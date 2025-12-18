El mercado local volvió al “modo cautela” por un empeoramiento del clima internacional

Los mercados internacionales exhibieron señales de volatilidad que impactaron en los activos locales. REUTERS/Brendan McDermid

No fue una sino varias las causas que se entrelazaron para que los inversores no asumieran riesgos en el mundo y en la Argentina. La primera señal vino del exterior; tras la caída de las Bolsas de Nueva York el VIX, denominado índice del miedo que mide la volatilidad, subió casi 7% a 17,62 puntos. A partir los 20 puntos, el mercado comienza a preocuparse.

La suba del oro, que anoche tocaba un récord histórico de USD 4.370 la onza, superó el precio del 27 de octubre pasado y el alza de la cotización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos muestran que los inversores quieren cobertura. El Bitcoin sigue derrumbándose y los tenedores más antiguos de la criptomoneda se están deshaciendo de ella. Ya llevan vendidos más de USD 140.000 millones. El ETF (fondo cotizado en bolsa) de los países emergentes siguió en baja: esta vez perdió 0,70%.

En Estados Unidos aguardan el anuncio de una inflación más alta y se aleja la posibilidad de un nuevo recorte de tasas. Si el principal socio de la Argentina está con problemas, los inversores locales deben preocuparse.

Por eso, los bonos soberanos, que tuvieron una gran oportunidad para continuar la suba, la interrumpieron. El movimiento fue tenue y el riesgo país subió apenas 8 unidades (+1,4%) a 569 puntos básicos.

Lo curioso es que le mejoraron la calificación a la deuda argentina. Standard & Poor’s elevó la nota a CCC+, pero no movió el amperímetro de los inversores, a pesar de que hay bonos que tienen una tasa de retorno de 8%. Esta se acerca de a poco los niveles internacionales para acceder a los mercados de crédito del mundo.

El economista Fernando Marull posteó que la calificación “es la misma que en 2023 cuando el riesgo país era 2.000 puntos básicos. Hoy la Argentina debería cotizar en BB. Calculo que esperan medidas cambiarias (levantar restricciones) para mejorar”. La calificadora aclaró que la mejora es porque vio mejor actividad económica y más fortaleza en el Congreso.

Este clima contagió a la Bolsa, donde el S&P Merval quedó neutro. El índice de las acciones líderes abrió en leve alza, pero pronto apareció la toma de ganancias y se tornó negativa. Sobre el final repuntó. Aluar volvió a ser la gran ganadora con un aumento de 3,3% que sigue al de 8% de la rueda anterior.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 405 millones, casi USD 120 millones menos que el día anterior. El dólar mayorista cerró a $1.451, el mismo valor de la rueda anterior.

Los dólares financieros aumentaron 0,8%. El MEP cerró en $1.512,33 y el contado con liquidación (CCL) en $1.558,48. El “blue” se mantuvo en $1.500.

El otro tema que enfrentan los inversores es la caída de las tasas de las LECAP y BONCAP, que rinden hasta febrero un máximo de 2,15% efectivo mensual. En otras palabras, es negativa comparándola con la inflación de 2,5% de noviembre y el dato que se espera en diciembre. La demanda de los bonos CER se reforzó tras el dato de la inflación mayorista de noviembre de 1,6% contra 1,1% de octubre. La suba de títulos fue de hasta 1%.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “las tasas cortas volvieron a mostrar presión alcista lo que podría indicar que el mercado desarma posiciones en moneda local quizás hasta que haya un mejor alineamiento de los incentivos dado que queda espacio para que el tipo de cambio deje con pérdidas a quienes se posicionaron en la curva de pesos tras el nuevo planteo cambiario”.

El reporte agrega que en el mercado de futuros del dólar “las cotizaciones ajustaron con leves rojos lo que tuvo un efecto negativo sobre la curva de tasas implícitas habida cuentas de que el mayorista cerró sin cambios. El interés abierto esta vez añadió unos 22,5 millones lo que hace presumir que la oferta tuvo más fuerza ¿Pudo haber habido presencia oficial? Imposible descartarlo”.

Para hoy el mercado aguarda el resultado de la votación del Presupuesto 2026 en el Congreso y está esperanzado en que la reforma laboral se apruebe a corto plazo. La cautela sigue y el mundo no ayuda. Las tasas de interés negativas hicieron más fuerte al dólar.