Cuántos dólares compraron los argentinos desde la salida del cepo cambiario

La compra de dólares por parte de las personas fue sostenida y conspira contra la acumulación de reservas en el BCRA (Reuters)

Uno de los ejes centrales de la campaña presidencial de Javier Milei fue la promesa de levantamiento del cepo cambiario. En efecto, el fin de las restricciones a la compra de moneda extranjera fue una de las prioridades del equipo económico, pero las medidas de flexibilización no formaron parte de las decisiones de política económica del Gobierno sino hasta mediados de este año. Fue recién en abril de 2025, cuando convergieron una serie de variables macro, que el equipo económico anunció el levantamiento de las restricciones. ¿Qué pasó después? En este nota lo repasamos.

Desde que se puso fin al cepo, cientos de miles de personas salieron a comprar dólares en el mercado formal y rápidamente se formó una tendencia creciente de la adquisición de moneda extranjera por parte de los argentinos.

En abril las “personas humanas” compraron USD 2.077 millones. En total, según informó el Banco Central, fueron 1 millón de personas las que adquirieron moneda extranjera a través de los canales de venta formal durante los primeros días de mercado cambiario sin cepo.

Septiembre: derrota oficialista en Buenos Aires y pico de compra de dólares

El saldo se elevó a USD 2.283 millones en mayo, USD 2.468 millones en junio y USD 3.473 millones en julio. Luego, en agosto, hubo una baja considerable a USD 2.448 millones, pero en septiembre se produjo un pico máximo de USD 5.130 millones. Es importante recordar que en ese momento el mercado palpitaba la previa de las elecciones legislativas. En medio de la incertidumbre, como ocurre antes de cada gran elección en Argentina, las carteras se dolarizaron y la demanda de moneda extranjera se intensificó.

En octubre, mes de las elecciones, el nivel de compras de dólares por parte de los argentinos siguió siendo alto, pero se redujo levemente a USD 4.731 millones. Fue recién en noviembre cuando se produjo una baja significativa. De hecho, como lo muestra la evolución histórica, se registró en ese mes el menor nivel de demanda de dólares desde la salida del cepo cambiario. En detalle, el mes pasado las “personas humanas” realizaron compras brutas de billetes por USD 1.597 millones. En total operaron cerca de 1,1 millones de personas.

De esta forma se concluye que, desde que el Gobierno eliminó las restricciones cambiarias, los argentinos compraron USD 24.206 millones en el circuito formal.

Caen las expectativas de devaluación

Este viernes, por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.

El Banco Central fijó un techo del esquema de las bandas cambiarias en los $1.524,07. Por lo tanto, el mayorista quedó a 72,57 pesos o 5% de ese límite de libre flotación.

La buena noticia para el Gobierno, es que las expectativas de devaluación prácticamente se diluyeron en el corto plazo. Los contratos de dólar futuro tuvieron este viernes movimientos marginales, con un volumen operado por relevante, equivalente a USD 598,7 millones. El contrato para fin de mes (que expira el martes próximo) cedió 50 centavos, a $1.454, mientras que para febrero de 2026 quedó a $1.520,50, aún debajo del “contado con liqui” presente.

“Al dólar no lo vemos subiendo, porque si el Gobierno va a comprar dólares es porque va a haber demanda de pesos, con lo cual va a haber una oferta importante de dólares en el mercado ¿Y por qué habría una oferta importante de dólares en el mercado? Porque se va a aprobar la ley de Olvido Fiscal y porque va a haber muchas inversiones que van a estar llegando desde el exterior, también empresas que colocan Obligaciones Negociables en el exterior y que tienen que vender sus dólares en la República Argentina”, afirmó el analista y asesor Salvador Di Stefano.