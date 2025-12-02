Economía

Guerra entre bancos y fintech: las entidades tradicionales piden que las billeteras no puedan pagar sueldos ni jubilaciones

Es un tema que surgió como una opción en medio del debate por la reforma laboral. Adeba señaló que ese decisión podría exponer a trabajadores y jubilados “al riesgo de perder sus haberes”

Los bancos se quejaron de
Los bancos se quejaron de que las fintech no estás reguladas, no son supervisadas por el BCRA, ni ofrecen garantías sobre los fondos que reciben o se depositen en cuentas virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un nuevo round entre los bancos y las fintech, la Asociación de Banco Argentinos (Adeba) emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos que implicaría permitir que billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, algo que algunas versiones indican que podría incluirse en el proyecto de reforma laboral.

Si bien no se lo menciona, la alusión principal es a Mercado Pago, el brazo fintech de Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico regional de Marcos Galperin, que ya paga algunas prestaciones sociales y que está detrás de las jubilaciones desde hace algunos años.

El título del comunicado, que se subió a la web de la entidad, es: "Pago de salarios y jubilaciones en Argentina. ¿Conviene bajar los estándares de seguridad y formalidad institucional exigidos actualmente?“.

“En los últimos años representantes de billeteras virtuales vienen pidiendo que se les permita ofrecer el servicio de “cuentas sueldo” y “jubilaciones”, pero “sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”, destacó la entidad que nuclea a las entidades de capitales locales.

Adeba detalló que si bien esto “beneficiaría el negocio de las billeteras virtuales” sería a costa de un mayor riesgo para los empleados y jubilados, contingencias para el Estado, afectación a la generación de crédito para empresas y personas y mayor riesgo sistémico.

“Cabe mencionar que en el esquema actual los trabajadores y jubilados tienen la libertad de transferir (a su propio riesgo), sin cargo y en forma simple sus fondos a la billetera o institución que desee, inmediatamente después de cobrar sus haberes. También es de destacar las cuentas de pago de sueldos y jubilaciones son totalmente gratuitas para sus titulares y que, como existe una fuerte competencia, la totalidad de los bancos pujan por lograr la preferencia de los trabajadores y jubilados, lo que se traduce en importantes beneficios y promociones”, destacó la entidad que integra el Grupo de los Seis y presiden Javier Bolzico.

También se destacó que el sistema de pagos de salarios y jubilaciones en entidades con autorización y supervisión bancaria “ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que ha tenido nuestro país” y que mostró su fortaleza aún en momentos de crisis recurrentes en las últimas décadas.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito. Por lo dicho precedentemente, en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal. No se observan beneficios -pero sin costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones. Por último, quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, dijo Adeba.

Noticia en desarrollo

