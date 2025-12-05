Política

Adorni y Santilli recibieron a Ziliotto, que reclamó fondos y rechazó apoyar al Gobierno por el Presupuesto 2026

El gobernador de La Pampa mantuvo un encuentro de 45 minutos en Casa Rosada. Reiteró el reclamo por una deuda de Nación de 400.000 millones de pesos. “No se planteó en ningún momento cuál será la actitud de los diputados o senadores, aseguró

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, están culminando sus últimos encuentros con mandatarios provinciales en la previa a la convocatoria a sesiones extraordinarias, que comenzarán el 10 de diciembre en ambos recintos del Congreso. El último en reunirse por ahora con la cúpula libertaria fue el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien esta mañana a mantuvo un encuentro de 45 minutos en la Casa Rosada.

Se trata del único gobernador alineado con la conducción nacional del Partido Justicialista que fue convocado por el Gobierno, algo que no sucedió con el caso de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

En las filas libertarias consideran que Ziliotto tiene mayor predisposición al diálogo con el Gobierno y que no se debe infravalorar el poder legislativo que tiene, ya que ostenta tres diputados y un senador que le responden. El volumen podría ser útil para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas libertarias que se impulsarán en las próximas semanas.

Al salir del encuentro, el mandatario provincial insistió en el reclamo de una deuda superior a 400.000 millones de pesos por parte del Gobierno. Entregó a los funcionarios nacionales un detalle actualizado de los montos exigidos, cuya mayor proporción se vincula con el déficit previsional que la provincia mantiene debido a no haber transferido su caja jubilatoria a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En conversación con periodistas acreditados en Casa Rosada, Ziliotto remarcó que la reunión sirvió para reiterar el reclamo formal y solicitó “una respuesta lo antes posible” sobre la intención del Ejecutivo respecto del pago.

El mandatario expuso que la deuda, a valores informados por la provincia, supera los 400.000 millones de pesos y que esta cifra corresponde mayoritariamente a la compensación del déficit previsional, situando a La Pampa en “desigualdad de condiciones” respecto de otras jurisdicciones que sí transfirieron sus cajas a ANSES.

No solo debemos acordar la cifra histórica con ANSES, sino también encontrar un mecanismo de actualización”, sostuvo Ziliotto, quien recordó que aún se encuentra vigente el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para definir la diferencia, plazo que finalizará el próximo miércoles.

El gobernador enfatizó que el reclamo se limita a los recursos que le corresponden constitucionalmente a La Pampa, sin que ello implique contraprestaciones o acuerdos políticos de otro tipo.

Consultado sobre si la regularización de la deuda influirá en la postura de los legisladores pampeanos respecto del Presupuesto 2026, Ziliotto fue tajante. “No tiene nada que ver una cosa con la otra. No se planteó en ningún momento cuál será la actitud de los diputados o senadores de La Pampa; este reclamo va por un carril totalmente diferente”, aseguró.

El gobernador confirmó a Infobae que, tal como está redactado, el proyecto de Presupuesto 2026 “no contempla los intereses de la provincia”, ni asegura recursos para obra pública o compensaciones de las deudas nacionales con las provincias. “Es un presupuesto que no cubre nuestras necesidades, y por responsabilidad institucional seguimos defendiendo a La Pampa”, puntualizó.

Sobre el reciente anuncio del ministro de Economía respecto al regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda, Ziliotto sostuvo que toda toma de crédito debería orientarse exclusivamente a la inversión en infraestructura productiva y generación de empleo. “Si el endeudamiento es para gastos corrientes, volvemos a retroceder”, opinó el gobernador, en línea con declaraciones publicadas por Infobae.

En torno a los avances de la reforma laboral y tributaria impulsada por el Ejecutivo nacional, Ziliotto manifestó que “no es posible opinar sobre proyectos desconocidos”. Dijo no tener objeciones a la palabra “reforma”, pero aclaró que no acompañará ninguna que perjudique los intereses de la provincia ni de su población.

La agenda de reclamos pampeanos incluye también la reactivación de la obra pública y el planteo de compensaciones equitativas para todas las provincias, priorizando aquellas en las que la Nación mantiene mayores deudas financieras. El mandatario reiteró la disposición de su gestión para aportar toda la documentación e información necesaria a la administración nacional, aunque pidió “resolver el tema institucional” para reducir la conflictividad y orientar la gestión hacia otras prioridades.

Este fue uno de los últimos encuentros que encabezó “El Colo”, que solamente le falta conversar en persona con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el puntano Claudio Poggi, que no tiene representación parlamentaria.

