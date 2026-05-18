Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 18 de mayo

El Banco Central compró el viernes USD 65 millones en la plaza cambiaria, el 8,6% de la oferta en el mercado. Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 170 millones, a USD 46.024 millones, debido a la caída de activos como el oro, que descontó 2,9%, a USD 4.551,70 la onza.

Con un muy elevado volumen de negocios en el segmento de contado por USD 758,6 millones, el dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,3%, a $1.394,50 para la venta.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 36.111 millones , luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz para la campaña 2025/26. De concretarse, el ingreso de dólares del sector alcanzaría uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

La semana pasada siguió complicada y trasladará sus consecuencias a la que comienza hoy. La gran desilusión por el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping , hizo que el precio del crudo se fortalezca 8% en 5 ruedas. De esa reunión no salió la mínima esperanza de una pronta apertura del Estrecho de Ormuz, la consecuencia más grave del conflicto en Medio Oriente.

El dólar al público se mantiene sin cambios a $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue la divisa se pacta a $1.415 , tras haber anotado operaciones en un máximo de $1.425 el viernes por la mañana.

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