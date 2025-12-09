Caputo habló ante inversores sobre el nuevo bono: “Queremos juntar USD 1.000 millones, con una tasa por debajo del 9%”

El ministro de Economía, Luis Caputo se prepara para la licitación del bono en dólares del miércoles.

En la previa del “supermiércoles” que se espera mañana con la licitación del nuevo bono en dólares anunciado la semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló cuál es su expectativa respecto de los dólares que pretende juntar y a qué tasa buscan colocarlo. También dio detalles sobre cómo llevarán a cabo la compra de reservas por parte del Banco Central, una de las principales demandas del mercado y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos buscando juntar USD 1.000 millones, con una tasa por debajo del 9%”, afirmó el ministro Caputo respecto de la licitación de mañana. “La idea de este nuevo bono es mostrar al mercado que si tuviéramos bonos más convencionales, el riesgo país sería otro”, agregó.

Las declaraciones se dieron en el evento de la Fundación IEB que se desarrolla este martes en el Hotel Four Seasons y se dieron en la antesala de lo que será la importante licitación del bono en dólares que tiene mañana la Secretaría de Finanzas, en donde se buscará cubrir de forma parcial los vencimientos de capital de AL30 y AL29 del 9 de enero de 2026.

Sobre la compra de reservas, Caputo afirmó: “Queremos que la compra de reservas sea barata y ordenada. Si se mantuviera el mismo ratio que hay hoy, se podrían comprar USD 7.000 millones, pero si la base fuera a 6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), se podrían comprar USD 14.000 millones”, destacó el ministro.

“Es importante entender que todas las políticas en la administración pública están relacionadas. Muy pocos economistas se dan cuenta de la importancia de coordinar estas cosas. ¿Qué tiene que ver lo monetario con la acumulación de reservas? Mucho porque depende de cómo uno quiera acumular reservas, haciéndolo de una manera prolija o desprolija. Hay algunos que tienen la idea de que el FMI nos va a forzar a flotar y a salir a comprar reservas a lo loco, eso no será así”, puntualizó.

Y es ahí donde remarcó que cuando el BCRA compra dólares, está emitiendo pesos. Y si esa emisión de pesos no es convalidada por una demanda de pesos de la gente, genera inflación y el BCRA luego tiene que retirarlos del mercado, y pasa a hacer un pasivo remunerado, por el que el BCRA tiene que pagar, lo que genera un costo financiero.

“Creemos que la cuenta financiera de la balanza de pagos, en periodos de estabilización e inversión, como se viene en la Argentina, es la fuente principal de dólares”, comentó.

Qué pasará con las bandas cambiarias

Respecto a la continuidad de las bandas de flotación, el ministro sostuvo que hay un economista que está recomendando a la gente que espere para vender los dólares que se compraron en la previa de la elección porque cree que se van a levantar las bandas. “Ya está consensuado con el Fondo y nada de eso va a pasar”, afirmó.

“Cuando más nosotros podamos avanzar en eliminar estas últimas restricciones mejor. No nos apura algo en particular. Creemos que en economía es todo causalidad. Mientras que la Argentina siga haciendo las cosas bien, los resultados van a ser positivos”, contestó cuando se lo consultó sobre el cepo a las empresas.

Noticia en desarrollo