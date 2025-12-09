Economía

El dólar subió pese de las señales del Gobierno para incentivar el ingreso de divisas

La divisa mayorista ganó siete pesos, después de tres ruedas en baja. El billete al público avanzó a $1.465 en el Banco Nación y el blue subió $1.445

El Gobierno manifestó en los últimos días claras señales en pos de promover el ingreso de divisas a la plaza financiera local, en momentos en que factores estacionales -como la demanda de pesos para el pago de obligaciones de fin de año a manos de empresas- contribuyen a mantener al dólar estabilizado en el canal conformado por las bandas cambiarias.

No obstante, la moneda norteamericana en el mercado mayorista cortó una serie bajista de tres ruedas seguidas y volvió a subir, tendencia que se transmitió también al precio al público de la divisa y al mercado blue.

Un dato positivo fue el de la baja en torno a cuatro pesos para los dólares financieros, lo que ajustó las brechas entre cotizaciones, con un MEP próximo a $1.470 y un “contado con liquidación” al filo de los $1.500.

También se observó un sesgo bajista en los negocios de dólar futuro. Aunque se trató de descensos marginales, este mercado retrocedió por séptima sesión consecutiva, ahora con todos los contratos hasta mayo de 2026 que operan dentro de las bandas cambiarias previstas por el Banco Central.

El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5%, a $1.442 para la venta. En lo que va de diciembre el tipo de cambio oficial recorta 9,50 pesos. El esquema de bandas cambiarias del Banco Central fijó para este martes un límite superior de libre flotación de la divisa en los $1.515,50, lo que ubica al tipo de cambio oficial a 73,50 pesos o 5,1% de esa marca.

“El dólar mayorista continúa calmo, mientras los operadores monitorean la oferta de divisas que podrían ir llegando tras la ola de emisiones corporativas y provinciales en el exterior, así como del campo luego de la reducción de retenciones. En dicho escenario, se anticipa que la estacional mayor demanda de dinero podría abrir espacio al Tesoro para ir comprando gradualmente dólares que serían utilizados a futuro para la cancelación de los intereses de la deuda en dólares”, expresó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.465 según la referencia del Banco Nación. El Banco Central dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el billete minorista estuvo operado a $1.463,14 para la venta (alza de solo 35centavos) y a $1.412,30 para la compra.

El precio del blue subió por segundo día y este martes sumó 10 o 0,7%, a $1.445 para la venta. El billete negociado en el segmento marginal conserva una ganancia de diez pesos en el transcurso de diciembre.

La Secretaría de Finanzas anunció el viernes ⁠la licitación para ​el 10 ​de diciembre de un instrumento en dólares, el Bonar29N con un ‍cupón de ⁠6,5% que ofrecerá pagos semestrales y tendrá un vencimiento el 30 ⁠de noviembre de 2029, en lo que se considera la primera emisión de deuda en moneda extranjera en el mercado voluntario desde 2018.

“Estamos buscando sumar ‍aproximadamente 1.000 millones de dólares con una tasa debajo de ​9%, ese es el ‌objetivo nuestro”, sostuvo esta mañana el ministro de Economía Luis Caputo, en una disertación organizada por IEB.

Estas divisas estarán destinadas al pago de capital e intereses de los bonos Bonares y Globales del próximo 9 de enero, por unos 4.200 millones de dólares.

Otra iniciativa que busca incentivar el ingreso de dólares en el corto plazo es la reducción entre uno y dos puntos de las alícuotas de derechos de exportación del agro y derivados industriales.

“El equilibrio cambiario que mostró diciembre la primera semana -con dólar a la baja- habría sido, en el neto, con un Tesoro en el lado de la oferta y no demanda. Esto no es del todo alentador ya que ocurre en un mes que tiene todo dado para que se ubique desde el lado comprador: mayor demanda estacional de pesos -aguinaldos, Fiestas y vacaciones- potencial flujo de divisas del trigo dada la cosecha récord de esta campaña y un calendario sin grandes vencimientos con organismos internacionales”, evaluaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

“Terminar la transición hacia un nuevo régimen monetario y cambiario también forma parte de las transformaciones que van a mejorar el entorno bajo el cual opera la producción nacional. Una convivencia más ordenada entre el peso y el dólar dará la previsibilidad que demanda el desenvolvimiento de la producción nacional. Bajar los niveles de incertidumbre a través de una correcta institucionalización del bimonetarismo también es una manera de facilitarle a la producción nacional su adaptación al contexto más exigente que emerge la integración al mundo”, observó Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.

