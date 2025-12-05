Economía

Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: cómo pueden ayudar al Gobierno a comienzos de 2026

En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior

Guardar
El dólar mayorista cotiza a
El dólar mayorista cotiza a $1.445 y mantiene una diferencia de menos de $68 con el techo de la banda.

Pasadas las elecciones legislativas y la dolarización de carteras, en diciembre se registró un nuevo récord en el nivel de depósitos en moneda estadounidense del sector privado. Esto puede ayudar al Gobierno de cara a la temporada de verano con la cotización oficial y, de esta manera, prevenir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba verse obligado a volver a vender reservas si el tipo de cambio toca techo de la banda.

“Los depósitos en dólares aumentaron USD 615 M (+1,7%) y se establecieron en USD 35.773 M, el stock más alto de la serie [que va desde el 1º de enero de 2025]”, destacaron en el último informe de la consultora LCG. La dolarización extrema de las carteras previo a las elecciones del 26 de octubre fue reconocida por el propio presidente del BCRA, Santiago Bausili. El último dato actualizado a diciembre arroja una cifra mayor: USD 36.633 millones.

Según datos del BCRA, en octubre, los argentinos compraron USD 4.669 millones. Una cifra levemente inferior a septiembre, en donde fue USD 5.080 millones, lo que llevó a que desde la salida del cepo se acumulara un total de más de USD 20.000 millones.

Y si bien luego de las elecciones, el dólar entró en una relativa calma, este jueves el minorista cotiza en $1.475, mientras que el mayorista se ubica en $1.445, a 67,99 pesos del techo de la banda ($1.512,99), para muchos analistas esto marca una vulnerabilidad. Hay una distancia corta entre la banda superior y la cotización oficial, lo que podría llevar a una situación de riesgo.

Los depósitos de privados en
Los depósitos de privados en dólares marcó un nuevo récord en la serie que inicia en enero de 2025.

El principal interrogan es si la extra dolarización previa a las elecciones podría ayudar a descomprimir la presión que se genera en la demanda de dólares por la temporada de verano. En un año en donde la balanza turística fue desfavorable: salieron 9,7 millones de personas, mientras que apenas ingresaron 4,1 millones.

“La dolarización previa a las elecciones generó que muchos individuos no tengan en el futuro la posibilidad de comprar divisas debido a que no cuentan con la liquidez en pesos necesaria”, destacó la economista de LCG, Florencia Iragui. Además, marcó que puede suceder que tengan que vender esos dólares, lo que lleve al mercado a estar menos tensionado.

No obstante, Iragui no descartó que por la necesidad de posesión de moneda extranjera para el pago de consumos en el exterior por el período vacacional, exista demanda de algunos de los dólares que circulen.

“El aumento en los depósitos en dólares permite dinamizar los préstamos y la colocación de obligaciones negociables (ONs) en esa moneda, agregando así una oferta adicional al mercado de cambios y quitando presión sobre la demanda”, destacó el director de Analytica, Claudio Caprarulo.

El futuro de las bandas

En el medio de la temporada de verano, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que recibir en el quinto piso del palacio de Hacienda a los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) para comenzar la revisión del acuerdo. Se espera un incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales (USD -2.600 millones para 2025).

Esta semana, la portavoz del organismo, Julie Kozack, hizo hincapié en la necesidad de acumular reservas internacionales. “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, destacó en la conferencia de prensa. Y, por cuestiones de diplomacia internacional, no dijo que se le concederá a la Argentina un nuevo waiver (perdón), aunque todo apunta a que ese escenario se materializará.

La pregunta está en sí, esta vez, la directora del FMI se pondrá más estricta y le exigirá al ministro de Economía un cambio en el esquema de bandas o en la condición que se autoimpuso el BCRA de no comprar reservas hasta que toque el piso. El miércoles, en el evento que organizó el Centro Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Caputo les aseguró a los empresarios que las bandas iban a seguir, aunque esta vez no habló de que si están bien calibradas como lo había hecho en la Conferencia Industrial.

Temas Relacionados

DólarLuis CaputoReservasDepósitosBanco CentralEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas del mercado argentino

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central actualizó las proyecciones para precios, tipo de cambio y crecimiento económico en Argentina

A cuánto llegarán el dólar

Mercedes Lalor, productora y dirigente rural: “Yo contrato gente grande, no tengo problema”

Asegura incluso que “son mucho más responsables”. Ella misma no piensa en retirarse. Sigue activa al frente de su campo. La única diferencia es que “antes recorría todo a caballo y ahora en camioneta”. En 2008, fue la primera mujer en integrar la comisión directiva de la SRA

Mercedes Lalor, productora y dirigente

Aprobaron el pliego para licitar la Vía Navegable Troncal: podrán participar entidades nacionales e internacionales

La UNCTAD realizó sugerencias técnicas y ambientales para mejorar el proceso concesionario y concluyeron que el acuerdo “satisface o cumple mayoritariamente con las recomendaciones” propuestas

Aprobaron el pliego para licitar

Nuevo borrador del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno: qué dice sobre vacaciones, indemnizaciones, despidos y los “bancos de horas”

En medio de la discusión entre el oficialismo, los sindicatos y el empresariado, Infobae accedió a un texto que define los nuevos lineamientos sobre remuneraciones, plataformas de reparto y otros ítems clave

Nuevo borrador del proyecto de

El embajador de EEUU elogió a Milei y adelantó que quiere gestionar una visita de Donald Trump a la Argentina

Peter Lamelas participó de un evento organizado por la AmCham, que nuclea a las empresas de Estados Unidos radicadas en el país. “Trump no me dijo que viniera aquí a ayudar a cualquier gobierno, sino a su amigo Javier Milei”, señaló

El embajador de EEUU elogió
DEPORTES
La calculadora de la Fórmula

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

Silbidos, “el bombo de la polémica” y un error nunca más visto: el peor sorteo que marcó la historia de los Mundiales

Los mejores y peores grupos que le tocaron a la selección argentina en los últimos sorteos de los mundiales

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945