Nueva flotación del dólar: cómo será y cuánto subirán las bandas cambiarias en enero 2026

A partir de enero de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán al ritmo de la inflación Foto: Bloomberg

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una recalibración de las bandas cambiarias que definen los puntos máximo y mínimo del dólar mayorista: a partir de enero de 2026, se actualizarán por el último dato disponible de la inflación.

Hasta el momento, las franjas que delimitaban las oscilaciones del tipo de cambio aumentaban a una velocidad del 1%. Sin embargo, desde el primer mes del año entrante, el techo y el piso del nuevo esquema se moverán con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente a noviembre: 2,47%.

Con la aceleración del IPC de los últimos meses, el 1% cristalizaba un avance por debajo de la dinámica inflacionaria. Esta divergencia implicaba que la actualización de las bandas se atrasara en términos reales. La flamante recalibración apunta a corregir ese rezago cambiario. En concreto, la banda superior crecerá al 2,47% mientras que la inferior se deslizará el mismo porcentaje pero hacia abajo, ampliando la diferencia entre ambos puntos.

“Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”, informó la entidad monetaria.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a Federico Furiase, director del BCRA e integrante del equipo económico.

En conferencia de prensa, el titular del BCRA, Santiago Bausili, aclaró que el hecho de que las franjas se ajusten de acuerdo al IPC “no quiere decir que la inflación va a ser mayor o menor; le está dando un grado de flexibilidad a las bandas”. Además, calificó la medida como un “aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”.

El sistema de bandas cambiarias se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del desarme parcial del cepo cambiario en abril pasado. Este esquema obliga al Central a intervenir en caso de que el tipo de cambio perfore el piso o supere el techo. La lógica detrás del sistema, cuyo rango actual se ubica entre $921,20 y $1.518,52, es morigerar los movimientos alcistas o bajistas para evitar la volatilidad del dólar.

No obstante, el Banco Central también anunció un programa para engrosar las reservas internacionales mediante compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el medio de los límites definidos, un procedimiento que no se había llevado a cabo hasta el momento. Si bien el Tesoro de la Nación intervino en alguna oportunidad para comprar o vender en medio de las bandas, el BCRA se limitaba a regular el mercado pero sin interceder.

Con las modificaciones anunciadas este lunes, el banco de bancos podrá adquirir divisas más allá de la ubicación del tipo de cambio en el esquema de intervalos cambiarios. En efecto, la segunda parte del programa que anunció Bausili apunta a engrosar las reservas internacionales, un pedido expreso tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de economistas de distintas corrientes ideológicas.

La estrategia delineada por el equipo económico se estructura sobre dos aspectos fundamentales. El primero tiene como eje la demanda de dinero, que será el principal parámetro de referencia para los ajustes del programa. Según lo expresado por el Central, “el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. Si este crecimiento de los pesos demandados por los agentes económicos se incrementa un punto porcentual adicional sobre el PBI, el volumen de compras de reservas proyectado asciende a USD 17.000 millones.

La conducción de Bausili remarcó el objetivo de evitar desajustes vinculados a la emisión. De acuerdo con el mensaje oficial, “el BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”. En caso de que la demanda de dinero quede por debajo de las previsiones, el ente monetario implementará “las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

El segundo eje central está asociado a la liquidez existente en el mercado cambiario. Según la hora de ruta oficial, el programa “será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”. Para el inicio del mismo, el monto diario de compras representará hasta el 5% del volumen operado en la plaza cambiaria.

Con esta modalidad, la autoridad monetaria apunta a reducir el impacto de variaciones abruptas, ya que “el volumen comercializado diariamente presenta fluctuaciones muy significativas”. Desde el organismo precisaron que, semanas atrás, la actividad diaria en el mercado descendió de un promedio de USD 600 millones a aproximadamente USD 200 millones, sin contabilizar las operaciones de pase.

Finalmente, el BCRA dejó asentado que se reserva la opción de efectuar “compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, dentro de sus intervenciones en el MLC. El propósito central de este esquema es fortalecer las reservas internacionales sin incidir sobre los precios ni distorsionar el funcionamiento del mercado de divisas.