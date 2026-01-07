Economía

Aumento del boleto de colectivo: cuáles son las ciudades con mayores subas en el último año y dónde sale más caro viajar

Algunas jurisdicciones tuvieron incrementos superiores al 100%, mientras que otras llevan un año con el boleto congelado o incluso con baja de precio. Cuáles son las más caras y las más baratas

El boleto de colectivo experimentó un salto de más de 130% en algunas ciudades de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último año, el valor del boleto de colectivo registró incrementos muy dispares según la ciudad, con subas que en algunos casos más que duplicaron el precio del pasaje y, en otros, se ubicaron muy por debajo de ese nivel o incluso mostraron retrocesos. Un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) permite identificar cuáles fueron las ciudades con los mayores aumentos interanuales y cómo evolucionaron las tarifas del transporte urbano de pasajeros entre 2025 y 2026 en los principales centros urbanos del país.

De acuerdo con los datos, Sáenz Peña encabeza el ranking de aumentos. En esa ciudad, el boleto pasó de $800 en enero 2025 a $1.885 en igual mes de 2026, lo que representa una suba del 135,6%. Detrás aparece La Rioja, donde la tarifa se duplicó: pasó de $300 a $600, con un incremento del 100%. En tercer lugar se ubica San Juan, con una suba del 91,1%, al pasar de $560 a $1.070.

Entre las jurisdicciones con mayores aumentos también se destacan el AMBA -PBA-, donde el boleto subió de $371 a $688 (85,4%), Balcarce, con un incremento del 83,9% (de $654 a $1.203), y Río Grande, que registró la misma variación porcentual al pasar de $778 a $1.431. Olavarría completa este grupo, con una suba del 81,2%, desde $734 hasta $1.330.

El informe de AAETA también ubica a Centenario entre las ciudades con mayores ajustes tarifarios. Allí el boleto pasó de $1.147 a $1.997, lo que implica un incremento del 74,1%. En Bahía Blanca, el aumento fue del 72,6%, con una tarifa que pasó de $895 a $1.545. En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el boleto subió de $371 a $620, lo que representa una variación del 67,1%.

Más abajo aparece Mendoza, con un aumento del 64,7%, al pasar de $850 a $1.400. Ushuaia, por su parte, registró una suba del 60%, con un boleto que pasó de $800 a $1.280.

Así sigue la lista, con numerosas ciudades en el rango medio de aumentos, como se puede apreciar en la tabla. Entre las ciudades con menores incrementos se encuentran Bariloche, con una suba del 17,5%, Tandil, con 16,3%, y Necochea, con una suba del 9,9% en los últimos doce meses. Cipolletti registró una variación del 6%, mientras que General Roca mostró una suba marginal del 2,4%.

El relevamiento también da cuenta de ciudades donde las tarifas no se modificaron en el último año. Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Posadas, San Antonio Oeste, Viedma y el Partido de la Costa mantuvieron el mismo valor del boleto entre 2025 y 2026.

Finalmente, el informe de AAETA señala tres casos en los que se registraron bajas en el precio del pasaje. En Río Cuarto, el boleto pasó de $1.550 a $1.490, lo que implica una caída del 3,9%. En Candelaria y Garupá, la reducción fue más pronunciada: la tarifa bajó de $1.365 a $1.120, con una variación negativa del 17,9% en ambos casos.

Como se puede apreciar, en los últimos doce meses hubo aumentos de toda clase. Algunos superaron con amplitud a la inflación, otros la igualaron y algunos quedaron considerablemente por debajo.

Los más caros y los más baratos del país

Otra conclusión que se puede sacar con los números relevados por Aaeta, es que no existe una relación directa entre el nivel de aumento del último año y el lugar que cada ciudad ocupa en el ranking de precios. Pinamar, por ejemplo, encabeza la lista de precios con un boleto mínimo de $2.625, pero en el último año registró un incremento de 24,7%.

Completan el podio San Martín de Los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214), ciudades que tuvieron ajustes del 47,3% y 58,1% respectivamente.

De forma contraria, en el penúltimo puesto aparece La Rioja, con un boleto de sólo $600, pero con una variación interanual del 100%.

El AMBA, por su parte, aparece entre los últimos puestos del ranking de tarifas, pese a que destacó por tener incrementos interanuales mayores al promedio.

