Jornada financiera: el dólar cedió tras cinco ruedas sin bajas y los activos argentinos operaron mixtos

El dólar cayó luego de cinco jornadas sin bajas.

El dólar oficial minorista cortó una racha de cinco ruedas sin caer y cerró en $1.475, mientras que la mayorista se mantuvo estable. Las acciones y los bonos operaron mixtos y el riesgo país volvió a subir, tras marcar el menor nivel en siete años.

La divisa que se comercializa en el Banco Nación finalizó la jornada con una disminución de 5 pesos, equivalente al 0,34%. En el segmento mayorista, la cotización permaneció en $1.451 y se ubicó a 4,5% del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1.519,52 para este miércoles.

Un detalle no menor es que el monto operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde interceden bancos, empresas, exportadores e importadores, descendió a USD 405 millones desde los USD 528 millones de la rueda anterior.

“Sequísima la liquidación de CIARA en lo que va de diciembre. Hoy no llegamos al millón de dólares. En lo que va de diciembre, 12 ruedas, acumulamos menos de USD 520 millones. El promedio diario es de menos de USD 45 millones. En breve tiene que levantar de la mano del trigo, veremos cuánto porque está claro que de todo el resto se adelantó mucho a fines septiembre”, advirtió Gabriel Caamaño, economista de Outlier, respecto a la baja participación del sector agroexportador en el MLC.

A propósito de las cotizaciones financieras, el MEP subió 0,48% hasta los $1.512,33 mientras que el contado con liquidación (CCL), que surge de la compraventa de bonos en el exterior, anotó un incremento de 0,54% hasta los $1.558,84. Por su parte, el dólar blue o informal se mantuvo sin cambios en $1.500.

El dato económico saliente de la jornada fue la aceleración de la inflación mayorista. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), fue de 1,6% en noviembre, lo que implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto a la medición de octubre. La variación interanual del índice se ubicó en 24,3%, mientras que el acumulado de los primeros once meses arrojó 23,2%. Pese a haber exhibido un porcentaje mayor, quedó muy por debajo de la inflación minorista del undécimo mes del año, que había arrojado un 2,5%.

En cuanto al desempeño bursátil, el S&P Merval mostró un leve avance de 0,04% en pesos y un descenso de 0,7% en dólares, impulsado por la suba del CCL. Entre las acciones líderes, Aluar encabezó los aumentos con un 3,6%, seguido por Central Puerto (3,3%) y Cresud (2,5%). Por el contrario, Banco de Valores registró la mayor caída (-1,2%), secundado por Transportadora de Gas del Sur (-1%) y Banco Supervielle (-0,5%).

“A pesar del contexto desafiante para los activos de riesgo a nivel global los ADRs lograron finalizar en terreno positivo, con una buena performance para la curva HD (a excepción del tramo corto)”, destacó un informe de Proficio Investment.

En cuanto a la deuda en dólares, los analistas del ALyC apuntaron que “tuvo una rueda mixta, con una demanda que se concentró en el tramo largo de la curva, mientras que el tramo corto operó a la baja (EMB -0,34%), y el AL30 cerró en US$ 66,83 (-0,90%, 10,03% TIR)”.

La contrapartida de ese comportamiento mixto de los títulos públicos fue una suba del riesgo país de 8 unidades a 569 puntos básicos. Cabe destacar que durante la rueda, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a descender hasta los 555 enteros, su menor nivel desde 2018. Sin embargo, con el correr de las horas, se revirtió el proceso por una peor performance de los soberanos.

La reducción del índice por debajo de las 500 unidades resulta un elemento clave para los planes del equipo económico de reingresar a los mercados globales de deuda. El 9 de enero se enfrenta un vencimiento superior a los USD 4.200 millones, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó que evalúa refinanciar esos pagos en la misma fecha. Además, analiza la posibilidad de obtener un préstamo garantizado por bonos (repo) por un monto de hasta USD 7.000 millones con entidades financieras internacionales.

Por otra parte, las reservas internacionales del Banco Central registraron una caída diaria de USD 53 millones hasta los USD 42.227 millones. Las medidas anunciadas por el titular del BCRA, Santiago Bausili, buscan engrosar las tenencias en moneda dura. En efecto, el funcionario nacional anunció un esquema de compra de divisas basado en la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del MLC. Las estimaciones oficiales proyectan una acumulación de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones para 2026, en caso de que se den las condiciones oportunas.