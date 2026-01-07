El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de USD 100 millones en el año

El BCRA compró USD 113 millones en las últimas tres ruedas. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este miércoles USD 9 millones en el mercado cambiario y suma más de USD 100 millones desde la puesta en marcha del plan de acumulación de reservas que comenzó el 1° de enero de 2026.

Con esta última intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la entidad presidida por Santiago Bausili lleva adquiridos USD 113 millones en el año y las tenencias internacionales brutas ascendieron a USD 44.240 millones, el mayor nivel en la era Milei y en más de tres años.

Desde comienzos de este mes, los las bandas cambiarias se actualizan según el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese marco, el BCRA puso en marcha un sistema para adquirir dólares en el MLC y, de esta manera, reforzar sus reservas en moneda extranjera. La entidad anticipó que el monto de compras podría situarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones durante 2026, sujeto al grado de remonetización que registre la economía.

En este contexto, Bausili aclaró que la capacidad de incrementar el stock de divisas del Central este año estará condicionada tanto por la demanda de dinero como por la disponibilidad de liquidez en el mercado cambiario.

“El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, remarcó el banco de bancos. Si la preferencia por el peso argentino crece un punto porcentual adicional en relación al PBI, la estimación de compras de reservas llegaría a USD 17.000 millones.

Por otro lado, el BCRA mantendrá bajo supervisión el monto de las operaciones en el MLC destinadas a la compra de dólares. Las intervenciones diarias tendrán un límite máximo del 5% del volumen total operado en el mercado de cambios, con el objetivo de preservar la estabilidad en su operatoria.

En paralelo, el organismo monetario selló un préstamo Repo de USD 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales. El acuerdo tuvo lugar en la antesala de los vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones del próximo viernes 9 de enero.

Noticia en desarrollo...