Sorpresivas demoras en Aeroparque: más de una decena de vuelos afectados con desvíos y retrasos

Más de una decena de vuelos afectados por demoras y desvíos en Aeroparque (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al menos una docena de vuelos presentaban complicaciones en el Aeroparque Jorge Newbery durante la tarde de este sábado, con desvíos y demoras, afectando a pasajeros que esperaban embarcar o aterrizar desde distintos puntos del país y del exterior.

De manera sorpresiva, los problemas en el funcionamiento de la terminal comenzaron alrededor de las 15. Las dificultades tendrían origen en “trabajos de mantenimiento de pista”.

Entre los servicios afectados, se encuentran servicios operados por Aerolíneas Argentinas, JetSMART Airlines, Flybondi, LATAM Perú y LATAM Brasil.

Según la información oficial, desde las 16 se registraban unos 8 vuelos desviados y 10 de ellos con demora para los arribos. Para los embarques, se contabilizaban 10 servicios con algún retraso.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas procedentes de Salta (AR 1495), Ushuaia (AR 1893, 15:15) y Trelew (AR 1893, 15:15) figuran como desviado, sin precisión de sector ni puerta asignada. En la misma situación se encuentra el vuelo AR 1509 desde Santa Fe, que debía aterrizar a las 15:35, y que también fue desviado.

El vuelo AR 1531 de Aerolíneas Argentinas con origen en Córdoba, cuyo arribo estaba previsto para las 15.20, registraba una demora, estimando su llegada a las 16:10. En cuanto a Flybondi, el servicio FO 5551 desde El Calafate se encuentra demorado y prevé arribar a las 16:25, mientras que el AR 1741 de Aerolíneas Argentinas desde Resistencia presenta una demora con nueva estimación de llegada a las 16:45. El vuelo AR 1829 desde Comodoro Rivadavia también de la aerolínea estatal, tiene una demora significativa y se espera que arribe a las 18:05. Además, el vuelo AR 1657 desde San Martín de los Andes, programado para las 17:20, está demorado hasta las 18:05.

En el segmento internacional, el vuelo JJ 8034 de LATAM Brasil procedente de San Pablo-Guarulhos, que debía arribar a las 17:00, presenta una demora y su arribo se reprogramó para las 17:20.

Otros vuelos figuran con la indicación de “consultar”, sin información precisa sobre su situación. Entre ellos se encuentran el WJ 3046 de JetSMART Airlines desde Bariloche (15:30), el AR 1911 de Aerolíneas Argentinas desde Florianópolis (15:40), el WJ 3159 de JetSMART Airlines desde Iguazú (15:45), el AR 1749 desde Corrientes (15:50) y el LP 2380 de LATAM Perú desde Lima (16:00).

Entre los vuelos de embarque que presentaban contingencias esta tarde, se encuentran varios servicios de Aerolíneas Argentinas y JetSMART Airlines con demoras y puertas de embarque modificadas en el sector A de la terminal.

El vuelo AR 1646 de Aerolíneas Argentinas con destino a Neuquén, que tenía prevista su partida a las 15:30 desde la puerta 13, fue reprogramado y se estima que saldrá a las 17:15. De igual modo, el vuelo AR 1518 hacia Jujuy figura demorado, con hora estimada de salida a las 16:05, aunque aún no se asignó puerta de embarque. Hacia Punta del Este, el vuelo AR 1356 también de Aerolíneas Argentinas, programado inicialmente para las 15:55, prevé su salida a las 17:10 por la puerta 15.

El vuelo AR 1420 hacia Mendoza, que debía partir a las 16:00, registra una demora y su salida se estima ahora a las 16:50, sin puerta asignada por el momento.

Respecto a los vuelos internacionales en embarque, el LA 454 de LATAM Chile con destino a Santiago de Chile y el WJ 3814 de JetSMART Airlines hacia Río de Janeiro, ambos programados alrededor de las 15:40 y 15:55 respectivamente, figuran con el embarque cerrado según la información oficial.