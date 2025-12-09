Economía

“Voracidad fiscal”: la fuerte crítica empresarial a la suba de una tasa municipal que golpea el bolsillo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó el incremento de 2% de la “Tasa de Protección Ambiental” en Pilar

Guardar
La CAC criticó el aumento de
La CAC criticó el aumento de 2% de la “Tasa de Protección Ambiental” en Pilar. (Freepik)

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo ante el incremento de la presión fiscal en jurisdicciones subnacionales. El punto de partida fue la disposición de la llamada “Tasa de Protección Ambiental” por parte del Municipio de Pilar, un gravamen que en algunos casos llega hasta el 2% de la facturación de los comercios establecidos en ese partido bonaerense. La entidad aclaró que este caso no constituye un hecho aislado, sino la muestra de una tendencia más amplia que afecta la actividad económica en diferentes regiones del país.

La organización empresarial remarcó que la tiene consecuencias directas y perjudiciales para el sector privado argentino. Según transmitió en su comunicación oficial, “la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido, que perjudica la actividad económica a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. En ese sentido, la entidad vinculó la proliferación de tributos locales con un contexto más amplio caracterizado por la elevada presión impositiva en todos los niveles del Estado.

El documento de la CAC señaló que en las últimas décadas el país mostró un aumento constante en los tributos que gravan a empresas y ciudadanos: “Durante las últimas décadas el país se caracterizó por una abultada y creciente presión impositiva, tanto en lo que refiere a cargas nacionales como provinciales y municipales”.

La entidad sostuvo que el crecimiento del gasto público llevó a los distintos gobiernos a buscar incesantemente nuevos recursos, lo que implicó mayores impuestos para el sector privado. “El crecimiento desproporcionado del gasto público llevó a los gobiernos a buscar permanentemente nuevos ingresos para financiarlo, recargando las exhaustas espaldas del sector privado con múltiples tributos”, sumó.

Este cartel había sido colocado
Este cartel había sido colocado en los locales de Changomás el año pasado, cuando el Municipio de Pilar creó la Tasa de Protección Ambiental, por un monto fijo

Al mismo tiempo, la cámara advirtió que la economía informal agrava la situación de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, al subrayar que “la existencia simultánea de una porción significativa de la economía nacional que opera en la informalidad agrava la situación del contribuyente cumplidor, haciendo que en no pocos casos las actividades productivas se vuelvan inviables, con los consiguientes efectos adversos sobre las empresas y los puestos de trabajo que estas generan”.

De acuerdo con la entidad, este escenario provoca que muchas empresas enfrenten dificultades para continuar en actividad y sostener el empleo formal, socavando la propia recaudación fiscal en un ciclo negativo: “Huelga señalar que esta asfixia más pronto que tarde acaba por erosionar los propios ingresos fiscales que pretendía acrecentar, en un desgraciado círculo vicioso de empobrecimiento colectivo”.

En el comunicado, la CAC distinguió la política tributaria adoptada por el gobierno nacional en contraste con el camino tomado por algunos municipios y provincias. Indicó que la actual administración implementó una reducción progresiva de impuestos. Puntualizó: “Desde su asunción hace dos años, la administración nacional viene efectuando sucesivas reducciones de la carga impositiva, a través de la eliminación o baja de diversos impuestos”.

Sin embargo, alertó que este proceso requiere gradualismo para resguardar el equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad económica. Bajo la perspectiva del organismo empresarial, “se trata de un proceso necesariamente paulatino —a fin de no poner en riesgo el equilibrio fiscal, pilar insustituible de la estabilidad macroeconómica—, pero que felizmente se está ejecutando sin pausa”.

Mario Grinman, titular de la
Mario Grinman, titular de la CAC.

En relación a los cambios más recientes promovidos desde el Ejecutivo, la entidad comercial mencionó la baja de derechos de exportación a determinados productos agropecuarios como parte de esa senda. “El reciente anuncio de baja de derechos de exportación a ciertos productos agrícolas es un nuevo paso en dicha dirección”, comunicó.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios enfatizó la necesidad de que las jurisdicciones subnacionales contribuyan al alivio de la carga fiscal. “En este contexto, la CAC exhorta a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos; a la par que las convoca a maximizar sus esfuerzos en materia de eficientización del gasto y combate a la evasión, a fin de permitir una progresiva reducción de la carga, en línea con lo dispuesto por el gobierno central”, postularon.

En su declaración, la CAC insistió en que solo el esfuerzo combinado para reducir gradualmente la presión tributaria permitirá “generar un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleo privado y el crecimiento del valor agregado de las empresas, elementos indispensables del progreso económico y social que ansiamos para nuestro país”.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cuestionar duramente la suba de una tasa en Pilar

Cabe destacar que el ministro de Economía, Luis Caputo, había cuestionado la actualización del gravamen implementado por el municipio de Pilar. Esta decisión generó un amplio rechazo entre cadenas de supermercados y reavivó el debate en torno al impacto de las tasas municipales en el precio final de los productos.

A través de su cuenta oficial de X, Caputo manifestó: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”.

La declaración se sumó a los planteos previos que el funcionario nacional ya había formulado la semana anterior contra la gestión del intendente Federico Achával. Por la misma vía, el ministro señaló: “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.

El nuevo esquema tributario en Pilar afecta de forma directa los precios que abonan los consumidores en cada ticket, tal como anticipó Infobae. La medida alcanza a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas. El gravamen, vigente desde el 1° de diciembre, reemplazó el sistema anterior de monto fijo y estableció una alícuota del 2% aplicada sobre el importe neto de IVA en cada transacción, lo que motivó el rechazo de la ASU.

Temas Relacionados

CACTasa municipalPilarImpuestosLuis CaputoTasasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Flotas para empresas: cómo es el negocio que se expande en Argentina y que mueve la mitad de las ventas de 0 km en Brasil

El costo de compra y mantenimiento de un auto se debate cada vez con mayor intensidad. El crecimiento del uso de vehículos vía aplicación lo confirma. Las automotrices empiezan a ver esa parte del negocio

Flotas para empresas: cómo es

Argentina tuvo un espacio destacado en el París Economic Forum, donde habló el embajador Sielecki: “Ahora podemos acelerar”

El diplomático argentino habló en el evento que inauguró Philippe Aghion, el economista francés que ganó el premio Nobel de Economía 2025

Infobae

Jornada financiera: el dólar avanzó a $1.465 y cayó la Bolsa, mientras el Gobierno se prepara para volver al mercado

El S&P Merval cedió 2% y los bonos en dólares restaron 0,5% antes de la licitación del nuevo Bonar 2029N este miércoles. La divisa subió 5 pesos en el Banco Nación

Jornada financiera: el dólar avanzó

La industria y la construcción cayeron en octubre: cuáles fueron los rubros más y menos afectados

La actividad industrial retrocedió 0,8%, aunque el acumulado del año sigue siendo positivo. El sector constructor cedió 0,5% pero creció 8% en la medición interanual

La industria y la construcción

Cuáles son los seis ejes que propuso el Consejo de Mayo para reformar la economía argentina

El órgano consultivo elaboró un informe final que expresa una serie de propuestas para modificar la estructura fiscal, tributaria y laboral del país

Cuáles son los seis ejes
DEPORTES
Frank Fabra se despidió de

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

TELESHOW
Charly García se reunió con

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

INFOBAE AMÉRICA

Violentos enfrentamientos entre pandillas en

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones