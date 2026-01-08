Economía

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 4

La Administración Nacional de Seguridad Social oficializó el calendario de pagos para las distintas asignaciones

ANSES realiza el pago de las prestaciones de forma escalonada de acuerdo con la finalización del DNI (ANSES)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para enero ya está en marcha, con fechas definidas y actualizaciones en los importes de cada prestación. Todos los beneficiarios ya pueden consultar las fechas y montos que percibirán este mes, en un esquema que refleja los ajustes mensuales por inflación y las bonificaciones adicionales dispuestas por el organismo.

Según la información oficial, los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales se actualizan automáticamente cada mes, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor de los dos meses previos. De esta forma, los ingresos buscan sostener el poder de compra de los beneficiarios, adaptándose a los últimos movimientos inflacionarios.

El esquema de ANSES contempla un pago mensual para cada grupo de beneficiarios, con sumas adicionales para quienes no superan el haber mínimo y la posibilidad de acceder a bonos extraordinarios. El cronograma de enero incluye fechas precisas para cada tipo de prestación, permitiendo que los titulares con DNI terminado en 4 organicen su economía familiar de manera más previsible.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes cobren esta prestación, y su documento finalice en 4, accederán al pago el jueves 15. El haber mínimo se sitúa en $349.303,33 y recibirán además un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el número alcanza los $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Aquellos que superen el haber mínimo recibirán el pago el martes 27, tanto los DNI con terminación en 4 como en 5. Actualmente, con el aumento del IPC, la asignación es de $2.350.453,71. No recibirán ninguna suma adicional, ya que corresponde a personas que no superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los documentos finalizados en 4 cobrarán la prestación el jueves 15. La AUH es de $125.529,58 por hijo y, en el caso de AUH por discapacidad, el monto asciende a $408.697,46.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que forman parte de la prestación cobrarán sus haberes el viernes 16. El monto por el hijo en gestación es de $118.454,32. No obstante, en el día del pago se abonarán $94.763,46 (correspondiente al 80%) y el restante se sumará una vez que se entregue la libreta.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Personas con documento finalizado en 4, al igual que aquellas que terminen en 5, recibirán el pago el viernes 16. Los montos se actualizan cada mes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los aumentos de cada prestación dependen del valor del índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás (ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En este caso, los beneficiarios no cuentan con una fecha única para recibir los haberes, sino que todas las terminaciones del DNI lo harán entre el 12 de enero y el 12 de febrero. Los montos se actualizan cada mes según la movilidad.

Pensiones No Contributivas

Tanto los documentos terminados en 4 como aquellos en 5, cobrarán el martes 13. Las pensiones no contributivas alcanzan $244.523,04 más el bono de $70.000, totalizando $314.523,04. Para la PUAM, el monto será de $279.443,60 más el bono, sumando $349.443,60.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los DNI tendrán abonado el monto entre el 9 y el 12 de febrero. Los montos se ajustan mensualmente según la evolución del IPC.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Los beneficiarios del Plan 1 cobrarán los haberes el lunes 26, tanto los DNI finalizados en 4 como en 5. El Plan 2 no cuenta con una fecha exacta, ya que lo harán entre el 6 y 12 de enero. Ambos valores dependerán del aumento del Índice de Precios al Consumidor registrado dos meses atrás.

