Economía

El BCRA creó una nueva tasa para calcular intereses por deudas en pesos: para qué sirve y en qué casos se aplica

Se trata de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), una referencia oficial que busca unificar criterios judiciales para el cálculo de intereses por pagos atrasados en pesos y aportar mayor previsibilidad para acreedores y deudores

Guardar
El proyecto fue sometido a
El proyecto fue sometido a consulta pública y la TIM comenzó a difundirse este jueves REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la creación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM). Se trata de una herramienta que apunta a unificar el criterio de los tribunales para calcular intereses moratorios sobre deudas en pesos.

La iniciativa entró en vigor este jueves y ya está disponible en la página web del BCRA. La herramienta se actualiza diariamente con nuevos datos, a los que se suman series históricas y documentación técnica.

Según pormenorizó el BCRA, la TIM se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales).

Sin embargo, la tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM flotará dentro de dos bandas. Estas buscan evitar que, por un lado, el acreedor no pierda contra la inflación y que, por el otro, el deudor no pague intereses desmedidos.

En este sentido, la tasa efectiva diaria no puede superar ni ser inferior a la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER, que sigue la inflación) en más -ni menos- que un 3% efectivo anual.

A partir de su implementación los usuarios podrán acceder a la calculadora de TIM, que permite estimar los intereses y el monto total resultantes de su aplicación a partir de un monto inicial y un período determinado.

La TIM podrá ser utilizada
La TIM podrá ser utilizada en causas comerciales, civiles y laborales en las que se deban calcular intereses por pagos atrasados en pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con esta decisión, el BCRA reafirma su compromiso con la transparencia normativa, la participación ciudadana y la simplificación administrativa, ofreciendo una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas”, señaló la entidad en un comunicado.

Antecedentes

Hasta el momento, la determinación de los intereses moratorios en causas judiciales había quedado sujeta a criterios dispares según el tribunal interviniente y la jurisdicción.

Es que si bien el Código Civil y Comercial establece que ante la mora en el cumplimiento de una obligación dineraria corresponde la aplicación de intereses, no fijaba una tasa específica.

Por esa razón, en muchos casos los jueces recurrían a tasas bancarias activas, pasivas o combinaciones de ambas, lo que generaba resultados distintos para situaciones similares. Esa falta de uniformidad se traducía en mayores niveles de litigiosidad y en mayor incertidumbre tanto para acreedores como para deudores.

En este marco, la TIM se presentó como una referencia técnica elaborada por el Banco Central que busca aportar previsibilidad y criterios homogéneos en el cálculo de los intereses judiciales.

En qué causas se podrá aplicar la TIM

En la práctica, la herramienta podrá ser utilizada en causas comerciales, civiles y laborales en las que se deban calcular intereses por pagos atrasados en pesos. Se aplicará, sobre todo, donde no exista una tasa de interés moratorio claramente pactada o donde el tribunal deba definir un criterio de actualización.

En ese marco, la TIM puede funcionar como referencia para calcular intereses en contratos entre particulares, relaciones comerciales, facturas impagas o incumplimientos contractuales judicializados.

En cambio, no aplica de manera directa a deudas que ya cuentan con tasas reguladas, como las financiaciones con tarjetas de crédito, los préstamos bancarios vigentes, entre otras, salvo que esas deudas lleguen a instancia judicial y requieran intervención para determinar los intereses correspondientes.

Si bien su aplicación no es obligatoria, la difusión de una tasa oficial y de acceso público podría consolidarse como referencia predominante. La TIM cobra especial relevancia en un país con un historial de inflación volátil, donde los desfasajes entre el valor original de una deuda y su actualización pueden ser significativos.

Temas Relacionados

banco centralintereses moratoriosdeudasultimas noticias

Últimas Noticias

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en enero según los principales analistas del mercado

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central muestra la evolución esperada por las consultoras y bancos para el tipo de cambio oficial y los precios en el primer mes de 2026

A cuánto llegarán el dólar

ARCA digitalizó el cambio de domicilio fiscal y fijó multas de hasta $35 millones: cómo hacer el trámite

El nuevo sistema online permite modificar dirección tributaria desde el portal oficial en pocos pasos y exige documentación respaldatoria. El proceso se gestiona por internet y aplica penalizaciones económicas a quienes incumplen los plazos

ARCA digitalizó el cambio de

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 8 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.485 para la venta en el Banco Nación. El BCRA acumula en la semana compras por USD 113 millones

Dólar hoy en vivo: a

El Gobierno hizo cambios en la Aduana de Ezeiza y designó una nueva conducción del área

El nuevo responsable del sector será Gustavo Mariezcurrena, quien responde al titular de ARCA Andrés Vázquez

El Gobierno hizo cambios en

Brasil registró en 2025 la segunda mayor fuga de dólares del país en 44 años

La apreciación inesperada de la moneda y la tensión política nutren la preocupación internacional por el rumbo económico del país

Brasil registró en 2025 la
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Quién es Micaela, la nueva

Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur