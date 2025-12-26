Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de diciembre

El dólar minorista es ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Las reservas superaron los USD 43.000 millones por primera vez desde agosto

13:14 hsHoy

El dólar, a $1.475 en el Banco Nación

La divisa en el Banco Nación finalizó el viernes por quinto día consecutivo a $1.475 para la venta. Se trató de la cuarta rueda seguida sin variantes, si se descuenta el movimiento del martes de la semana anterior. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.475,41 para la venta y $1.423,41 para la compra.

13:14 hsHoy

Cuánto crecieron los “dólares en el colchón” de los argentinos en los últimos 10 años

Los fondos fuera del circuito experimentaron un salto significativo en la última década. Este viernes el Senado debatirá el proyecto de Inocencia Fiscal que busca dar seguridad jurídica a los contribuyentes para que utilicen esos billetes atesorados

Los "dólares en el colchón"
Los "dólares en el colchón" crecieron más de USD 100.000 millones en la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei buscará este viernes que el Senado convierta en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende darle seguridad jurídica a los argentinos para que usen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo cambiario. Las estadísticas oficiales muestran que, en los últimos 10 años, las divisas que los argentinos atesoraron por fuera del sistema aumentaron en casi USD 100.000 millones.

13:13 hsHoy

Qué va a pasar con el dólar y la inflación en 2026, según analistas locales e internacionales

Las consultoras revisaron sus proyecciones para el próximo año. Las expectativas continúan marcadas por el resultado electoral de octubre favorable al Gobierno

La apreciación cambiaria continuó luego
La apreciación cambiaria continuó luego de las elecciones de octubre. REUTERS/Marcos Brindicci

El panorama cambiario y de inflación para 2026 se redefine con cada informe de mercado, en un contexto en que las proyecciones de las consultoras y bancos reflejan la incertidumbre y la sensibilidad ante los movimientos del gobierno y la respuesta de los inversores.

13:13 hsHoy

Cómo fue el mecanismo que usó el Gobierno para vender USD 150 millones y contener el dólar, según analistas privados

Luego de las recientes modificaciones de la política cambiaria, hubo intervención en el mercado aunque el BCRA no lo informó, explicaron varios consultores. Se acercan los vencimientos de deuda de enero

El jueves 18 de diciembre
El jueves 18 de diciembre los depósitos del Tesoro se redujeron en más de USD 160 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Luego de los anuncios de cambios en la política monetaria, consultoras privadas detectaron que el Tesoro concretó ventas con el objetivo de contener el tipo de cambio. Mientras tanto, quedan pocas semanas para que el equipo económico deba afrontar vencimientos de deuda por USD 4.215 millones.

13:12 hsHoy

El oro apuntaló a las reservas del BCRA

El nuevo récord del oro, que ganó 1,1%, a USD 4.516,60 la onza, apuntaló el aumento de las reservas del Banco Central, que volvieron a superar los USD 43.000 millones, en un máximo en casi cinco meses.

El stock se incrementó en el día en USD 377 millones (+0,9%), a USD 43.014 millones, un máximo desde el 4 de agosto de este año, cuando alcanzaron los 43.023 millones. Contribuyó a la suba una mejora de USD 240 millones en la cotización de activos, donde tiene particular peso el oro, pues la tenencia de 2 millones de onzas en arcas de la entidad representan hoy poco más de 9.000 millones de dólares.

13:11 hsHoy

El dólar se mantuvo estable y se encamina a terminar el año un 5% debajo del techo de las bandas cambiarias

La divisa al público cerró por quinto día a $1.475 en el Banco Nación. El mayorista quedó a $1.451, en una rueda con un importante volumen de USD 645 millones

En 2025 el dólar oficial
En 2025 el dólar oficial anota una suba de 40,6%.

Quedan solo tres ruedas operativas de 2025 y los precios del dólar en el segmento mayorista y al público continúan reflejando una inusual estabilidad.

