ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 3

La ANSES estableció el calendario de pagos de enero 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 3, con fechas y montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de enero, con fechas y montos actualizados para cada prestación. Quienes tienen el DNI terminado en 3 (tres) ya pueden consultar cuándo y cuánto cobrarán este mes, con incrementos que reflejan la inflación y, en algunos casos, un bono adicional.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 3 cobrarán el 14 de enero. El haber mínimo es de $349.303,33 y, con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI en 3 recibirán su pago el 26 de enero. El haber máximo mensual fijado para enero es de $2.350.453,71. El bono extraordinario solo se asigna a quienes no superan el tope establecido.

Quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo recibirán el pago el 26 de enero, sin acceso al bono adicional

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El pago de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) para quienes tienen el DNI terminado en 3 será el 14 de enero. La AUH es de $125.529,58 por hijo y, en el caso de AUH por discapacidad, el monto asciende a $408.697,46 por hijo.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 cobrarán el 15 de enero. El monto es de $118.454,32 por hijo en gestación: el 80% ($94.763,46) se abona mensualmente y el 20% restante se paga tras la presentación de la libreta.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI en 3 recibirán el pago el 15 de enero. Los montos se actualizan cada mes según la movilidad.

Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor

Quienes cobran Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y tienen DNI en 3 accederán al pago el 12 de enero. Las pensiones no contributivas alcanzan $244.523,04 más el bono de $70.000, totalizando $314.523,04. Para la PUAM, el monto será de $279.443,60 más el bono, sumando $349.443,60.

El pago de la Asignación por Embarazo para beneficiarias con DNI en 3 está programado para el 15 de enero, con liquidación del 80% y saldo tras libreta

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se pagan entre el 12 de enero y el 12 de febrero para todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

El cobro de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas está disponible del 9 de enero al 12 de febrero, sin importar la terminación de DNI. Los montos se ajustan mensualmente según la evolución del IPC.

Desempleo Plan 1

Los titulares del Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 3 cobrarán el 23 de enero. El monto se determina según la normativa vigente, aunque no se especificó el valor.

Desempleo Plan 2

El Desempleo Plan 2 se paga a todos los beneficiarios, sin distinción por DNI, entre el 6 y el 12 de enero.

La actualización automática y el esquema mensual de ANSES aseguran que los ingresos de los beneficiarios se ajusten a la inflación, permitiendo así una administración más eficiente y previsible de la economía familiar.