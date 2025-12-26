Las reservas internacionales del BCRA tocaron el nivel más alto en la era Milei

Las reservas del BCRA subieron más de USD 1.000 millones en la última semana. REUTERS/Enrique Marcarian

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tocaron el nivel más alto desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. El salto de más de USD 1.000 millones en la última semana se dio en medio de un fuerte crecimiento del valor del oro y en la antesala del pago de un vencimiento de deuda por USD 4.200 millones el próximo 9 de enero.

Según reportó la autoridad monetaria en su informe diario, este viernes las tenencias en moneda extranjera alcanzaron los USD 43.610 millones, luego de experimentar un aumento de USD 496 millones respecto al jueves. Se trata de la mayor cifra desde agosto de 2025, cuando había ascendido USD 43.014 millones.

A lo largo de la semana, el stock de reservas brutas se incrementó en USD 1.197 millones, en parte, por la suba del valor del oro. Cabe destacar que el BCRA cuenta con 1,98 millones de onzas de este metal precioso, cuyo precio hoy se ubica en USD 4.561.

Según cálculos de Fernando Marull, de la consultora FMyA, el valor del oro en poder del Banco Central aumentó 73% en lo que va del año, impulsado por el récord de la commodity. Este incremento equivale a una mejora de USD 3.900 millones en las reservas. Actualmente, el oro representa más de USD 9.000 millones del total de las reservas internacionales, lo que eleva su participación del 15% al 20%.

Además, las compras del Tesoro Nacional en las últimas semanas también robustecieron las posiciones en dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que adquirieron casi USD 900 millones por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), con la mira puesta en el pago de deuda por USD 4.200 millones fijado para principios de enero.

Durante las ocho jornadas hábiles comprendidas entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Ministerio de Economía incrementó notablemente su nivel de depósitos en dólares en el Banco Central, que pasaron de USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones, de acuerdo al informe más reciente de Invecq.

El aumento de 1.962%, se explica por compras en el mercado por aproximadamente USD 630 millones, ingresos netos de organismos internacionales —principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo— por USD 360 millones y USD 910 millones provenientes de la colocación del BONAR 2029N.

A la par, esta semana se concretó la firma de los contratos para la concesión y transferencia de acciones de las represas hidroeléctricas de la región del Comahue: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Este paso representa el tramo final del proceso de privatización y da inicio a la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias. Resta conocer cuándo se hará efectivo el ingreso de los USD 700 millones asociados a esta operación y si esto ocurrirá antes del pago de enero. En caso de sumarse esos fondos a los depósitos actuales del Tesoro, el monto pendiente para afrontar los vencimientos de deuda de enero se reduciría a unos USD 1.700 millones.

El titular del BCRA, Santiago Bausili.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcó que “el mes para el Tesoro comenzó de forma errática, con ventas en las primeras tres ruedas por USD 31 millones; hacia el cierre de esa semana la dinámica empezó a revertirse y se consolidó en la segunda semana, cuando el Tesoro pasó decididamente al lado demandante”.

“Desde entonces y hasta el 15 de diciembre, acumuló compras netas por USD 608 millones, impulsadas por operaciones en bloque de USD 320 millones el 15/12 y de casi USD 220 millones el 11/12. Sin embargo, cuando parecía que el Tesoro comprador había llegado para quedarse, la tercera semana trajo un nuevo giro: reaparecieron las ventas ‘para aplacar la volatilidad’ en el mercado cambiario. Esto arrojó un saldo vendedor neto de USD 168 millones entre el 15 y el viernes pasado”, describió el reporte.

Bajo la perspectiva de los analistas, el Ministerio de Economía acumula en diciembre compras netas estimadas por USD 408 millones en el MLC, equivalentes a USD 29 millones diarios, por encima de los USD 280 millones de noviembre (USD 16 millones diarios).