Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: cómo pueden ayudar al Gobierno a comienzos de 2026

El dólar mayorista cotiza a $1.445 y mantiene una diferencia de menos de $68 con el techo de la banda.

Pasadas las elecciones legislativas y la dolarización de carteras, en diciembre se registró un nuevo récord en el nivel de depósitos en moneda estadounidense del sector privado. Esto puede ayudar al Gobierno de cara a la temporada de verano con la cotización oficial y, de esta manera, prevenir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba verse obligado a volver a vender reservas si el tipo de cambio toca techo de la banda.

“Los depósitos en dólares aumentaron USD 615 M (+1,7%) y se establecieron en USD 35.773 M, el stock más alto de la serie [que va desde el 1º de enero de 2025]”, destacaron en el último informe de la consultora LCG. La dolarización extrema de las carteras previo a las elecciones del 26 de octubre fue reconocida por el propio presidente del BCRA, Santiago Bausili. El último dato actualizado a diciembre arroja una cifra mayor: USD 36.633 millones.

Según datos del BCRA, en octubre, los argentinos compraron USD 4.669 millones. Una cifra levemente inferior a septiembre, en donde fue USD 5.080 millones, lo que llevó a que desde la salida del cepo se acumulara un total de más de USD 20.000 millones.

Y si bien luego de las elecciones, el dólar entró en una relativa calma, este jueves el minorista cotiza en $1.475, mientras que el mayorista se ubica en $1.445, a 67,99 pesos del techo de la banda ($1.512,99), para muchos analistas esto marca una vulnerabilidad. Hay una distancia corta entre la banda superior y la cotización oficial, lo que podría llevar a una situación de riesgo.

Los depósitos de privados en dólares marcó un nuevo récord en la serie que inicia en enero de 2025.

El principal interrogan es si la extra dolarización previa a las elecciones podría ayudar a descomprimir la presión que se genera en la demanda de dólares por la temporada de verano. En un año en donde la balanza turística fue desfavorable: salieron 9,7 millones de personas, mientras que apenas ingresaron 4,1 millones.

“La dolarización previa a las elecciones generó que muchos individuos no tengan en el futuro la posibilidad de comprar divisas debido a que no cuentan con la liquidez en pesos necesaria”, destacó la economista de LCG, Florencia Iragui. Además, marcó que puede suceder que tengan que vender esos dólares, lo que lleve al mercado a estar menos tensionado.

No obstante, Iragui no descartó que por la necesidad de posesión de moneda extranjera para el pago de consumos en el exterior por el período vacacional, exista demanda de algunos de los dólares que circulen.

“El aumento en los depósitos en dólares permite dinamizar los préstamos y la colocación de obligaciones negociables (ONs) en esa moneda, agregando así una oferta adicional al mercado de cambios y quitando presión sobre la demanda”, destacó el director de Analytica, Claudio Caprarulo.

El futuro de las bandas

En el medio de la temporada de verano, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que recibir en el quinto piso del palacio de Hacienda a los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) para comenzar la revisión del acuerdo. Se espera un incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales (USD -2.600 millones para 2025).

Esta semana, la portavoz del organismo, Julie Kozack, hizo hincapié en la necesidad de acumular reservas internacionales. “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, destacó en la conferencia de prensa. Y, por cuestiones de diplomacia internacional, no dijo que se le concederá a la Argentina un nuevo waiver (perdón), aunque todo apunta a que ese escenario se materializará.

La pregunta está en sí, esta vez, la directora del FMI se pondrá más estricta y le exigirá al ministro de Economía un cambio en el esquema de bandas o en la condición que se autoimpuso el BCRA de no comprar reservas hasta que toque el piso. El miércoles, en el evento que organizó el Centro Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Caputo les aseguró a los empresarios que las bandas iban a seguir, aunque esta vez no habló de que si están bien calibradas como lo había hecho en la Conferencia Industrial.