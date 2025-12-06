Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025

ANSES publica el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para diciembre 2025 (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Este mes es central porque se actualizan los haberes, se paga el medio aguinaldo y se otorga un bono extraordinario de $70.000 a quienes perciben la jubilación mínima y la PUAM.

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025

Por la resolución 359/2025, el Gobierno dispuso un incremento del 2,34% en los haberes previsionales, según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados se fijó en $340.879,59, y el haber máximo se ubica en $2.293.796,92. La base imponible mínima para aportes es de $114.808,17 y la máxima de $3.731.212,01. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $155.936,86 y la PUAM asciende a $272.703,67.

Quiénes cobran el bono de $70.000

Durante diciembre, los jubilados que perciben el haber mínimo y los titulares de la PUAM recibirán un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se suma al monto mensual y al aguinaldo, lo que eleva el ingreso total para estos grupos.

Quienes cobran la jubilación mínima percibirán $340.879,59 más el bono y el aguinaldo, llegando a un ingreso total de $581.319,38. En la PUAM, el monto final será de $479.055,5, por la suma de $272.703,67 de la prestación, el bono y el medio aguinaldo. Los jubilados que reciban el haber máximo obtendrán un ingreso total con aguinaldo de $3.440.695,38, pero en ese caso no les corresponde el bono. El bono extraordinario solo se paga a quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM.

Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones

El medio aguinaldo de diciembre corresponde a todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM. El cálculo se realiza tomando el 50% del haber más alto percibido durante el semestre. Ese monto se suma al haber mensual y, en los casos que corresponda, al bono extraordinario, conformando el ingreso total del mes.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES: el calendario de diciembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para diciembre de 2025 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: pagos entre el 9 y el 16 de diciembre

DNI terminado en 0: 9 de diciembre

DNI en 1: 10 de diciembre

DNI en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI en 8 y 9: 16 de diciembre

Haberes superiores al mínimo: pagos entre el 17 y el 23 de diciembre

DNI en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones no contributivas: del 9 al 12 de diciembre, según terminación de DNI.

Prestaciones como la Prestación por Desempleo: pagos entre el 22 y el 30 de diciembre, también de acuerdo con el número de documento.

La organización de las fechas por terminación de DNI permite identificar con precisión el día de cobro de cada beneficiario, tal como informa el calendario de pagos de ANSES.

Asignaciones sociales y otros beneficios

En diciembre, las asignaciones familiares y universales también actualizan sus valores un 2,34% en línea con el ajuste previsional. Los valores y topes de ingresos para acceder a estos beneficios se modificaron en igual proporción.

La Asignación por Hijo y Prenatal se fijó en $61.252 para familias con ingresos de hasta $948.361; para ingresos superiores, los montos cambian según rango y zona.

Asignación por Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904 (sin tope de ingresos)

Ayuda Escolar Anual: $42.039 (con montos diferenciados por zona)

Asignación por Hijo con Discapacidad: $199.434 para ingresos familiares de hasta $948.361, con incrementos en zonas especiales y ajustes en tramos superiores

El acceso a estos beneficios depende del límite de ingresos del grupo familiar. Si algún integrante percibe ingresos individuales superiores a $2.511.024, la familia queda automáticamente excluida de las asignaciones, independientemente del monto total del hogar.