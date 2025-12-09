ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 4

ANSES confirma el calendario de pagos de diciembre para beneficiarios con DNI terminado en 4, incluyendo aumentos y bonos extraordinarios

El 12 de diciembre, titulares de diversas prestaciones de la ANSES con DNI terminado en 4 recibirán sus haberes con incrementos. El ajuste se calcula según la movilidad basada en el IPC de octubre, tal como determinó el INDEC. Además de los haberes, se abonará un bono y el medio aguinaldo, con montos definidos para cada prestación.

El calendario de pagos se mantiene como cada mes. Los beneficiarios pueden consultar recibos y detalles desde Mi ANSES. El organismo confirmó que la suba aplica a jubilaciones, pensiones y asignaciones, alineándose con la ley de movilidad.

Según la ANSES, los pagos para cada prestación en diciembre se realizarán en las fechas habituales, según el último número del DNI del titular. Los incrementos y bonos impactan en el ingreso final de todas las categorías.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI en 4 cobran el 12 de diciembre un total de $581.319,39, con bono y medio aguinaldo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El 12 de diciembre cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyo DNI termina en 4. El monto total a percibir será de $581.319,39. Esta suma corresponde a $340.879,59 de haber mínimo con el aumento, $70.000 de bono y $170.439,80 de medio aguinaldo. Los titulares pueden consultar el recibo de haberes desde la fecha de inicio del calendario.

El bono extraordinario es exclusivo para quienes cobran el haber mínimo. Aquellos que superen el mínimo percibirán un bono proporcional hasta completar los $581.319,39. Desde la ANSES informaron que todos los importes fueron ajustados con el 2,34% de aumento.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes reciben un haber mayor al mínimo, el pago se acreditará el 19 de diciembre. Los beneficiarios con DNI terminado en 4 o 5 percibirán el monto habitual, con el aumento del 2,34% y el proporcional del bono para alcanzar la cifra máxima de $581.319,39. Los comprobantes se encuentran disponibles en Mi ANSES.

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo para DNI terminado en 4 se abonan el 15 de diciembre con montos actualizados

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El 15 de diciembre corresponde el cobro a titulares de la AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4. La AUH para diciembre es de $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853. Para la Asignación Familiar por Hijo del primer rango, el monto establecido es de $61.252.

De acuerdo a la ANSES, estos valores ya incluyen el aumento por la fórmula de movilidad. El comprobante de pago se puede consultar a través del sistema Mi ANSES.

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo para DNI terminado en 4 se realiza el 16 de diciembre. El monto ajustado según la movilidad nacional corresponde a $122.492. El recibo estará disponible en el portal digital del organismo desde la fecha de pago.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El día de cobro para titulares de Asignación por Prenatal o Maternidad con DNI finalizado en 4 será el 17 de diciembre. El monto depende de los ingresos familiares y actualizaciones oficiales, pero para el primer rango asciende a $61.252.

Las consultas de recibos pueden efectuarse en línea en Mi ANSES. El pago se acredita de manera automática en la cuenta bancaria declarada.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones por matrimonio, adopción o nacimiento están disponibles para todos los DNI entre el 10 de diciembre y el 12 de enero. Los titulares deben verificar sus recibos digitales para revisar los importes y la actualización por movilidad.

Pensiones No Contributivas

La acreditación para titulares con DNI finalizado en 4 y 5 se realiza el 11 de diciembre. El monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez para diciembre es de $427.923,57, monto que incluye el haber con aumento, bono y medio aguinaldo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $479.055,51 este mes, según la ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Este pago estará disponible entre el 9 de diciembre y el 12 de enero para todos los DNI. El monto depende de la categoría y se actualizó según la ley de movilidad. Los recibos y comprobantes pueden obtenerse en la web oficial.

Desempleo Plan 1

Para titulares con DNI terminado en 4 o 5, el pago será el 26 de diciembre. El monto mínimo este mes se ubica en $26.104 y el máximo llega a $52.208, ajustados con el último índice de aumento.

La consulta sobre pagos y recibos estará habilitada a partir del inicio del cronograma.

Desempleo Plan 2

El cobro de este beneficio será entre el 3 y el 10 de diciembre para todos los DNI. Los montos y fechas exactas pueden verificarse en Mi ANSES.

Desde la ANSES señalaron que el nuevo esquema de pagos y aumentos busca compensar la situación económica y proteger el poder adquisitivo de beneficiarios en todo el país.