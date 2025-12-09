El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos

El recorte en los derechos de exportación abarca soja, trigo, maíz, girasol y subproductos (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

Según Caputo, esta baja de impuestos forma parte de la prioridad del Gobierno de eliminar las retenciones en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la competitividad de la agroindustria y reforzar el rol del campo como motor de la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

El Ministro destacó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”. Además, subrayó que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. Caputo precisó que el proceso depende de las condiciones de la economía: “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

El anuncio oficial especificó los nuevos niveles de retenciones: “A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: Soja: de 26% a 24%, Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%, Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%, Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%, Girasol: de 5,5% a 4,5%”. El Ministro detalló cada caso en el mensaje publicado este lunes y enfatizó que el cambio es de carácter permanente.

Caputo puso el foco en el impacto que el régimen de retenciones tiene sobre el sector agroindustrial, al mencionar que la baja “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. Con este argumento, el ministro justificó la reducción fiscal como un camino para impulsar la producción nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la reducción de retenciones a las exportaciones agropecuarias para incentivar la producción y fortalecer las ventas externas (Reuters)

El mensaje oficial del ministro de Economía incluyó una definición sobre el rol del campo en la actualidad económica del país. “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, expresó. La publicación estuvo acompañada por íconos de la bandera nacional y fue compartida por cuentas oficiales del Gobierno.

Caputo insistió en la línea política y económica del nuevo Gobierno: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”. De esta manera, el titular de Economía reiteró el objetivo de reducir la presión fiscal sobre el sector productivo y su intención de alcanzar una eliminación total de las retenciones si la macroeconomía lo permite.

La Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) celebró la decisión: “Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.

La reducción de retenciones a las exportaciones figura entre las demandas históricas de las entidades representativas del sector agropecuario. Caputo no hizo referencia a los próximos pasos administrativos, pero justificó la medida como parte de la estrategia oficial para dinamizar la actividad económica y el flujo de divisas.

La decisión del Gobierno se conoció horas después de que distintos representantes del sector solicitaran mayor previsibilidad y reducción de la presión fiscal en reuniones con funcionarios nacionales. Si bien Caputo no incluyó referencias a esos encuentros, sí remarcó: “El campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo… y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

El ministro asoció la política de reducción de retenciones con el plan más general del Gobierno, que plantea disminuir la carga impositiva como motor de la recuperación de la economía argentina.