Cuántos dólares le faltan al Gobierno para cubrir los vencimientos de deuda de enero

Quedan menos de siete días hábiles para enfrentar el primer vencimiento del 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, está cada vez más cerca de cubrir los vencimientos del 9 de enero de 2026 por más de USD 4.200 millones. El Tesoro compró dólares en las últimas semanas, pero también se llevó a cabo una importante privatización que sumará reservas a los depósitos en moneda extranjera en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con este último ingreso, se calcula que apenas faltarían USD 1.700 millones para afrontar los compromisos.

Solo en las últimas dos semanas, más precisamente del 4 de diciembre al miércoles pasado, en apenas 8 jornadas hábiles, el Ministerio de Economía aceleró el ritmo de compra de divisas y aumentó sus depósitos en dólares en el BCRA, de USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones, precisa el último informe de Invecq.

En detalle, el salto de 1.962% de las tenencias en divisas de Economía en el Central se debía a compras estimadas en USD 630 millones, complementadas por USD 360 millones de desembolsos netos de organismos internacionales (el grueso, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y USD 910 millones por la colocación del BONAR 2029N.

En paralelo, esta semana se firmaron los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con ello, el proceso de privatización ingresó en su tramo final y se habilita el inicio de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias. La pregunta es cuándo ingresarán los USD 700 millones y si será antes del pago de enero. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Si a los depósitos actuales del Tesoro se suma la cifra en cuestión, el monto restante para cubrir los vencimientos de deuda de enero rondaría los USD 1.700 millones.

Las privatizaciones fueron marcadas por Caputo como una fuente de dólares. “También está la opción, que no se habla, pero que nosotros estamos trabajando, va a haber venta de activo por miles de millones de dólares. Vamos a ver muchos de los activos de la Agencia de Bienes del Estado (ABE) y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares“, sostuvo anteriormente.

“El informe monetario diario confirma que entre el miércoles y el jueves de la semana pasada el Tesoro realizó ventas netas por USD 200 millones en el Mercado Libre de Cambios para mantener el tipo de cambio en los $ 1.450. Durante esos dos días hubo pagos netos a organismo internacionales por USD 40 millones”, marcó el socio de Outlier, Gabriel Caamaño.

Al mismo tiempo, Caamaño destacó que el viernes pasado los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA se recuperaron USD 32 millones y quedaron en USD 1.868 millones. “La variación de los depósitos en pesos fue indicativa de compras netas menores ese día (USD 12 millones). Con lo cual, probablemente también haya habido desembolsos netos de organismos internacionales”, estimó el economista.

Lo que falta: menú de instrumentos

Luego de las fuertes versiones de que se emitiría un bono bajo legislación de Nueva York, Caputo reveló sus preferencias. En respuesta a un usuario de la red X, comentó que el Gobierno se inclina por no regresar al mercado internacional en enero, ya que el objetivo es “cortar la dependencia” de Wall Street y desarrollar el mercado de capitales local.

El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere cortar con la dependencia de Wall Street.

“Tenemos los USD 1.000 millones de eso (la colocación de la semana pasada), casi USD 7.000 millones que nos ofrecieron los bancos en repo, tenemos los dos swap, por lo que eventualmente podemos obtener los dólares por ese lado. Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista en el streaming La Casa. Además, aseguró incluso que podría haber “refinanciamiento ese mismo día”.

Esta última declaración no fue casual y plantó entre los economistas y analistas de mercado una nueva alternativa. Algunos de ellos ya la tenían contemplada. Cuando el funcionario nacional estuvo presente en el evento de la Fundación IEB, los participantes del encuentro afirmaron que la colocación del bono en dólares no iba a ser una práctica de una sola vez, aunque sí esperaría para hacerlo.

“Por lo que sé, se viene un repo con los bancos internacionales para lo que falta. Al equipo económico le gustaría que baje un poco más el riesgo país para emitir otro bono”, comentó el Sales Trader del Grupo IEB, Nicolás Capella. En el mencionado evento, Luis Caputo adelantó que pretendían obtener una tasa por debajo del 9% en el regreso al mercado de deuda. Finalmente, el objetivo no se logró, ya que quedó en 9,26%, lo que generó cuestionamientos cuando se lo compara con las recientes salidas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe, ambas por debajo del 9%.

El presidente Javier Milei también hizo referencia al tema. “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos USD 7.000 millones, así que estamos tranquilos”, indicó en una entrevista televisiva. La postura del equipo económico es definir a último momento si es necesario tomar el préstamo con bancos internacionales o no y por cuánto, aunque la cuenta regresiva se acelera.