Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron por tercer día consecutivo y terminaron 2025 con una suba de 20 por ciento

El S&P Merval retrocedió en seis de las últimas siete ruedas operativas de 2025.

La Bolsa porteña tuvo un desalentador fin de año, con caídas en seis de las últimas siete sesiones de negocios: la excepción fue una suba marginal de 0,2% de la rueda del 24 de diciembre, sin operaciones relevantes. A pesar del factor positivo para los negocios que conlleva la aprobación del Presupuesto 2026, faltaron noticias que rompieran con la monotonía de los habituales cierres de posiciones anuales. Todas las “fichas” estarán puestas en la confección de carteras de 2026, en base al desempeño que vaya exhibiendo la actividad económica con el correr de los meses.

Este martes, el mercado bursátil terminó con un baja del 1,6% en el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 3.051.617 puntos. El panel líder anotó en el año una mejora del 20,4%, una tasa que quedó unos diez puntos debajo de la inflación. Encabezaron las bajas del día Transener (-5,3%) y Comercial del Plata (-3,9%).

El S&P Merval medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”, registró a lo largo de 2025 un descenso del 6 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- mostraron una leve alza de 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendía un entero, a los 571 puntos básicos.

“En el 2026, el país puede crecer entre el 4,5% y 5%, superar el techo que tenemos en el PBI desde el año 2011, e iniciar un circulo virtuoso de crecimiento. De cara al año 2026 tenemos por delante una mejora sustancial en el crecimiento económico, ya que vamos a una cosecha récord, y mayores exportaciones de energía, lo que nos podría colocar en un récord de exportaciones, que podrían alcanzar los USD 100.000 millones, con viento a favor”, pronosticó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

Felix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, destacó “el apetito por deuda argentina y por equity argentino y las mejores perspectivas de cara al 2026 con reformas estructurales más consolidadas la aprobación del Presupuesto y la reforma tributaria, la reforma laboral que se va a tratar en el Congreso en el 2026. Cabe destacar con un Congreso notablemente más oficialista, en el aspecto legislativo ha mejorado muchísimo“.

“A priori las perspectivas para el 2026 son muy buenas y yo no creo que aparezca un flujo vendedor muy grande que haga corregir los precios de los activos argentinos para la primera semana del año, justamente por ese motivo”, añadió Marenco.

Movimiento dispar para el dólar

El tipo de cambio oficial descontó dos pesos o 0,1% en el día, a $1.455 para la venta. Así, el dólar mayorista redondeó en diciembre una leve suba de 3,50 pesos o 0,2 por ciento. A lo largo de 2025 avanzó 423 pesos o 41 por ciento.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, detalló que “la divisa operó en su última rueda del año con subas desde el inicio de la jornada. Abrió en $1.458 y, con una demanda firme en el arranque, llegó a marcar máximos intradiarios en 1.462 pesos. Con el correr de las horas, y a pesar de un volumen sensiblemente menor al de ayer -menos de la mitad de USD 441 millones, la oferta volvió a aparecer y presionó los precios a la baja. El volumen total operado durante el mes alcanzó USD 8.713 millones, mostrando una recuperación del 17,4% respecto de noviembre”.

El régimen de bandas establecido por el Banco Central para 2025 -con un aumento del 1% mensual vigente desde el 14 abril- fijó para la última rueda operativa del año una techo de libre flotación en los $1.526,09, lo que implica que el dólar mayorista quedó a 71,09 pesos o 4,9% de ese límite. A partir del viernes 2 de enero, las bandas se ampliarán en base a la inflación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación. De este modo interrumpió una serie de siete sesiones consecutivas en las cuales se mantuvo a $1.475 para la venta. En el año, creció 39,6% o 419,72 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.479,28 para la venta y $1.428,55 para la compra.

Con un nuevo esquema cambiario que en 2026 se ajustará a la evolución de la inflación, al término de enero el techo de las bandas alcanzará los $1.564,24. Las expectativas de devaluación de los agentes financieros quedaron despejadas en lo inmediato, dado que los contratos de dólar futuro para esa fecha finalizaron a 1.505,50 pesos.

El dólar blue quedó ofrecido a $1.530 para la venta, para completar a lo largo de diciembre un incremento de 95 pesos o 6,6 por ciento. El dólar informal quedó como el más caro entre todas las franjas del mercado, por encima del bursátil “contado con liquidación”, a 1.523,96 pesos.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cedieron USD 727 millones o 1,7% a USD 41.165 millones, debido principalmente a la salida de depósitos de bancos de cuentas del BCRA, en cumplimiento del límite de posición global neta en moneda extranjera. Es de prever que estas divisas se reincorporarán nuevamente a reservas en el inicio de enero.

Los activos del Banco Central subieron USD 851 millones en diciembre (+2,1%), mientras que en el balance anual crecieron en USD 11.558 millones (+39%).