Santilli se reunirá hoy con Sergio Ziliotto mientras los gobernadores comienzan a presionar por sus reclamos

Karina Milei junto a Manuel Adorni y Diego Santilli(Presidencia)

El ministro del Interior, Diego Santilli, está en el tramo final de su ronda de reuniones con los gobernadores para impulsar las reformas que el presidente Javier Milei busca aprobar en el Congreso y comienza una nueva etapa, en la que las provincias empiezan a reclamar gestos por parte de la Casa Rosada para apoyar las medidas legislativas.

El funcionario recibirá este viernes en su oficina de Balcarce 50, a partir de las 9:00, al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los más críticos de la gestión libertaria, pero que de todas formas se muestra como “dialoguista”.

Será uno de los últimos encuentros que encabezará “El Colo”, que solamente le falta conversar en persona con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el puntano Claudio Poggi, que no tiene representación parlamentaria.

El segundo de ellos, de todas formas, podría ser convocado en las próximas horas, ya que se trata de un aliado de La Libertad Avanza que respaldó al oficialismo nacional en las elecciones de octubre.

Santilli recibirá este viernes a Ziliotto (REUTERS/Matias Baglietto)

En cuanto al dirigente radical, si bien no hubo una foto con él, sí existe un diálogo subterráneo que permitió, por ejemplo, que la administración de Milei diera los avales necesarios para que su provincia pudiera colocar deuda en el mercado internacional por 800 millones de dólares.

“Este financiamiento es muy importante porque se aplicará a lo que nuestra producción necesita para crecer: energía, rutas, infraestructura de seguridad y obras estratégicas en todo el territorio”, celebró el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, remarcó que “es una gran noticia” para el distrito, pero “también para el país, porque demuestra que con orden, transparencia y reglas claras, Argentina puede recuperar la confianza del mundo”.

Si bien hace tiempo se viene hablando sobre la posibilidad de que Santilli organice un encuentro masivo con todos los gobernadores en la Casa Rosada, una medida de este estilo todavía no está en carpeta.

Tal como anticipó este medio, el Presidente firmará este mismo viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias para diciembre. Será el primero, ya que a mediados de enero tiene previsto hacer lo mismo para que este periodo se extienda hasta febrero.

Milei convocará a extraordinarias

Durante estos plazos, Milei quiere aprobar el Presupuesto 2026; la reforma o modernización laboral; la ley de inocencia fiscal; la reforma del Código Penal; la modificación de la Ley de Glaciares, y la reforma tributaria.

En este sentido, las provincias sostienen que ya les transmitieron a las autoridades nacionales sus pedidos, como la reactivación de la obra pública o el envío de fondos, y aguardan los primeros gestos.

“Quedaron en que iba a haber más reuniones, Santilli en eso se mueve y está en contacto y presente. Pero ya los gobernadores plantearon lo que tenían que plantear y todos están esperando respuestas. La discusión desde Casa Rosada pasa, hoy por hoy, por el Presupuesto, en primer término, y la reforma laboral, en segundo", explicó a Infobae una fuente patagónica.

En esta región, remarcan que “la caída de fondos a la provincia por parte de la Nación es muy grande, en regalías, en coparticipación, en ATN”, lo que afecta el pago de algunos compromisos en sectores clave, como educación y previsional.

Sin embargo, en el sur del país también reconocen el acta de entendimiento que el Gobierno firmó con Chubut, Neuquén y Santa Cruz para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

Este era uno de los reclamos de sus respectivos mandatarios, Ignacio “Nacho” Torres, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, quienes habían comenzado las conversaciones al respecto semanas atrás, con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Nacho" Torres fue el primero en firmar el acuerdo de retenciones cero al combustible con la Nación

Más recientemente, el ministro del Interior recibió al mandatario porteño, Jorge Macri, quien le reiteró su demanda por los fondos coparticipables que la Nación le adeuda a la ciudad de Buenos Aires por unos $274.000 millones.

“Existe un compromiso de ambas partes de encontrar el mecanismo acorde para llegar a un buen entendimiento en este tema. Además de eso, se habló de algunos temas de gestión, pero fue una buena reunión”, sostuvieron fuentes de Balcarce 50.

En este sentido, en el entorno de Santilli remarcaron que Macri agradeció el apoyo que La Libertad Avanza le dio en la Legislatura para que él pudiera tener un presupuesto. De hecho, en la reunión estaba también la jefa del bloque en ese recinto, Pilar Ramírez.

“Él creía que así como él tuvo el presupuesto y las herramientas para gobernar de la ciudad, el presidente Milei tiene que tener también la ley, que hace tres años que el gobierno nacional no tiene. Dos años de Milei y una de Massa”, agregaron.

Sin embargo, el dirigente del PRO aclaró al salir del encuentro que su respaldo a la iniciativa que se va a tratar en el Congreso está supeditado a “que se incluyan de manera explícita” los recursos que reclama.