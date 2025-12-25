Cuánto crecieron los “dólares en el colchón” de los argentinos en los últimos 10 años

Los "dólares en el colchón" crecieron más de USD 100.000 millones en la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei buscará este viernes que el Senado convierta en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende darle seguridad jurídica a los argentinos para que usen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo cambiario. Las estadísticas oficiales muestran que, en los últimos 10 años, las divisas que los argentinos atesoraron por fuera del sistema aumentaron en casi USD 100.000 millones.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que, al cierre del tercer trimestre de 2025, el monto ascendía a USD 253.919 millones, lo que implicó un aumento de USD 4.175 millones respecto a los tres meses previo y más aún cuando la fecha de corte es previa a octubre, donde avanzó la cobertura cambiaria hasta las elecciones legislativas nacionales.

La suba de los “dólares en el colchón”

No obstante, la estadística quedó por debajo del último registro del gobierno de Alberto Fernández: para fines de diciembre de 2023, los argentinos tenían en el colchón USD 256.528 millones, lo que implica una diferencia de USD 2.609 millones respecto a fin de septiembre de 2025.

El Gobierno llevó a cabo un blanqueo de capitales donde los fondos totales depositaros en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos alcanzaron los USD 24.000 millones.

Durante la administración anterior, solo se permitía a las personas comprar USD 200 por mes bajo determinadas condiciones. A pesar de cumplirlas, muchos usuarios bancarios no podían acceder, lo que potenció la búsqueda de moneda extranjera en el mercado paralelo. Así, el monto total de dólares fuera del sistema pasó de USD 223.666 millones en el último trimestre de 2019 a USD 256.528 millones en diciembre de 2023, un aumento de USD 32.862 millones.

A lo largo de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), el monto exhibió un incremento de USD 69.194 millones. En diciembre de 2015, cuando llegó Cambiemos al poder, los billetes verdes al margen del circuito financiero trepaban a USD 154.472 millones y, a cuatro años más tarde, escalaron a USD 223.666.

La expectativa de Caputo

El equipo económico aspira a que los “dólares en el colchón” de los argentinos se utilicen para compras diarias, tras la media sanción del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. Cuando Caputo presentó la iniciativa en cuestión a mediados de mayo, aseguró que era una medida fundamental para garantizar que la economía continúe creciendo al ritmo del 6%. En tal sentido, Economía tuvo una prueba de fuego con los dólares que estuvieron depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERAs).

En el equipo económico aseguran que hay una cuestión cultural de los argentinos de no sacar los dólares del colchón.

Si bien no hay una cifra oficial, se estima que los fondos que quedarán liberados el 1° de enero de 2026 tras ingresar al blanqueo de capitales oscilan entre USD 20.000 millones y USD 24.000 millones. Pero, en el equipo económico reconocieron que no hubo un boom de inversiones de esos fondos a pesar del amplio abanico de instrumentos disponibles. “Si había tantas alternativas elegibles para el uso de esos saldos, evitando el pago del 5% de penalidad, ¿por qué alguien esperaría hasta el 1 de enero de 2026 para salir? ¿Hay muchos que están mirando esa fecha como algo relevante para llevarse los fondos?”, se preguntó una alta fuente en conversación con Infobae.

A propósito de los dólares “del colchón”, el titular del Palacio de Hacienda consideró que “es la prueba más contundente del daño psicológico que se ha hecho en la gente”. Luego del 31 de diciembre, los fondos pueden quedar inmovilizados o incluso volver al colchón de los argentinos. De ese comportamiento habló Caputo durante su participación en el evento de la Fundación IEB, donde se refirió a que existen cerca de USD 200.000 millones fuera del sistema, una cifra inferior a la que reportó el Indec.

En caso de que el proyecto obtenga media sanción en el Senado y se convierta en ley, resta por verse qué comportamiento tomarán los bancos. Como contó Infobae, a pesar de que el ministro aseguró que no le pueden solicitar documentación a sus clientes por montos de hasta $100 millones, las entidades siguieron pidiendo una declaración jurada voluntaria respecto al origen de los fondos, lo que forma parte de las exigencias que tienen con sus casas matrices.