Jornada financiera: la Bolsa subió por quinto día consecutivo en medio de la estabilidad del dólar

El dólar minorista operó estable a $1.475 en el comienzo de diciembre.

La primera rueda financiera de diciembre ofreció precios estables para el dólar, junto con una suba de la Bolsa, ambos indicadores que sirven para graficar el presente de un mercado que no espera devaluación por fuera de las bandas y, a la vez, que manifiesta cierto optimismo respecto del crecimiento de la economía.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio porteña ascendió 1,1% en pesos, a 3.060.289 puntos, en la quinta suba consecutiva.

Esta suba no estuvo acompañada por las cotizaciones en dólares de ADR y acciones, que operaron en baja en una ronda de negocios negativa de Wall Street, donde influyó la incertidumbre en torno a la suba de tasas en Japón y la trayectoria del ajuste de tasas de la Reserva Federal de EEUU. Los activos de riesgo padecieron la cautela inversora, como ocurrió con las criptomonedas: el Bitcoin se desplomó 6,5% a 85.400 dólares.

Entre los papeles argentinos de referencia, YPF restó 1,1% (a USD 36,40), Grupo Galicia perdió 1,7%, Pampa Energía cedió 0,6% y Mercado Libre resignó 0,3 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumentó en dos unidades, en los 648 puntos básicos.

“Luego de atravesar un año con volatilidad extrema, llegamos a diciembre con una macro más ordenada. Previo a la elección la tasa de interés llegó al 80% y los bonos CER pagaban 35% de tasa real positiva, algo que era insostenible y tal como era de esperarse, comprimieron fuerte. Queda por verse si esta normalización junto con las reformas laboral e impositiva a tratarse en el congreso puedan ordenar también la otra pata que falta, que es la micro (economía)”, evaluó Juan Ignacio Bialet, gerente de finanzas personales del Grupo SBS.

Un indicador clave para los inversores de cara al cierre del convulsionado 2025 es el de la evolución de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por Libertad y Progreso alcanzó 2,3% en noviembre, en línea al dato de octubre informado por el INDEC.

“Argentina transita el cierre de 2025 en un equilibrio macroeconómico inestable, pero sorprendentemente calmo”, afirmó la consultora Qualy. “Esta estabilidad superficial se apoya, más que en fundamentos económicos sólidos, en una combinación de apoyo político externo, disciplina fiscal estricta y expectativas favorables tras el triunfo legislativo del oficialismo”, señaló.

La inflación de noviembre rondaría el 2,3%, según Libertad y Progreso

“En acciones vamos a un mercado muy alcista, que seguramente nos dejara con buenas utilidades de cara a los próximos 45 días”, mientras que “los instrumentos financieros en pesos lucen poco atractivos, pero muchos operadores han tomado caución al 18% anual, y se han colocado a tasas superiores al 30% anual, con una brecha más que interesante”, comentó el analista Salvador Di Stefano.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció a última hora del viernes una flexibilización a restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior.

“La decisión del gobierno de introducir un ajuste menor a las restricciones cambiarias para permitir la reinversión de pesos provenientes de pagos de servicios de deuda en el exterior muestra que el proceso de desmantelamiento de las restricciones pendientes será lento”, reportó Max Capital.

La medida apunta a sostener la demanda de deuda en pesos, aliviar la presión cambiaria y enviar una señal de gradual apertura al mercado, coinciden analistas.

Dólar estable

El dólar mayorista terminó sin cambios a $1.451,50, en una sesión con negocios por USD 488,1 millones en el segmento, un volumen relevante a esta altura del año.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para hoy un límite superior en los $1.511,48, unos 59,98 pesos o 4,1% por encima del tipo de cambio oficial.

El dólar al público quedó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda operativa con el mismo precio de cierre para la divisa, y la cuarta consecutiva sin variantes, si no se toman en cuenta los negocios del martes 25, cuando subió 5 pesos. El BCRA informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.475,06 para la venta (baja de $12,53 o 0,8%) y a $1.423,76 para la compra.

Las cotizaciones financieras del dólar revirtieron las bajas de la mañana y cerraron con alzas entre 4 y 7 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.522,67 (+0,5%), mientras que el dólar MEP estuvo ofrecido a $1.480,97 (+0,3%).

Todos los contratos de dólar futuro terminaron en baja, en un rango de 0,3% a 0,5%, con reducidos negocios por el equivalente a USD 717,4 millones, según datos de A3 Mercados. El contrato más operado, con vencimiento a fin de diciembre, cedió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.479,50, mientras que recién las posturas para marzo de 2026 superaron el techo de las bandas cambiarias, en $1.574,50.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 1.462 millones (+3,6%), a USD 41.776 millones, con el regreso a cuentas en el BCRA de tenencias en dólares correspondientes a cartera propia de los bancos, que habían salido el viernes de la semana anterior, en cumplimiento de la posición global neta en moneda extranjera exigida a las entidades.

Fuentes de la entidad monetaria indicaron a Infobae que “se pagaron USD 992 millones de amortización de capital del Bopreal y USD 22,5 millones de intereses. De ese total de USD 1.012,5 millones, unos USD 64 millones se pagaron en el exterior, que son los que únicos que salen de reservas”.

En el inicio de diciembre el dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.445, aunque esta cotización permaneció como la más baja de todas las franjas del mercado, incluido el mayorista.