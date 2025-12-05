Política

Santilli se reunirá hoy con Sergio Ziliotto mientras los gobernadores comienzan a presionar por sus reclamos

El ministro del Interior recibirá al mandatario de La Pampa, uno de los más críticos de la gestión libertaria. En la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso, las provincias piden gestos

Guardar
Karina Milei junto a Manuel
Karina Milei junto a Manuel Adorni y Diego Santilli(Presidencia)

El ministro del Interior, Diego Santilli, está en el tramo final de su ronda de reuniones con los gobernadores para impulsar las reformas que el presidente Javier Milei busca aprobar en el Congreso y comienza una nueva etapa, en la que las provincias empiezan a reclamar gestos por parte de la Casa Rosada para apoyar las medidas legislativas.

El funcionario recibirá este viernes en su oficina de Balcarce 50, a partir de las 9:00, al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los más críticos de la gestión libertaria, pero que de todas formas se muestra como “dialoguista”.

Será uno de los últimos encuentros que encabezará “El Colo”, que solamente le falta conversar en persona con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el puntano Claudio Poggi, que no tiene representación parlamentaria.

El segundo de ellos, de todas formas, podría ser convocado en las próximas horas, ya que se trata de un aliado de La Libertad Avanza que respaldó al oficialismo nacional en las elecciones de octubre.

Santilli recibirá este viernes a
Santilli recibirá este viernes a Ziliotto (REUTERS/Matias Baglietto)

En cuanto al dirigente radical, si bien no hubo una foto con él, sí existe un diálogo subterráneo que permitió, por ejemplo, que la administración de Milei diera los avales necesarios para que su provincia pudiera colocar deuda en el mercado internacional por 800 millones de dólares.

“Este financiamiento es muy importante porque se aplicará a lo que nuestra producción necesita para crecer: energía, rutas, infraestructura de seguridad y obras estratégicas en todo el territorio”, celebró el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, remarcó que “es una gran noticia” para el distrito, pero “también para el país, porque demuestra que con orden, transparencia y reglas claras, Argentina puede recuperar la confianza del mundo”.

Si bien hace tiempo se viene hablando sobre la posibilidad de que Santilli organice un encuentro masivo con todos los gobernadores en la Casa Rosada, una medida de este estilo todavía no está en carpeta.

Tal como anticipó este medio, el Presidente firmará este mismo viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias para diciembre. Será el primero, ya que a mediados de enero tiene previsto hacer lo mismo para que este periodo se extienda hasta febrero.

Milei convocará a extraordinarias
Milei convocará a extraordinarias

Durante estos plazos, Milei quiere aprobar el Presupuesto 2026; la reforma o modernización laboral; la ley de inocencia fiscal; la reforma del Código Penal; la modificación de la Ley de Glaciares, y la reforma tributaria.

En este sentido, las provincias sostienen que ya les transmitieron a las autoridades nacionales sus pedidos, como la reactivación de la obra pública o el envío de fondos, y aguardan los primeros gestos.

“Quedaron en que iba a haber más reuniones, Santilli en eso se mueve y está en contacto y presente. Pero ya los gobernadores plantearon lo que tenían que plantear y todos están esperando respuestas. La discusión desde Casa Rosada pasa, hoy por hoy, por el Presupuesto, en primer término, y la reforma laboral, en segundo", explicó a Infobae una fuente patagónica.

En esta región, remarcan que “la caída de fondos a la provincia por parte de la Nación es muy grande, en regalías, en coparticipación, en ATN”, lo que afecta el pago de algunos compromisos en sectores clave, como educación y previsional.

Sin embargo, en el sur del país también reconocen el acta de entendimiento que el Gobierno firmó con Chubut, Neuquén y Santa Cruz para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

Este era uno de los reclamos de sus respectivos mandatarios, Ignacio “Nacho” Torres, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, quienes habían comenzado las conversaciones al respecto semanas atrás, con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Nacho" Torres fue el primero
"Nacho" Torres fue el primero en firmar el acuerdo de retenciones cero al combustible con la Nación

Más recientemente, el ministro del Interior recibió al mandatario porteño, Jorge Macri, quien le reiteró su demanda por los fondos coparticipables que la Nación le adeuda a la ciudad de Buenos Aires por unos $274.000 millones.

Existe un compromiso de ambas partes de encontrar el mecanismo acorde para llegar a un buen entendimiento en este tema. Además de eso, se habló de algunos temas de gestión, pero fue una buena reunión”, sostuvieron fuentes de Balcarce 50.

En este sentido, en el entorno de Santilli remarcaron que Macri agradeció el apoyo que La Libertad Avanza le dio en la Legislatura para que él pudiera tener un presupuesto. De hecho, en la reunión estaba también la jefa del bloque en ese recinto, Pilar Ramírez.

“Él creía que así como él tuvo el presupuesto y las herramientas para gobernar de la ciudad, el presidente Milei tiene que tener también la ley, que hace tres años que el gobierno nacional no tiene. Dos años de Milei y una de Massa”, agregaron.

Sin embargo, el dirigente del PRO aclaró al salir del encuentro que su respaldo a la iniciativa que se va a tratar en el Congreso está supeditado a “que se incluyan de manera explícita” los recursos que reclama.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiDiego SantilliGobernadoresReclamosInteriorÚltimas noticias

Últimas Noticias

Silvia Lospennato: “En CABA recibimos el mensaje de las urnas y tenemos que dar más”

La legisladora electa en la Ciudad de Buenos Aires repasó su decisión de sumarse a la Legislatura y marcó su compromiso con el electorado porteño al destacar el retorno a la gestión local y el valor de sostener la palabra dada en campaña

Silvia Lospennato: “En CABA recibimos

Javier Milei tuvo impacto positivo en el mundo digital por segundo mes consecutivo

Según un nuevo informe de la consultora Ad hoc, el Presidente registró en octubre y noviembre sus mejores valores del año en cuanto a imagen en redes sociales

Javier Milei tuvo impacto positivo

El Gobierno se reunió hoy con inversores mexicanos que están interesados en comprar los trenes argentinos

Los representantes del Grupo México llegaron al país para mantener un encuentro con un funcionario clave de la administración libertaria. Las otras empresas que pujan por el negocio y la importancia del RIGI

El Gobierno se reunió hoy

Procesaron a cuatro hombres por inventar candidaturas para quedarse con el dinero de la impresión de boletas

Son apoderados de partidos políticos de la provincia de Buenos Aires. La maniobra fue detectada en las elecciones de 2023. Recibieron al menos 476 millones de pesos

Procesaron a cuatro hombres por

La negociación detrás de los cargos en el Banco Provincia que destrabó el endeudamiento de Kicillof

La ampliación del directorio de la banca pública permitió que los distintos sectores del PJ tengan representación. También presencia del Frente Renovador, el PRO, los libertarios dialoguistas y un sector mayoritario de la UCR

La negociación detrás de los
DEPORTES
La joya de la Selección

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

TELESHOW
L-Gante cantó las preposiciones junto

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945