro afronta este viernes compromisos con recursos propios y una operatoria financiera articulada con el BCRA. El esquema incluye pagos de capital e intereses de títulos bajo legislación local y extranjera

El Gobierno paga hoy los

Ahora el Gobierno va por otros dos grandes objetivos: volver a los mercados internacionales y acumular reservas

Se espera que el pago de hoy ayude a consolidar la confianza de los inversores, con la consiguiente baja del riesgo país. Más bancos del exterior, como Morgan Stanley, recomendaron la compra de bonos argentinos

Ahora el Gobierno va por
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó a la

Estados Unidos instó a la “máxima moderación” en Siria frente a los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas kurdas

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo