Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de diciembre

Quedan solo tres ruedas operativas de 2025 y los precios del dólar en el segmento mayorista y al público continúan reflejando una inusual estabilidad.

El stock se incrementó en el día en USD 377 millones (+0,9%), a USD 43.014 millones , un máximo desde el 4 de agosto de este año, cuando alcanzaron los 43.023 millones. Contribuyó a la suba una mejora de USD 240 millones en la cotización de activos, donde tiene particular peso el oro, pues la tenencia de 2 millones de onzas en arcas de la entidad representan hoy poco más de 9.000 millones de dólares.

El nuevo récord del oro, que ganó 1,1%, a USD 4.516,60 la onza, apuntaló el aumento de las reservas del Banco Central, que volvieron a superar los USD 43.000 millones , en un máximo en casi cinco meses.

Luego de los anuncios de cambios en la política monetaria, consultoras privadas detectaron que el Tesoro concretó ventas con el objetivo de contener el tipo de cambio. Mientras tanto, quedan pocas semanas para que el equipo económico deba afrontar vencimientos de deuda por USD 4.215 millones.

El panorama cambiario y de inflación para 2026 se redefine con cada informe de mercado, en un contexto en que las proyecciones de las consultoras y bancos reflejan la incertidumbre y la sensibilidad ante los movimientos del gobierno y la respuesta de los inversores.

Más allá del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei buscará este viernes que el Senado convierta en ley el proyecto de Inocencia Fiscal , con el que el ministro de Economía , Luis Caputo , pretende darle seguridad jurídica a los argentinos para que usen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo cambiario. Las estadísticas oficiales muestran que, en los últimos 10 años, las divisas que los argentinos atesoraron por fuera del sistema aumentaron en casi USD 100.000 millones .

La divisa en el Banco Nación finalizó el viernes por quinto día consecutivo a $1.475 para la venta. Se trató de la cuarta rueda seguida sin variantes, si se descuenta el movimiento del martes de la semana anterior. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.475,41 para la venta y $1.423,41 para la compra.

