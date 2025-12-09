Economía

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos

Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector

Guardar
El recorte en los derechos
El recorte en los derechos de exportación abarca soja, trigo, maíz, girasol y subproductos (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

Según Caputo, esta baja de impuestos forma parte de la prioridad del Gobierno de eliminar las retenciones en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la competitividad de la agroindustria y reforzar el rol del campo como motor de la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

El Ministro destacó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”. Además, subrayó que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. Caputo precisó que el proceso depende de las condiciones de la economía: “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

El anuncio oficial especificó los nuevos niveles de retenciones: “A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: Soja: de 26% a 24%, Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%, Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%, Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%, Girasol: de 5,5% a 4,5%”. El Ministro detalló cada caso en el mensaje publicado este lunes y enfatizó que el cambio es de carácter permanente.

Caputo puso el foco en el impacto que el régimen de retenciones tiene sobre el sector agroindustrial, al mencionar que la baja “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. Con este argumento, el ministro justificó la reducción fiscal como un camino para impulsar la producción nacional.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la reducción de retenciones a las exportaciones agropecuarias para incentivar la producción y fortalecer las ventas externas (Reuters)

El mensaje oficial del ministro de Economía incluyó una definición sobre el rol del campo en la actualidad económica del país. “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, expresó. La publicación estuvo acompañada por íconos de la bandera nacional y fue compartida por cuentas oficiales del Gobierno.

Caputo insistió en la línea política y económica del nuevo Gobierno: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”. De esta manera, el titular de Economía reiteró el objetivo de reducir la presión fiscal sobre el sector productivo y su intención de alcanzar una eliminación total de las retenciones si la macroeconomía lo permite.

La Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) celebró la decisión: “Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.

La reducción de retenciones a las exportaciones figura entre las demandas históricas de las entidades representativas del sector agropecuario. Caputo no hizo referencia a los próximos pasos administrativos, pero justificó la medida como parte de la estrategia oficial para dinamizar la actividad económica y el flujo de divisas.

La decisión del Gobierno se conoció horas después de que distintos representantes del sector solicitaran mayor previsibilidad y reducción de la presión fiscal en reuniones con funcionarios nacionales. Si bien Caputo no incluyó referencias a esos encuentros, sí remarcó: “El campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo… y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

El ministro asoció la política de reducción de retenciones con el plan más general del Gobierno, que plantea disminuir la carga impositiva como motor de la recuperación de la economía argentina.

Temas Relacionados

Retenciones a las exportacionesÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El precio de la nafta subió por encima de la inflación durante el último año

La evolución del valor de los combustibles quedó desacoplada tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como de los valores internacionales

El precio de la nafta

Marcos Galperín: “El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”

En una entrevista con Bloomberg, el fundador de Mercado Libre explicó las condiciones de su retiro de la conducción de la compañía, su vida en Uruguay y su apoyo al gobierno de Javier Milei

Marcos Galperín: “El verdadero poder

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 3

El cronograma contempla días de cobro y montos actualizados para titulares de beneficios sociales y previsionales, con aumentos, medio aguinaldo y bonificaciones de acuerdo al tipo de prestación

ANSES: cuándo cobro si mi

Confirmaron el aumento para las empleadas de casas particulares: cuáles son los nuevos valores fijados

Además, el personal doméstico recibirá un extra no remunerativo durante el último mes del año que se sumará al aumento salarial de 1,3% y el aguinaldo

Confirmaron el aumento para las

Intendencia de Pilar: ejemplo de voracidad fiscal

El municipio cambió la forma de recaudar la Tasa de Derecho Ambiental y ahora grava con 2% extra las compras en supermercados, generando un costo oculto para las familias y fortaleciendo el esquema recaudatorio local

Intendencia de Pilar: ejemplo de
DEPORTES
El explosivo escándalo detrás de

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

TELESHOW
De los gritos de los

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

INFOBAE AMÉRICA

El femicidio de una maestra

El femicidio de una maestra conmociona Uruguay: buscó refugio en una estación de servicio pero su expareja le disparó

Uruguay: tras la aprobación de la eutanasia, la Iglesia advierte que los médicos no tienen “todas las garantías”

Zelensky se reunió con el papa León XIV mientras promete respuesta a plan de paz de Estados Unidos

Un filtro inspirado en peces promete reducir el 99% de los microplásticos del lavado

Nuevo récord de presos políticos en Cuba: “En la isla se ejerce el terrorismo de Estado”