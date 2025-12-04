Para la UCA, las mediciones del Indec sobreestimaron la reducción de la pobreza iniciada en 2023

Según el Indec, las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos durante el primer semestre de 2025 se ubicaron en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente.

La publicación del nuevo dato oficial de pobreza reavivó el debate sobre su medición, luego de que la UCA advirtiera que la baja en la tasa reportada por el Indec responde más a factores técnico metodológicos que a una mejora real pronunciada. El Observatorio de la Deuda Social (ODSA-UCA) de esa universidad no desconoce los avances pero sostuvo que los números sobrerrepresentaron el alivio social.

De acuerdo al informe del Indec, las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos durante el primer semestre de 2025 se ubicaron en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente. Se trata de una reducción significativa frente al 52,9% y 18,1% registrados un año atrás.

Evolución de las tasas de pobreza e indigencia

“Siguiendo la metodología del Indec, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 habría sido de 31,8%. Esto significa una baja muy importante de 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, si observamos la estimación con corrección de captación, la pobreza también se habría reducido, pero ‘solo’ en 2,1 puntos porcentuales, desde 33,9% en dicho período”, señaló el ODSA-UCA en su último estudio.

“Esto sugiere que existió una baja real de la pobreza monetaria bajo la actual gestión, producto de la baja de la inflación, cambio en los precios relativos y fortalecimiento de la AUH-Tarjeta Alimentar. Lo mismo se observa a nivel de la tasa de indigencia (caída de 1 punto porcentual)”, precisó.

Pobreza e indigencia oficial contra recálculo a partir de valores de captación del segundo trimestre de 2025

“No obstante, en ambos casos, la caída en las cifras oficiales con respecto al período anterior al ajuste estaría sobreestimada por la medición, de tal forma que es posible que en torno a tres cuartas partes de la caída desde los niveles de 2023 se deban a un efecto estadístico”, agregó.

Más en detalle, el ODSA explicó que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta central para medir la pobreza y la indigencia monetaria, releva los ingresos personales y familiares de los hogares y los compara con el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

El aumento de la AUH tuvo una alta incidencia en la disminución de la pobreza. REUTERS/Tomás Cuesta

Según la UCA, este mecanismo presenta fenómenos conocidos de subregistro y de no respuesta: muchas personas desconocen o no declaran todos sus ingresos, lo que deriva en una subestimación del ingreso real de los hogares. Ese fenómeno tiende a sobreestimar las tasas de pobreza e indigencia.

“Si bien se han ensayado diferentes métodos para reducir este sesgo, no hay ninguno que se considere el más adecuado. En tanto el sesgo sea constante, puede haber un error de precisión en la medición, pero las comparaciones resultan fiables”, apuntó el estudio.

Durante los últimos años, la EPH mostraba —al contrastar sus datos con registros oficiales y encuestas a empresas— un subregistro de ingresos que avanzaba de manera lenta pero persistente.

Sin embargo, desde el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024 el ODSA-UCA observó una fuerte y sostenida disminución de esa brecha, explicada por un aumento más significativo de los ingresos laborales y no laborales declarados en la EPH frente a los captados por otras fuentes.

Según la UCA, la reducción de la pobreza está sobreestimada. REUTERS/Tomas Cuesta

“En principio, resulta plausible la hipótesis de que por razones técnico-metodológicas (cambio de cuestionario EPH, procesamientos adicionales, etc.) o socio-culturales (mejor registro de ingresos por parte de los hogares debido a la caída de la inflación, etc.) la EPH haya logrado revertir la tendencia anterior y mejorar sustantivamente su registro del nivel de ingresos de los hogares (aunque esto no haya implicado una menor no respuesta de ingresos)“, analizó el ODSA.

Los últimos datos muestran que, desde el cuarto trimestre de 2024, se produjo una mejora importante en la captación de ingresos, es decir, en la recopilación de información sobre cuánto dinero reciben las personas y hogares.

De acuerdo a la UCA, la EPH hoy captura ingresos 16% más altos de los que habría registrado con la capacidad de captación del segundo trimestre de 2018, y casi 17% por encima de lo que reflejaba en el tercer trimestre de 2023.

La universidad concluye que si bien se evidencian mejoras, es necesario corregir parte del sesgo en la evolución de los indicadores. Además, advierte que el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia.

En ese sentido, el instituto sigue calculando la CBT utilizando la estructura de gasto de los hogares relevada en la ENGHo 2004/2005, a pesar de que ya existen datos actualizados a 2017/2018.

Entre ambos períodos, los hogares aumentaron exponencialmente el gasto destinado a servicios. La UCA señala que si se adoptara una actualización metodológica, la CBT sería considerablemente más alta en todos los años, lo que implicaría también una mayor incidencia de la pobreza.

A su vez, la nueva ponderación alteraría la evolución temporal de la pobreza, al reflejar con mayor precisión el impacto de la suba de los servicios desde la segunda mitad de 2024.

Agustín Salvia, director del ODSA, calculó que si se realizaran dichos ajustes la CBT, que en la actualidad asciende a $1.276.649, se elevaría a $1.942.000.

Con una canasta más reciente, la pobreza habría crecido menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero su disminución en los trimestres siguientes habría sido más lenta.

En otro orden, cabe resaltar que de quitarse los planes sociales, la pobreza llegaría al 42% y la indigencia al 14%.

En el corto plazo Salvia no espera que se perfore el piso estructural de pobreza, en torno al 30%, debido a la etapa de transición que comenzó con el gobierno de Javier Milei.

Este, a su criterio, viene a eliminar el modelo de sustitución de importaciones iniciado a mediados del siglo pasado, un esquema que nunca logró consolidarse plenamente. Como resultado, muchas industrias podrían desaparecer y abrirse así un período de mayor desempleo.