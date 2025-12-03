Anses sumó descuentos a su programa de beneficios para jubilados y pensionados: cuáles son

Habrá descuentos de hasta 15% en supermercados para jubilados y pensionados

El programa de descuentos y reintegros para beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa para impulsar el ahorro en el consumo básico de jubilados y pensionados. Cada semana, los beneficiarios pueden acceder a promociones en supermercados y farmacias, a través de convenios actualizados entre entidades bancarias y comercios, mecanismo que se encuentra en plena expansión.

Entre los más recientes beneficios anunciados, se destaca la incorporación de una nueva entidad bancaria, que desde este mes permitirá alcanzar rebajas por hasta 50.000 pesos mensuales y la posibilidad de financiar compras sin interés en farmacias y supermercados seleccionados.

Según confirmó la propia ANSES, los descuentos están dirigidos exclusivamente a jubilados y pensionados que perciben sus haberes por medio de entidades bancarias que adhieren a la iniciativa.

El último convenio se firmó con Banco Supervielle y habilita un 20% de descuento al utilizar la tarjeta de débito, con un tope de 25.000 pesos, o bien mediante pago digital vía QR, alcanzando un máximo de $15.000. Además, los beneficiarios pueden combinar ambos medios de pago y así sumar reintegros por hasta $40.000 cada martes en los supermercados habilitados.

Otra particularidad de esta alianza es el beneficio exclusivo en una importante cadena de supermercados, donde se aplica un 25% de descuento sin tope, elevando el atractivo para quienes efectúan su compra semanal o mensual. En el segmento farmacia, el acuerdo establece un 50% de rebaja para pagos tanto por débito como por QR, cada uno con tope de 6.000 pesos, ampliable a 12.000 pesos en modalidad combinada.

También habrá cuotas sin interés. Los jubilados y pensionados que compren en farmacias adheridas disponen de 3 cuotas sin recargo todos los días, abonando con tarjeta de crédito de esta entidad.

Para el canal e commerce, el convenio habilita un 15% de descuento en compras realizadas a través de Tienda Supervielle en Mercado Libre en los rubros farmacia y supermercado, los días martes y miércoles, con tope de 10.000 pesos al pagar con débito.

En cuanto al financiamiento, los pagos con tarjeta de crédito VISA permiten acceder a 3 cuotas sin interés cualquier día, y a 12 cuotas los jueves.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene sus beneficios para jubilados y pensionados ANSES que perciben sus haberes allí. Mediante un sistema de reintegro adicional, otorga un 5% sobre el total de compras realizadas a través de la app BNA+ MODO en supermercados líderes del país, con un tope mensual de 20.000 pesos.

A esto se suma una remuneración diaria del 32% de tasa nominal anual sobre el saldo en cuentas de hasta 500.000 pesos, lo que representa un incentivo adicional al ahorro.

Banco Galicia también participa en el programa con un esquema que prevé hasta el 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés para compras realizadas en comercios adheridos, tanto con tarjetas de débito como de crédito, poniendo un tope de reintegro mensual de 20.000 pesos en supermercados y 12.000 en farmacias y ópticas.

Varios supermercados participan del programa de beneficios de Anses

Además, las cuentas remuneradas FIMA otorgan rendimientos diarios del 33,2%, sin restricciones respecto al monto acreditado.

En lo que respecta a los supermercados la lista de comercios que participan del plan ofrece distintas modalidades de descuento:

Disco, Jumbo y Vea: 10% sobre todos los rubros, con un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.

Coto y La Anónima: 10% sin tope en todas las categorías.

Josimar: 15% en todos los productos, también sin tope.

Carrefour: 10% de descuento, hasta 35.000 pesos por transacción.

Día: 10% en todos los rubros, con tope de 2.000 pesos por operación, acumulable con otras promociones.

Chango Más: 10% de rebaja, con límite de 15.000 pesos.