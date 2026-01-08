Economía

Mañana cerrará el Aeropuerto de Ezeiza por casi cuatro horas: los motivos y cuántos vuelos estarán afectados

ANAC informó que se realizarán tareas de mantenimiento en las dos pistas de la principal terminal internacional del país

La pista del aeropuerto estará
La pista del aeropuerto estará frenada por poco más de cuatro horas

Este viernes 9 de enero el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estará sin arribos y despegues por varios horas. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el operador de la terminal, Aeropuertos Argentina, informaron que las dos pistas estarán cerradas entre las 13:55 y las 17:40 horas.

La razón detrás de esta decisión, que afectará a un total de 41 vuelos, es la realización de tareas de mantenimiento programadas, “dispuestas por razones de fuerza mayor”, describió ANAC.

El ente regulador de la aviación local aclaró, a su vez, que las tareas de mantenimiento preventivo de la pista fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, con el fin de minimizar el impacto en los vuelos.

Ese horario es el de menor operación del aeropuerto, por lo cual el impacto es el más bajo posible. Del total de vuelos afectados, la mayoría corresponde a conexiones domésticas e internacionales de corto alcance, por lo que algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery.

La obra, informó ANAC, estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta “de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”.

A pesar de que no hay mayores precisiones acerca del motivo de las obras, poco más de una semana atrás y en plena ola de calor, Aeroparque tuvo su actividad detenida por casi tres horas a causa de un desprendimiento de asfalto en su pista. Más de 70 vuelos fueron afectados por esta dificultad.

Más pasajeros, más infraestructura

Durante los últimos dos años y tras la implementación de la política de cielos abiertos en la Argentina, la industria aeronáutica vivió un verdadero crecimiento.

De hecho, según los últimos datos de ANAC correspondientes a noviembre de 2025, la aviación aerocomercial alcanzó en ese mes su mejor registro histórico.

Con un total de 4,3 millones de pasajeros registrados en todos los aeropuertos del país, la cifra superó los registros previos para aquel mes y representó un incremento del 4% respecto del anterior récord -alcanzado en 2023- y de un 7% respecto a noviembre de 2024.

Este alza se reflejó tanto en la mayor cantidad de pasajeros registrada en los aeropuertos del país, como en el récord histórico de pasajeros internacionales para un mes de noviembre. A esto se sumó el nivel más alto de movimientos aéreos jamás alcanzado en este período.

En la cuenta final, entre enero y noviembre de 2025, casi 46 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, lo que también constituyó un récord histórico. Este resultado implicó un crecimiento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

Con los datos de diciembre, que se proyecta, serán muy altos, sobre todo en materia internacional, el año podría terminar con una verdadera expansión de los cielos.

Más vuelos para el interior

Uno de los principales efectos de la aplicación de esta política fue el crecimiento de los llamados “aeropuertos secundarios”. La oferta de vuelos del mercado aeronáutico local era más que restringida, tanto para conexiones domésticas, como internacionales.

Según precisó ANAC, durante noviembre, 157.785 personas viajaron de forma directa desde el interior del país en vuelos internacionales, sin pasar por Buenos Aires. Esto significó un alza del 21% contra la cifra de 2024 y un 54% más que en 2023. En tanto, las principales rutas internacionales sin pasar por Buenos Aires de noviembre de 2025, que más crecieron en pasajeros respecto a noviembre 2024 fueron Córdoba-Río de Janeiro; Córdoba-Panamá y Córdoba-Lima.

