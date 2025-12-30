Economía

Desde que asumió Milei, más de 60 mil personas dejaron de trabajar para el Estado

La mayor parte de los despidos se concentraron en la administración centralizada, pero también se registraron bajas en las empresas públicas y, en menor medida, en el personal militar y de seguridad

El presidente de Argentina, Javier
El presidente de Argentina, Javier Milei, con una motosierra a su llegada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Centro de Convenciones Gaylord National Resort, el jueves 20 de febrero de 2025, en Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos. (AP Foto/Jose Luis Magana)

Desde el inicio de gestión del actual gobierno, la dotación de personal del sector público nacional registró una caída sostenida. Entre diciembre de 2023 —mes de asunción de Javier Milei— y noviembre de 2025, el total de puestos de trabajo del Estado se redujo en 60.494 personas, según surge de la evolución mensual de la dotación de personal de la administración pública nacional, las empresas y las sociedades con participación estatal.

El recorte se explica principalmente por la disminución en la administración centralizada y descentralizada, a la que se suman caídas en las empresas del Estado. En el mismo período, el personal militar y de seguridad mostró variaciones más acotadas y no compensó la baja general del empleo público.

La serie mensual refleja que el ajuste comenzó en los primeros meses de 2024 y se profundizó de manera progresiva a lo largo de 2024 y 2025. En enero de 2024, la reducción acumulada ya alcanzaba las 7.299 personas. Dos meses después, en marzo, la caída superaba las 8.600. A partir de abril, el descenso se aceleró: en ese mes, el recorte acumulado llegó a 15.759 puestos y en junio ya superaba los 24.000.

Durante el segundo semestre de 2024, la tendencia se mantuvo. En septiembre, la reducción acumulada alcanzó los 32.984 puestos y en diciembre se ubicó en 37.358. Con el inicio de 2025, el proceso continuó: en enero, la caída llegó a 40.265 personas y en marzo superó las 45.000. En mayo, el ajuste acumulado alcanzó los 50.394 puestos, y en agosto se ubicó en 54.685. Finalmente, en noviembre de 2025, el total de personas que dejaron de trabajar en el Estado desde diciembre de 2023 ascendió a 60.494.

Dónde se concentró la caída

El mayor impacto del recorte se observó en la administración centralizada y descentralizada, que concentra una parte significativa del empleo público. De acuerdo con la desagregación por estructura organizativa, este segmento explicó 35.127 de los puestos perdidos en el período analizado.

En tanto, las empresas del Estado y las sociedades con participación estatal registraron una reducción acumulada de 18.122 personas desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025. Este descenso se dio de manera gradual y estuvo asociado tanto a la reducción de dotaciones como a procesos de reorganización y liquidación de algunas compañías.

Por su parte, el personal militar y de seguridad mostró una variación negativa más moderada. En el período, este grupo registró una caída acumulada de 7.245 puestos, según los datos consolidados de dotación.

La evolución mensual permite observar que, si bien todos los componentes del sector público mostraron ajustes, el peso relativo del recorte estuvo concentrado en las áreas administrativas del Estado nacional.

Noticia en desarrollo

Últimas Noticias

