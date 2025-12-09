Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 9 de diciembre

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

El cierre de 2025 apunta a un escenario de estabilidad cambiaria que es poco habitual en la historia reciente. La divisa al público, a $1.480 para la compra en el Banco Nación , registra un precio prácticamente idéntico al de finales de octubre y los analistas consideran pocos fundamentos para prever volatilidad en el corto plazo.

Los mercados operan hoy con la mirada puesta en el día siguiente. El feriado del lunes volvió imposible ratificar si el mercado comparte el optimismo de las principales consultoras sobre el nuevo Bonar 2029N en dólares , que se subastará mañana con un cupón del 6,5% anual , vencimiento en noviembre de 2029 y tasa a licitar. Es la primera oferta pública de deuda en dólares en ocho años .

En dos años de gestión de Javier Milei se produjo un “sinceramiento” cambiario que elevó al dólar por encima de la tasa de inflación y mejoró sustancialmente el tipo de cambio real -una medición estrictamente cambiaria y, por lo tanto, parcial de la competitividad de la economía-, tal como se plasmó en dos años consecutivos de superávit comercial en la cuenta de bienes.

En otro orden, los contratos de dólar futuro encadenaron el viernes 5 la sexta sesión seguida con bajas, signo de que se encuentran despejadas las expectativas de devaluación en el corto plazo. El dólar blue finalizó a $1.435 , con un recortó de precios de diez pesos o 0,7% semanal.

El viernes el dólar al público quedó a $1.460 para la venta en el Banco Nación con un retroceso de 15 pesos o 1% respecto del viernes de la semana anterior. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.462,75 para la venta (baja de $24,80 o 1,7%) y $1.411,91 para la compra.

