Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 9 de diciembre

El billete al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. El blue es operado a $1.435

13:07 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El viernes el dólar al público quedó a $1.460 para la venta en el Banco Nación con un retroceso de 15 pesos o 1% respecto del viernes de la semana anterior. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.462,75 para la venta (baja de $24,80 o 1,7%) y $1.411,91 para la compra.

En otro orden, los contratos de dólar futuro encadenaron el viernes 5 la sexta sesión seguida con bajas, signo de que se encuentran despejadas las expectativas de devaluación en el corto plazo. El dólar blue finalizó a $1.435, con un recortó de precios de diez pesos o 0,7% semanal.

13:06 hsHoy

Dólar: en dos años de Gobierno de Javier Milei el tipo de cambio subió más que la inflación

El dólar oficial anotó un incremento del 293% a partir de diciembre de 2023, unos 27 puntos más que la evolución del IPC del INDEC ¿Fin del “ancla” cambiaria?

La suba del dólar se ajustó a la expansión monetaria.

En dos años de gestión de Javier Milei se produjo un “sinceramiento” cambiario que elevó al dólar por encima de la tasa de inflación y mejoró sustancialmente el tipo de cambio real -una medición estrictamente cambiaria y, por lo tanto, parcial de la competitividad de la economía-, tal como se plasmó en dos años consecutivos de superávit comercial en la cuenta de bienes.

13:06 hsHoy

Carrera de obstáculos para bajar el riesgo país: tras la vuelta al mercado se espera por compras de reservas y el fin del cepo

El Gobierno afronta una semana clave con la primera emisión de deuda en dólares desde 2016. La colocación del Bonar 2029N, la necesidad de reservas y la continuidad del cepo aparecen como desafíos centrales para reducir el riesgo país y recuperar el acceso al financiamiento internacional

Una baja en las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos podría mejorar el perfil de endeudamiento de la región (Reuters)

Los mercados operan hoy con la mirada puesta en el día siguiente. El feriado del lunes volvió imposible ratificar si el mercado comparte el optimismo de las principales consultoras sobre el nuevo Bonar 2029N en dólares, que se subastará mañana con un cupón del 6,5% anual, vencimiento en noviembre de 2029 y tasa a licitar. Es la primera oferta pública de deuda en dólares en ocho años.

13:06 hsHoy

Dólar: por qué en el fin de año se consolida una inusual estabilidad cambiaria

La cotización de la divisa se estabilizó en los valores de fines de octubre y permite mantener el esquema de bandas ratificado por el Gobierno. Las proyecciones de los analistas

El dólar oficial sube 40% en 2025, por encima de la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de 2025 apunta a un escenario de estabilidad cambiaria que es poco habitual en la historia reciente. La divisa al público, a $1.480 para la compra en el Banco Nación, registra un precio prácticamente idéntico al de finales de octubre y los analistas consideran pocos fundamentos para prever volatilidad en el corto plazo.

13:04 hsHoy

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos

Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector

El recorte en los derechos de exportación abarca soja, trigo, maíz, girasol y subproductos (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

