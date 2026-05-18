Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 18 de mayo

La divisa al público es ofrecida a $1.420 en el Banco Nación y el blue se paga a $1.415

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13:17 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene sin cambios a $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue la divisa se pacta a $1.415, tras haber anotado operaciones en un máximo de $1.425 el viernes por la mañana.

13:13 hsHoy

Las consultoras económicas creen que el dólar subirá en el segundo semestre del año

Esos análisis se dan en un contexto de pesimismo mundial porque el estrecho de Ormuz sigue cerrado, lo que no es un buen augurio para la economía mundial

Representación visual del comportamiento del dólar en Argentina durante 2026, mostrando su pérdida de poder adquisitivo en la primera mitad del año y la expectativa de un repunte en la segunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Representación visual del comportamiento del dólar en Argentina durante 2026, mostrando su pérdida de poder adquisitivo en la primera mitad del año y la expectativa de un repunte en la segunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana pasada siguió complicada y trasladará sus consecuencias a la que comienza hoy. La gran desilusión por el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, hizo que el precio del crudo se fortalezca 8% en 5 ruedas. De esa reunión no salió la mínima esperanza de una pronta apertura del Estrecho de Ormuz, la consecuencia más grave del conflicto en Medio Oriente.

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13:12 hsHoy

Suben las proyecciones de la liquidación de divisas del campo para 2026: esperan más de USD 36.000 millones

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó su estimación para la campaña actual tras mejorar las previsiones de producción de soja y maíz

El complejo agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de dólares de la economía argentina. (Reuters)
El complejo agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de dólares de la economía argentina. (Reuters)

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz para la campaña 2025/26. De concretarse, el ingreso de dólares del sector alcanzaría uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

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13:12 hsHoy

El dólar operó en alza este viernes, pero cerró la semana con una leve baja

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.394,50, en una sesión con fuerte volumen de casi USD 800 millones. Al público en el Banco Nación subió a $1.420

El dólar mantiene una baja nominal de 4,1% en el transcurso de 2026.
El dólar mantiene una baja nominal de 4,1% en el transcurso de 2026.

Con un muy elevado volumen de negocios en el segmento de contado por USD 758,6 millones, el dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,3%, a $1.394,50 para la venta.

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13:10 hsHoy

El BCRA mantiene la racha compradora

El Banco Central compró el viernes USD 65 millones en la plaza cambiaria, el 8,6% de la oferta en el mercado. Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 170 millones, a USD 46.024 millones, debido a la caída de activos como el oro, que descontó 2,9%, a USD 4.551,70 la onza.

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