Dólar, plazo fijo o acciones: cuál fue la mejor inversión en 2025 y qué estrategias le ganaron a la inflación

El 2025 estuvo marcado por la volatilidad financiera, los cambios en el régimen cambiario y la incertidumbre electoral (Reuters)

El 2025 aportó condimentos de todos los colores al mundo de los ahorristas e inversores. El año comenzó con cepo cambiario, inestabilidad de precios y Riesgo País por debajo de los 700 puntos, pero en el camino el escenario cambió, y mucho.

El IPC tuvo un pico de 3,7% en marzo y luego tuvo dos meses consecutivos de baja, pero a partir de junio comenzó una tendencia de aceleración de precios que se mantuvo al menos hasta noviembre (2,5%). En el camino, en abril, el Gobierno levantó las restricciones cambiarias y los argentinos salieron en masa a comprar dólares en el mercado formal. En total, las “personas humanas” ya adquirieron más de USD 24.000 millones a precio oficial.

Tuvieron un peso muy alto las elecciones legislativas de octubre. La incertidumbre y las coberturas en dólares pusieron a prueba al Banco Central y al Gobierno Nacional, que tuvo que salir a buscar el apoyo de Estados Unidos para poder responder a la demanda sin poner en riesgo el techo de la banda. En ese marco, el Riesgo País llegó a superar los 1.400 puntos.

Tras las elecciones, llegó la calma. Se redujo la demanda de dólares, bajó el Riesgo País (el martes cerró en 571 puntos) y algunos precios se estabilizaron, incluyendo el tipo de cambio. En ese revuelo, algunos inversores lograron ganancias reales considerables, mientras que otros se quedaron con un sabor amargo, por no haber sabido aprovechar las oportunidades.

Qué inversión rindió más

Son pocos los ahorristas e inversores que ponen todos los huevos en la misma canasta durante todo un año. Lo habitual es que se vayan moviendo los activos de un lado a otro en busca del mejor camino a la rentabilidad. Sin embargo, para poder hacer una comparación clara entre las diferentes formas de inversión, Infobae consideró el caso de tres ahorristas bien definidos: uno que apostó al dólar, otro que enfocó su estrategia en los plazos fijos y otro que se volcó al mercado accionario.

Tras el levantamiento del cepo en abril, las personas humanas compraron más de USD 24.000 millones en el mercado oficial a lo largo del año (Shutterstock)

El que eligió los plazos fijos, tuvo a lo largo del año muchas variaciones de tasas. En enero, la tasa promedio para inversiones de $1 millón era de 36,6%, según informa el Banco Central. Luego bajó al 32,5% en febrero y se mantuvo relativamente estable en los meses siguientes, oscilando entre el 33% y el 39%. Pero con la proximidad de las elecciones la tasa creció a 45,3% en agosto y a 76,3% en septiembre. Posteriormente comenzó a retroceder, hasta llegar en las últimas horas a un valor promedio de 29,3%.

Para calcular qué rendimiento tuvo un ahorrista que apostó al plazo fijo, Infobae tuvo en cuenta la tasa que estaba vigente al primer día hábil de cada mes. Así, se obtuvo el rendimiento final a lo largo del año, renovando el plazo fijo todos los meses. Con $1 millón en mano, en todo el 2025 un ahorrista pudo obtener un retorno de 49%. Es decir que hoy tendría $1.490.989.

El caso del dólar es diferente. Para hacer el seguimiento de la ganancia de una inversión en dólares, se debe tener en cuenta que el primer día hábil del año sólo se podía comprar la versión “blue”, mientras que hoy hay libertad para acceder a todas las versiones del dólar.

De esta forma, un ahorrista con $1 millón en el comienzo del año, pudo comprar 843,8 dólares, dado que en ese momento cada dólar norteamericano se vendía a $1.185 en las calles. Hoy, en el mismo mercado, el valor de “compra” (el precio que pagan los arbolitos por cada dólar) es de $1.510. Eso quiere decir que el inversor podría obtener un retorno de $1.274.138, lo que se traduce en una ganancia nominal de 27,4%. Por supuesto, tendría también la opción de vender sus dólares en el mercado formal, pero en ese caso le pagarían menos ($1.430 por dólar), por lo que la ganancia sería menor.

El S&P Merval cerró el año con una suba promedio del 20,4%, aunque algunas acciones puntuales superaron ampliamente ese rendimiento.

Ahora bien, el inversor que se inclinó por el mercado accionario tuvo a su disposición una enorme cantidad de alternativas. Con algunas pudo haber ganado mucho, pero con otras pudo haber perdido capital. En promedio (S&P Merval) las acciones argentinas terminaron el 2025 con una suba del 20,4%. De esta forma, el millón de pesos pudo convertirse en $1.204.000.

No obstante, si el inversor apostaba por el caballo correcto, podría haber logrado una mejora nominal de su capital superior al 50%. Para eso, tendría que haber comprado acciones de Transportadora de Gas del Norte S.A. Las acciones de esa empresa tuvieron en el total del 2025 un crecimiento del 55,8%. También fueron buenas opciones Central Puerto S.A. (48,3%) e IRSA Inversiones y Representaciones S.A. (40,8%).

En el otro extremo aparecen algunas empresas que perdieron valor de forma considerable en 2025. La de peor desempeño fue Sociedad Comercial del Plata, que sufrió una caída del 46,3% en el valor de sus acciones a lo largo del año. En la misma lista se apunta Ternium Argentina, con una baja total anual de 24,92%.

Haciendo un balance de las tres formas de inversión, tanto las mejores como las peores alternativas estuvieron dentro del mercado accionario, pero fue el plazo fijo el instrumento más seguro y al mismo tiempo efectivo a lo largo del año. ¿Alcanzó para ganarle a la inflación? Claramente sí. Aún resta conocer el IPC de diciembre para saber cuál fue la inflación de todo el 2025, pero está claro que el plazo fijo superó a los precios con mucha ventaja. Cabe recordar, que entre enero y noviembre el IPC avanzó 27,9%. No fue el caso del dólar, que se quedó atrás con una ganancia nominal de 27,4%, ni del S&P Merval, que avanzó 20,4%.