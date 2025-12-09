Reforma laboral, tributaria y fiscal: uno por uno, los principales puntos del informe final del Consejo de Mayo

Manuel Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso los resultados alcanzados por el Consejo de Mayo. Este cuerpo consultivo, creado por iniciativa del presidente Javier Milei, definió diez ejes fundamentales orientados a relanzar la gestión nacional y desarrolló ocho de esos puntos en iniciativas legislativas que llegarán al Congreso, con foco en la modernización de las normas laborales, inviolabilidad de la propiedad privada y cambios en el sistema tributario.

Estas modificaciones, plasmadas en proyectos de ley, serán abordadas en las sesiones extraordinarias que comenzarán este miércoles 10 de diciembre por pedido del gobierno nacional.

Uno de los puntos principales es la inviolabilidad de la propiedad privada. En tal sentido, la Ley de Expropiaciones dispondrá una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, actualizada por Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada por tasadores independientes. A propósito de los desalojos, se establecerá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación. Sobre la regulación dominial en barrios populares, elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

En cuanto a tierras rurales, el texto contempla una liberación a la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio.

El Consejo de Mayo estuvo integrado por representantes sindicales, empresariales, legislativos y provinciales.

En relación al “equilibrio fiscal innegociable”, el documento postula una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que integra el temario a tratarse en las sesiones extraordinarias. “Para completar el refuerzo institucional del Estado nacional al equilibrio fiscal, el Consejo propone al Presidente y a gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto por supuesto para los rollovers de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación", comentó Adorni.

En lo referente al control del gasto público, Adorni detalló que “en 2024 Nación, provincias y municipios bajaron fuertemente el gasto público en el consolidado, llevándolo de 42% al 31% del PBI”. Sin embargo, explicó que durante el año 2025 esta tendencia se interrumpió y que solo el gobierno nacional continuó con la política de ajuste mientras las provincias y municipios incrementaron sus erogaciones. “Por supuesto, estoy metiendo en la bolsa —perdóneme la brutalidad— a todas las provincias en la misma bolsa; por supuesto que no todas las provincias se comportaron de la misma manera. Me refiero al resultado final del gasto provincial”, aclaró. Ante este escenario, el Consejo de Mayo sugiere un compromiso para congelar el gasto primario real, lo cual permitiría que el crecimiento económico logre acercar el gasto total al 25% del producto. Se plantea además que las jurisdicciones que no cumplan con los objetivos queden excluidas del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En materia tributaria, el informe incorpora diversos proyectos diseñados por el Ministerio de Economía con efecto fiscal inmediato. Entre ellos se encuentra la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como “Inocencia Fiscal”, la implementación de un sistema simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias —“ARCA hace tu declaración por vos”— y un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que implica una baja de cargas para empleadores durante dos años y la promoción del empleo registrado. Se prevén además facilidades impositivas para inversiones medianas y exenciones de IVA en energía eléctrica para uso industrial. Adorni subrayó el alcance de la desgravación sobre “impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, etcétera” y la supresión de tributos cedulares sobre renta financiera y enajenación de inmuebles.

Manuel Adorni brindó los detalles de los lineamientos del documento final del Consejo de Mayo.

El capítulo de recursos naturales abrió un debate técnico y político respecto a normativas clave. Se propuso modificar la Ley de Glaciares, iniciativa trabajada desde la Secretaría Legal y Técnica con aportes de todos los sectores representados en el Consejo de Mayo. También se anticipa una revisión del régimen de zona fría, inserto ya en el Presupuesto 2026, así como la actualización de la Ley de Bosques, la modificación de la Ley de Acuicultura y la propuesta de eliminar las leyes provinciales de compre y los topes de mano de obra local. El Consejo alertó que “ante el boom de la minería, es imperioso que el mercado de factores integre en todo el país como un único mercado y no poniendo topes que lo único que hace es complicar la actividad”.

Respecto a la modernización laboral, Manuel Adorni apuntó que se prioriza la discusión de la ultraactividad y la prelación de convenios, además de la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Además, se abordan cuestiones específicas para autónomos y trabajadores de plataformas, así como modificaciones en el régimen de trabajo agrario. La derogación de normas consideradas obsoletas, como la ley de teletrabajo nacida en pandemia, constituye otro eje de los cambios propuestos.

Finalmente, el informe enfatiza la necesidad de abrir el comercio al exterior. El jefe de Gabinete describió a Argentina como “el país más cerrado del mundo” al considerar las barreras arancelarias, paraarancelarias y los desequilibrios del marco normativo. “Argentina debe alinearse con los tratados internacionales ya adoptados por los mercados más competitivos del mundo”, sostuvo, y mencionó el impulso a la implementación plena de tratados internacionales ya aprobados y la próxima presentación de acuerdos pendientes ante el Congreso, entre ellos el Tratado de Cooperación en Patentes. “Dicha aprobación sería un paso gigantesco para la comunidad científica nacional, el CONICET y la industria porque reduciría sustancialmente el costo de proteger la propiedad intelectual”, enfatizó.