Economía

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 3

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió fechas específicas, montos actualizados y bonificaciones extraordinarias para cada prestación, alcanzando a miles de beneficiarios en todo el país

Guardar
La ANSES estableció el calendario
La ANSES estableció el calendario de pagos de enero 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 3, con fechas y montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de enero, con fechas y montos actualizados para cada prestación. Quienes tienen el DNI terminado en 3 (tres) ya pueden consultar cuándo y cuánto cobrarán este mes, con incrementos que reflejan la inflación y, en algunos casos, un bono adicional.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 3 cobrarán el 14 de enero. El haber mínimo es de $349.303,33 y, con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI en 3 recibirán su pago el 26 de enero. El haber máximo mensual fijado para enero es de $2.350.453,71. El bono extraordinario solo se asigna a quienes no superan el tope establecido.

Quienes cobran jubilaciones y pensiones
Quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo recibirán el pago el 26 de enero, sin acceso al bono adicional

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El pago de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) para quienes tienen el DNI terminado en 3 será el 14 de enero. La AUH es de $125.529,58 por hijo y, en el caso de AUH por discapacidad, el monto asciende a $408.697,46 por hijo.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 cobrarán el 15 de enero. El monto es de $118.454,32 por hijo en gestación: el 80% ($94.763,46) se abona mensualmente y el 20% restante se paga tras la presentación de la libreta.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI en 3 recibirán el pago el 15 de enero. Los montos se actualizan cada mes según la movilidad.

Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor

Quienes cobran Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y tienen DNI en 3 accederán al pago el 12 de enero. Las pensiones no contributivas alcanzan $244.523,04 más el bono de $70.000, totalizando $314.523,04. Para la PUAM, el monto será de $279.443,60 más el bono, sumando $349.443,60.

El pago de la Asignación
El pago de la Asignación por Embarazo para beneficiarias con DNI en 3 está programado para el 15 de enero, con liquidación del 80% y saldo tras libreta

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se pagan entre el 12 de enero y el 12 de febrero para todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

El cobro de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas está disponible del 9 de enero al 12 de febrero, sin importar la terminación de DNI. Los montos se ajustan mensualmente según la evolución del IPC.

Desempleo Plan 1

Los titulares del Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 3 cobrarán el 23 de enero. El monto se determina según la normativa vigente, aunque no se especificó el valor.

Desempleo Plan 2

El Desempleo Plan 2 se paga a todos los beneficiarios, sin distinción por DNI, entre el 6 y el 12 de enero.

La actualización automática y el esquema mensual de ANSES aseguran que los ingresos de los beneficiarios se ajusten a la inflación, permitiendo así una administración más eficiente y previsible de la economía familiar.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué el mercado operó bajista pese al préstamo por USD 3.000 millones y qué escenario prevé tras el pago de la deuda

La noticia del REPO con bancos internacionales no pudo revertir el clima negativo que dominó a la bolsa local. Algunos analistas anticipan un mayor flujo de dólares post vencimientos, mientras que otros expresan dudas por los pesos del Tesoro

Por qué el mercado operó

Los créditos hipotecarios tuvieron un crecimiento real del 173,9% en 2025

Según un informe privado, el stock de créditos hipotecarios alcanzó los $6,5 billones a fines del año pasado, tras un año de fuerte expansión y desaceleración hacia el cierre

Los créditos hipotecarios tuvieron un

La inversión real directa del Gobierno en las provincias creció en 2025, pero fue la segunda más baja en 20 años

El repunte del año pasado se explicó sólo por la baja base de comparación y la inversión se mantuvo 65,1% por debajo del promedio histórico

La inversión real directa del

El ritmo del dólar: cuál es el nivel máximo al que puede subir en enero sin que intervenga el BCRA

Las nuevas bandas cambiarias se actualizarán 2,47% en el primer mes del año. Se trata del último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las proyecciones para 2026

El ritmo del dólar: cuál

El Gobierno aseguró el pago de USD 4.200 millones y será clave la reinversión de los fondos para bajar el riesgo país

Luego del vencimiento del viernes, Argentina tiene como prioridad recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Al mismo tiempo, continúa la acumulación de reservas del Central

El Gobierno aseguró el pago
DEPORTES
Entrevista al chef de los

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

TELESHOW
Las fotos de Darío Cvitanich

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

INFOBAE AMÉRICA

El liderazgo cívico que Nueva

El liderazgo cívico que Nueva York necesita ahora

Australia anunció la convocatoria de una comisión real para investigar el antisemitismo en el país tras el ataque terrorista en Bondi Beach

Altos funcionarios de la UE advirtieron que los países del bloque aún dudan sobre las medidas del acuerdo con Mercosur

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, anunció un proyecto de ley para frenar los decretos de Rodrigo Paz