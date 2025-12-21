Economía

Zoom de senadores aliados para negociar la aprobación del Presupuesto 2026: qué condiciones piden las provincias

Según pudo saber Infobae, a las 18 horas arrancó una reunión virtual para delinear la estrategia para la sesión del viernes. Los reclamos de los gobernadores y la postura que volvería a replicar Provincias Unidas

Guardar
El Gobierno quiere que el
El Gobierno quiere que el viernes 26 de diciembre el Senado apruebe el presupuesto 2026 y se convierta en ley.

El Gobierno quiere que el Senado apruebe el presupuesto 2026 el próximo viernes 26 de diciembre, y para ello acelera en las negociaciones. Como adelantó Infobae, a las 18 horas de este domingo arrancó una reunión virtual con los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados para delinear la estrategia a aplicar en la próxima sesión en la Cámara alta.

“A las 18 horas vamos a hacer un zoom, seguramente allí habría varios planteos”, comentó a Infobae, uno de los senadores aliados al Gobierno, quien participará esta tarde de la reunión. Con la duda de si asistirán autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Es que luego de lo que sucedió en Diputados, con la maniobra fallida del oficialismo de incorporar artículo en el capítulo 11 para condicionar el voto de legisladores y conseguir que se derogue la ley de financiamiento universitario y de discapacidad a la par de la designación en la Administración General de la Nación (AGN), los gobernadores harán valer su poder de negociación en el Senado.

El que más necesita de la aprobación del presupuesto, luego de dos años de prorrogar el de 2023, es el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que se tratará de una señal al mercado de que el Gobierno puede construir alianzas en el Congreso. A su vez de que en el mismo está el artículo 56 que le permitiría canjear deuda sin tener que respetar la Ley de Administración Financiera de Martín Guzmán.

Pero a estas horas los teléfonos no paran de sonar en algunas provincias. “Llaman a cada rato ahora, casi que cansan, pero no ponen nada en el presupuesto”, comentó una fuente cerca a un gobernador de Provincia Unidas, quien alertó que podrían replicar la estrategia de la Cámara de Diputados.

“Les dimos quorum en diputados porque llamaron desesperados y creemos que Argentina tiene que tener presupuesto, pero no hay nada en el proyecto para los reclamos provinciales”, comentó a Infobae. Una de las cuestiones principales pasa por las cajas previsionales, aunque muchas en forma paralela lo llevaron a la justicia.

El proyecto estipuló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones. Sin embargo, introdujo una restricción: "Solo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.

“En general, en el Senado, si no ponen nada para las provincias, lo más probable es la misma posición: que se consigan el quorum y nos abstenemos” adelantaron a este medio. La clave estará en ver que es lo que sucede en la reunión virtual de este domingo. Aunque en el oficialismo no habrá incentivos a introducir cambios, ya que de hacerlo deberá volver a la Cámara de Diputados.

El interés de Caputo

Con la media sanción en la Cámara de Diputados, el ministro Caputo se acercó a la posibilidad de canjear deuda en condiciones diferentes a la que establece la Ley Guzmán, por lo que es que el más interesado que se sancione la ley de cara a los duros vencimientos de deuda externa que tiene en 2026.

“Facúltase a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía, para realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la compra, venta, canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos, la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”, establece el proyecto de Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, es el principal interesando en que se apruebe el presupuesto 2026 para poder canjear deuda.

Esto modifica de forma sustancial el artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera, más conocida como Ley Martín Guzmán, que fijó que el Poder Ejecutivo solo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

En la última semana, durante una entrevista con el streaming La Casa, Caputo hizo referencia a que sucedería si la Argentina canjeara deuda. “Los bonos que Argentina tiene en el mercado son bonos reestructurados por Guzmán, que son convencionales. Y cuando vos tenés un bono que es convencional, cotiza a un precio más bajo. Es decir, a una tasa interna de retorno más alta, simplemente porque no es un bono del prototipo que se adquiere en el mercado”, afirmó.

En tal sentido, el funcionario nacional reveló que en el equipo económico querían ver qué ocurría con la licitación del BONAR 29N. “Salió 100 puntos básicos por debajo de esos bonos. Esto traducido quiere decir que si nosotros pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en 590, podría estar en 490 sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos”, agregó.

Temas Relacionados

Patricia BullrichLuis CaputoSenadoPresupuesto 2026ProvinciasEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mercado laboral: la baja de la desocupación se sostuvo por un incremento del cuentapropismo y la informalidad

La tasa de desempleo cayó a 6,6% durante el tercer trimestre de 2025 como contrapartida del crecimiento del trabajo por cuenta propia y los empleos informales en ese segmento

Mercado laboral: la baja de

Las 10 razones del aumento del precio de la carne y por qué, según la Sociedad Rural, es un ciclo que recién empieza

Un trabajo del Instituto de Estudios Económicos y la Comisión de Carnes de la entidad cita una convergencia de factores y afirma que se trata de un fenómeno que está en sus inicios. Rezago salarial, mayor consumo de carne aviar y porcina y tendencia internacional

Las 10 razones del aumento

Por menores ventas en supermercados, el consumo masivo marcó un nuevo retroceso en noviembre

La caída fue leve en la comparación interanual, pero más pronunciada en la mensual, contra octubre. Qué se espera para 2026

Por menores ventas en supermercados,

La visión del banco más grande de EEUU para Sudamérica y la Argentina en 2026: “Tienen lo que el mundo necesita”

En su “Outlook” para el próximo año, J.P.Morgan destaca la importancia de Vaca Muerta y el litio, en un mundo en el que la fragmentación prevalece sobre la globalización

La visión del banco más

Actividad y empleo: más del 73% de las pymes industriales considera a China su “principal amenaza importadora”

Un relevamiento de 425 pequeñas y medianas empresas fabriles arrojó que el tercer trimestre fue el décimo consecutivo de retracción, en buena medida por la presión del país asiático. El empleo en el sector cayó 4,6 por ciento

Actividad y empleo: más del
DEPORTES
Pierre Gasly dio detalles de

Pierre Gasly dio detalles de su tensa relación en la F1 con Esteban Ocon tras ser amigos en la infancia: “Todo se vino abajo”

Franco Colapinto reveló una promesa que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Alarma en la selección argentina por Nico González: el momento en que se retiró lesionado del partido de Atlético de Madrid

Las cuatro atajadas clave del Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa ante Manchester United: el fuerte golpe que sufrió

Las vacaciones de Paredes y su familia en el “hogar de Papá Noel”: la parada en Roma que generó expectativas en Boca

TELESHOW
El mensaje de amor de

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio está ganando la

Marco Rubio está ganando la era Trump

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial

Guerra en Sudán: un ataque con un dron dejó al menos diez muertos en Darfur

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”