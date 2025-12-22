Aumentos en el transporte: cuánto va a costar el colectivo y el subte en 2026

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana exhiben una marcada descoordinación (Luciano González)

En los últimos dos años, el gasto en transporte en el AMBA se incrementó 937%, a raíz de la baja de subsidios y de la necesidad de afrontar los crecientes aumentos de costos de funcionamiento. Los esquemas de actualización del gobierno bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires previstos para 2026 garantizan que la tarifa siga aumentando en términos reales.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) resaltó que desde marzo de este año, las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana exhiben una marcada descoordinación, con esquemas de actualización dispares y criterios diferenciados tanto en los ajustes de precios como en las políticas de gratuidades.

En el caso de los colectivos y el Subte que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mecanismo de actualización es mensual y se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, al que se le suma un adicional del 2%. Este esquema garantiza una suba real de las tarifas mes a mes.

En una línea similar, la Provincia de Buenos Aires aplica para los servicios provinciales y municipales del AMBA un ajuste basado en el IPC del Gran Buenos Aires, también con un adicional del 2%.

Cuánto costará el transporte público en 2026

No obstante, comenzaron a aparecer matices entre las jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires confirmó que mantendrá el esquema de IPC más 2% para la tarifa de los colectivos, pero moderará el ritmo de ajuste del Subte, que pasará a actualizarse por IPC más 1%.

En tanto, la Provincia de Buenos Aires resolvió aplicar en diciembre un aumento adicional del 10% sobre la tarifa vigente, además de la actualización por inflación, y sostener durante 2026 un sendero de incrementos mensuales de IPC más 2%.

El sistema ferroviario, en cambio, permanece al margen de estos cambios. Hasta el momento no se anunciaron modificaciones en sus tarifas, que continúan congeladas desde septiembre de 2024.

“La determinación de las tarifas de transporte público es, en la mayoría de los casos, competencia de los gobiernos locales, mientras que, para el caso de servicios entre municipios, su fijación corresponde al gobierno Provincial y, al tratarse de servicios interjurisdiccionales (entre provincias o entre una provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la potestad tarifaria recae sobre Nación”, apuntó el IIEP.

“Desde febrero de 2024, tras la eliminación del del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, se produjo un abrupto salto en el nivel de tarifas de transporte en el interior del país, llevando al boleto promedio por encima de los valores registrados en el año 2019″, explicó.

En la actualidad, el boleto de colectivo en CABA tiene un costo promedio de $594. En enero y febrero de 2026, según el IIEP, ese valor se mantendrá y tendrá un ajuste en marzo, cuando llegará a $660. Para fines del próximo año, se prevé que la tarifa ascienda a $897.

El costo del transporte en el AMBA se incrementó 937% en los últimos dos años (Luciano González)

En el caso de los colectivos de la provincia de Buenos Aires, el boleto vale en promedio $658. En enero pasará a costar $688, en febrero $719 y en marzo $748. Al final 2026, se espera que la tarifa se ubique en $1.016.

El subte se mantendrá en $1.206 hasta febrero para luego subir a $1.336 en marzo. En diciembre de 2026 el boleto llegará, de no mediar cambios, a los $1.664.

Por otro lado, el IIEP destacó que, en términos regionales, el transporte público en el AMBA ya consume una proporción del salario comparable a la de ciudades como Bogotá o Montevideo, marcando un punto de inflexión en un contexto de importantes ajustes tarifarios.

El informe añade que el gasto en transporte representa el 43% del salario, al menos el doble de lo que significan otros servicios esenciales, como agua o electricidad, sobre los ingresos de los hogares.

El peso del gasto en transporte sobre el salario representa el 43% y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los demás servicios (Luciano González)

Sucede que un hogar del Área Metropolitana debió destinar en diciembre la suma de 83.196 pesos al transporte. En la comparación interanual, ese monto representa un incremento del 48%, muy por encima de la inflación proyectada para el año (en torno al 30%).

Este mes puntualmente, el gasto en transporte registró una suba mensual del 2,4%. Esto se debe a que, mientras los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron el esquema de ajuste mencionado, registrando un aumento del 4,1%, las líneas interjurisdiccionales a cargo del Gobierno nacional mantuvieron sus tarifas sin cambios, luego de haber experimentado un incremento del 9,7% en noviembre.