Economía

Ley de Inocencia Fiscal: por qué los bancos no esperan que los “dólares del colchón” vuelvan a la economía formal

Las reglamentaciones pendientes de la norma que sancionó el Congreso son la clave. El sistema financiero quiere certezas, más allá del apuro del Gobierno

Luis Caputo, ministro de Economía,
Luis Caputo, ministro de Economía, invitó a depositar los dólares no declarados pero eso no ocurrió ni en el Banco Nación

El plan del Gobierno para que los más de USD 250.000 millones que los argentinos guardan fuera de los bancos vuelvan a formar parte de la economía formal todavía tiene mucho camino por recorrer. Pese al apuro mostrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pidió en un tuit que los bancos “no rompan las p...” exigiendo documentación a quienes quieran depositar sus fondos no declarados, la llegada de los dólares del colchón está lejos de ocurrir.

La ley de Inocencia Fiscal ya está promulgada, pero, según distintas fuentes del mundo financiero consultadas por Infobae, incluyendo algunas afines al Gobierno, no es sencillo el camino para que tenga efectos concretos. En especial, el que le interesa a Caputo: que los dólares guardados en las cajas de seguridad sirvan para mover el consumo, engrosar los depósitos o bien para invertir.

El ministro de Economía recomendó dirigirse al Banco Nación, que recibiría los dólares sin otra exigencia que la inscripción en el régimen simplificado de Ganancias. El Nación se sumó a la urgencia, pero luego puso el pie en el freno, ya que faltan reglamentaciones muy sensibles.

La advertencia del Gobierno por la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno sumó más presión. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazó con despidos a funcionarios del Nación que exijan más documentos respaldatorios del origen de los fondos: "Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, dijo.

Lo cierto es que en el Nación, al igual que en los bancos privados, están esperando que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero del primer paso y reglamente la ley. “Mientras ARCA no reglamente, no se va a avanzar. Si alguien va el lunes a depositar sus dólares a una sucursal del Nación, le van a tomar los datos y no mucho más”, se sinceran en el principal banco del país. Explican que ya se hizo un trabajo interno con las gerencias zonales, pero que hay que esperar la reglamentación de la ley.

En ARCA se limitan a decir que “lo antes posible” saldrá una resolución que aclare las dudas que hay en los bancos, que hoy no le pueden pedir al organismo tributario una declaración jurada. “Hay que ver cómo instrumentan el acceso de los bancos a la inscripción a Ganancias y cómo es la nueva declaración jurada simplificada. Hablan de ‘relajamiento’ y de ‘inocencia fiscal’ pero nuestras obligaciones siguen siendo las de siempre”, explican en una cámara bancaria.

El mensaje de Caputo no cayó bien entre los bancos. “Querer regular a través de tuits solo nos generó más confusión y roces con los clientes, que escuchan una cosa en las noticias y otra en las sucursales”, agregaron en esa entidad.

Las cuatro cámaras bancarias de la Argentina pidieron a través de una nota dirigida al Banco Central la conformación de una mesa de trabajo con todos los organismos involucrados (ARCA, BCRA, Unidad de Información Financier -UIF-) para alinear los criterios normativos. Hasta ahora, no hubo ningún avance ni respuestas concretas de la entidad que preside Santiago Bausili.

Pedir una mesa conjunta no es caprichoso, explican en otra asociación bancaria, ya que los requisitos se cruzan. “Algo que no exige el Central puede ser un requisito antilavado en la normativa de la UIF. Hay cosas concretas: si un cliente trae efectivo, ¿hasta qué monto estamos obligados a informar al regulador o a pedirle alguna documentación adicional? Mientras no aclaren eso, vamos a seguir pidieron la misma documentación de siempre", ahondaron.

Otra complicación es que la regulación anti-lavado se ajusta a los estándares internacionales del GAFI, por lo que la decisión del Gobierno no es suficiente. Incumplir esos estándares puede poner a la Argentina en la temida “lista gris”.

“Estamos para colaborar, pero no nos convocaron y las reglamentaciones no aparecen”, explican en esa asociación, donde se asombran de que circule la idea de que se permitirá entrar o salir del país con más de 10.000 dólares en efectivo, “algo que no se permite en ninguna parte del mundo”.

Escepticismo y desconfianza

Más allá del contenido pendiente de la reglamentación, en el mundo bancario empieza a reinar el escepticismo acerca de la puesta en marcha de la ley de Inocencia Fiscal, tal como la promovió el Gobierno, con un impacto macro de relevancia al traer al sistema los dólares que está fuera de él.

En los bancos recuerdan el apuro para poner en marcha los pagos con tarjeta de débito en dólares, orientados a consumos locales en una economía bimonetaria. La implementación se hizo, pero con escaso interés de ambas partes: los usuarios no lo exigieron y los comercios, salvo en el sector de turismo, tampoco lo demandaron.

En esa línea, no está claro cuáles son los incentivos de ambas partes para que haya un gasto a gran escala de los “dólares del colchón”. Por el lado del público, en los bancos aseguran que van a esperar contar con todas las seguridades antes de volcar en cantidad los dólares no declarados al circuito oficial. “No se trata solo de leyes, también hay un tema de confianza. La gente se acuerda lo que pasó con el blanqueo del gobierno de Macri, donde muchos salieron perjudicados. Y esto ni siquiera es un blanqueo”, explican.

Desde el punto de vista de los bancos, agregaron, tampoco hay tanto interés en recibir depósitos en dólares. “Aunque la tasa sea baja, hay que remunerarlos de alguna manera. Tal como está la economía hoy, no sobran las oportunidades para prestarlos. Si nos traen esos dólares y quedan ‘encajados’ en el Central, podemos llegar a perder plata”, advirtieron en un banco líder.

