Dólar y reservas: qué espera el mercado del régimen cambiario para después de la revisión del FMI

El dólar mayorista está establece en $1.450.

Tras la victoria del Gobierno en las elecciones de medio término, el dólar mayorista se estabilizó en torno a $1.457, aunque con una diferencia que se acorta respecto al techo de la banda. Sin embargo, el mercado ya está haciendo sus apuestas sobre lo que sucederá con el régimen cambiario después de la próxima revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pautada para febrero.

Un informe de la consultora LCG detectó que el mercado considera que las bandas actuales continuarán, al menos en el corto plazo, con base en los contratos de dólar futuro. “El mercado le asigna todavía vida a las bandas hasta marzo 2026, asumiendo una tasa de depreciación implícita del 2,1% mensual para los próximos tres meses”, destacaron.

No obstante, para abril de 2026, los contratos de futuros se celebraron con una cotización de $1.616, lo que se ubica por encima de la banda -que se mueve a un 1% mensual- para ese entonces. Y así, para los meses siguientes, con un valor de $1.765 para septiembre próximo.

Para la consultora LCG, el mercado cree en las bandas hasta marzo.

Un gráfico similar tiene en Eco Go. “El dólar se encuentra a 4% de la banda superior y eso genera cierta preocupación. Estar tan cerca de un nivel que te obliga a vender reservas cuando lo que necesitas justamente es acumular. Como resultado se generan esos niveles de dólar futuro por encima de la banda que tiene una tasa mensual implícita acorde a la de pesos”, destacó el economista de la consultora, Lucio Garay Méndez.

La clave está en que en febrero el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que verse con la directora del organismo internacional, Kristalina Georgieva, por la revisión del último acuerdo con el FMI. Si bien el equipo argentino llega a la mesa con metas sobrecumplidas en materia de superávit fiscal e inflación, el escenario se complica en el plano de la acumulación de reservas netas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Un gráfico similar al de LCG tienen en la consultora Eco Go respecto a los contratos con dólar futuro y las bandas.

Para diciembre, el BCRA debía tener reservas netas por USD -2.600 millones, pero luego de la activación del tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones, se estima que se ubican en USD -16.000 millones. Pese a que Caputo sostuvo que no hay que preocuparse por la meta, ya que ahora el país ingresó en otro escenario con la asistencia financiera del gobierno de Donald Trump, el incumplimiento podría ser uno de los motivos que lleve al organismo internacional a exigir cambios en el nivel de las bandas.

En el segundo día de diciembre, el dólar mayorista subió a $1.455, su nivel más alto desde comienzo de noviembre, en una sesión con negocios por USD 394 millones en el segmento. Mientras que el régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para el martes un límite superior en los $1.511,98, unos 56,98 pesos o 3,9% por encima del tipo de cambio oficial.

Revisión con el FMI

En el equipo económico ya descuentan que en febrero habrá una renegociación de la meta con el FMI. A pesar de que en la última revisión hubo un recorte importante de la cantidad de reservas que debía acumular el BCRA.

La meta pasó de tener que acumular reservas netas por USD 2.400 millones a USD -2.600 millones (diferencia de USD 5.000 millones). Mientras que para el final del primer trimestre de 2026 se fijó que tendría que haber USD -3.100 millones; en el segundo, USD 1.600 millones; en el cuarto, USD 8.400 millones; y ya para diciembre de 2027, USD 22.900 millones.

“La acumulación de reservas netas establecida en el acuerdo con el FMI para diciembre, que asciende a USD 10.400 si se descuenta el swap utilizado con Estados Unidos, no se va a cumplir“, destacaron en el último informe de Analytica. Y para los vencimientos de noviembre a febrero (USD 1.478 millones con organismos internacionales y el FMI, USD 4.200 millones por pagos con tenedores privados y USD 2.000 millones en BOPREAL) consideran que se podría volver a activar el swap como se hizo para el último con el FMI en 2025 (por USD 825 millones en concepto de intereses).

“No parece factible que se inicie en el corto plazo un proceso de acumulación de reservas tal como piden el FMI y buena parte del mercado, ya que implicaría una demanda adicional significativa de divisas en un contexto en el que el tipo de cambio se encuentra a menos del 10% del techo de las bandas cambiarias”, concluyeron.