Zoom de senadores aliados para negociar la aprobación del Presupuesto 2026: qué condiciones piden las provincias

El Gobierno quiere que el viernes 26 de diciembre el Senado apruebe el presupuesto 2026 y se convierta en ley.

El Gobierno quiere que el Senado apruebe el presupuesto 2026 el próximo viernes 26 de diciembre, y para ello acelera en las negociaciones. Como adelantó Infobae, a las 18 horas de este domingo arrancó una reunión virtual con los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados para delinear la estrategia a aplicar en la próxima sesión en la Cámara alta.

“A las 18 horas vamos a hacer un zoom, seguramente allí habría varios planteos”, comentó a Infobae, uno de los senadores aliados al Gobierno, quien participará esta tarde de la reunión. Con la duda de si asistirán autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Es que luego de lo que sucedió en Diputados, con la maniobra fallida del oficialismo de incorporar artículo en el capítulo 11 para condicionar el voto de legisladores y conseguir que se derogue la ley de financiamiento universitario y de discapacidad a la par de la designación en la Administración General de la Nación (AGN), los gobernadores harán valer su poder de negociación en el Senado.

El que más necesita de la aprobación del presupuesto, luego de dos años de prorrogar el de 2023, es el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que se tratará de una señal al mercado de que el Gobierno puede construir alianzas en el Congreso. A su vez de que en el mismo está el artículo 56 que le permitiría canjear deuda sin tener que respetar la Ley de Administración Financiera de Martín Guzmán.

Pero a estas horas los teléfonos no paran de sonar en algunas provincias. “Llaman a cada rato ahora, casi que cansan, pero no ponen nada en el presupuesto”, comentó una fuente cerca a un gobernador de Provincia Unidas, quien alertó que podrían replicar la estrategia de la Cámara de Diputados.

“Les dimos quorum en diputados porque llamaron desesperados y creemos que Argentina tiene que tener presupuesto, pero no hay nada en el proyecto para los reclamos provinciales”, comentó a Infobae. Una de las cuestiones principales pasa por las cajas previsionales, aunque muchas en forma paralela lo llevaron a la justicia.

El proyecto estipuló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones. Sin embargo, introdujo una restricción: "Solo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.

“En general, en el Senado, si no ponen nada para las provincias, lo más probable es la misma posición: que se consigan el quorum y nos abstenemos” adelantaron a este medio. La clave estará en ver que es lo que sucede en la reunión virtual de este domingo. Aunque en el oficialismo no habrá incentivos a introducir cambios, ya que de hacerlo deberá volver a la Cámara de Diputados.

El interés de Caputo

Con la media sanción en la Cámara de Diputados, el ministro Caputo se acercó a la posibilidad de canjear deuda en condiciones diferentes a la que establece la Ley Guzmán, por lo que es que el más interesado que se sancione la ley de cara a los duros vencimientos de deuda externa que tiene en 2026.

“Facúltase a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía, para realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la compra, venta, canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos, la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”, establece el proyecto de Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es el principal interesando en que se apruebe el presupuesto 2026 para poder canjear deuda.

Esto modifica de forma sustancial el artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera, más conocida como Ley Martín Guzmán, que fijó que el Poder Ejecutivo solo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

En la última semana, durante una entrevista con el streaming La Casa, Caputo hizo referencia a que sucedería si la Argentina canjeara deuda. “Los bonos que Argentina tiene en el mercado son bonos reestructurados por Guzmán, que son convencionales. Y cuando vos tenés un bono que es convencional, cotiza a un precio más bajo. Es decir, a una tasa interna de retorno más alta, simplemente porque no es un bono del prototipo que se adquiere en el mercado”, afirmó.

En tal sentido, el funcionario nacional reveló que en el equipo económico querían ver qué ocurría con la licitación del BONAR 29N. “Salió 100 puntos básicos por debajo de esos bonos. Esto traducido quiere decir que si nosotros pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en 590, podría estar en 490 sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos”, agregó.