Presupuesto 2026: los gobernadores le reclaman a Caputo por las deudas de los convenios con la Nación

Caputo, firmando un acuerdo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Las provincias denuncian incumplimientos

El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el decreto que convoca a las sesiones extraordinarias. Este será el primer test para el mercado respecto a la capacidad de construcción de gobernabilidad, con la discusión del Presupuesto 2026 tras dos años de extensiones del de 2023. Sin embargo, las negociaciones con los gobernadores presentan escasos avances.

Pese al ingreso de Diego Santilli como ministro del Interior, quien encabezó reuniones en Casa Rosada y las provincias, aún no existe un documento final ni un borrador sobre las modificaciones debatidas

“La redacción de las modificaciones están en manos del Ministerio de Economía”, comentó a Infobae una alta fuente de Casa Rosada. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y su equipo lidera este trabajo desde el cuarto piso del Palacio de Hacienda, pero ningún gobernador ha recibido, ni se le prometió recibir, un borrador.

Como adelantó Infobae, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo y sus equipos tenían programado involucrarse en las negociaciones por el Presupuesto 2026. El último martes se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre el reparto adeudado de la coparticipación.

En la próxima reunión de Jorge Macri con Santilli en Casa Rosada discutirán nuevamente el tema de la coparticipación y otros asuntos que involucran a ambos gobiernos

“En la próxima reunión de Jorge Macri con Santilli en Casa Rosada discutirán nuevamente el tema de la coparticipación y otros asuntos que involucran a ambos gobiernos”, destacaron desde la sede del gobierno porteño.

Fuentes del Gobierno remarcan: “No hay nada nuevo que se deba firmar porque ya hay un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció el 1,55% para el pago de la deuda (además del 1,4% que va por goteo diariamente).

Fuentes del Gobierno remarcan: “No hay nada nuevo que se deba firmar con CABA porque ya hay un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció el 1,55% para el pago de la deuda

Luis Caputo tamién tenía programada una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero fue suispendida a mitad de semana. La última vez que dialogaron fue en torno al acuerdo por la baja de retenciones al petróleo.

Las gestiones actuales con los gobernadores se centran no solo en el pedido de obras públicas y acceso a crédito, sino en la exigencia de pago de deudas acumuladas por convenios que la Nación incumplió. “Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones en 2025, correspondiente a convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se cumplieron”, detalló una fuente participante de las negociaciones.

La situación afecta además a otras provincias de la Patagonia. Por ese motivo, Ileana Zarantonello, titular de la Dirección de Vialidad de Tierra del Fuego, fue designada portavoz de la región en las tratativas. Una fuente cercana a Claudio Vidal precisó: "No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben“.

Estado de los caminos

Correlacionado con las deudas, el estado en que se encuentran las rutas y el modelo de solución de peaje que propone el Gobierno genera cuestionamientos también en los privados. “Hizo referencia de los 9.000 kilómetros, pero no habla de los otros 31.000 kilómetros que no funcionan con el modelo de peaje porque son de bajo tránsito”, destacó uno de los referentes en materia de construcción sobre el discurso de Caputo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Y sobre esa acotación, uno de los empresarios del campo que escuchó la conversación deslizó que tomó conocimiento de que el Gobierno está barajando hacer un traspaso de rutas nacionales a las provincias. Aunque no pudo dar precisiones sobre si se contemplará ese punto en el Presupuesto 2026, cuyas modificaciones enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados.

El estado en que se encuentran las rutas y el modelo de solución de peaje que propone el Gobierno genera cuestionamientos también en los privados

Subsidios del consumo de gas

Una problemática similar rodea los subsidios por Zonas Frías, a la provincia de Santa Cruz le deben $15.000 millones, monto que tampoco está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2026 remitido en septiembre, donde, además, se propuso modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El proyecto suprimía la ampliación del régimen de zonas frías implementado en 2021, excluyendo a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años. Esta medida afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son más templados y el beneficio se amplió considerablemente.

El proyecto suprimía la ampliación del régimen de zonas frías implementado en 2021, excluyendo a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años

“Córdoba está en el régimen de Zona Fría”, ironizó un alto funcionario de Casa Rosada. Señaló que el problema se habría resuelto con el nuevo esquema de subsidios informado por la Secretaría de Energía, que se aplicará desde enero de 2026.

Cajas provinciales

El principal eje de tensión, no obstante, es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto estipuló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones. Sin embargo, introdujo una restricción: "Sólo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.

Además de reclamar por un monto mayor, las provincias exigen modificar las condiciones de acceso al financiamiento.

Los gobernadores insisten en que el Gobierno nacional cumpla los acuerdos preexistentes y garantice recursos para obras, subsidios y seguridad social, mientras la definición del presupuesto 2026 se transforma en una nueva prueba de fuerza y negociación entre Nación y las provincias.