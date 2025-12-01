El dólar arrancó diciembre sin cambios y la atención de los analistas se centra en la acumulación de reservas

El precio del dólar oficial permanece un 4,1% debajo de la banda cambiaria.

El mercado de cambios doméstico permaneció equilibrado este lunes, una “pax cambiaria” inusual dadas las presiones sobre el dólar en los últimos tres meses, que obligó a importantes ventas de parte del Banco Central, el Tesoro argentino y el aporte excepcional del Tesoro de los Estados Unidos.

Con un dólar calmo, la atención de los agentes de la plaza y los analistas se traslada ahora al nivel de reservas, debido a que las metas de acumulación de divisas comprometida con el FMI volvió a quedar incumplida.

El dólar mayorista terminó sin cambios a $1.451,50, en una sesión con negocios por USD 488,1 millones en el segmento, un volumen relevante a esta altura del año.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para hoy un límite superior en los $1.511,48, unos 59,98 pesos o 4,1% por encima del tipo de cambio oficial.

El dólar al público quedó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda operativa con el mismo precio de cierre para la divisa, y la cuarta consecutiva sin variantes, si no se toman en cuenta los negocios del martes 25, cuando subió cinco pesos. El BCRA informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.475,06 para la venta (baja de $12,53 o 0,8%) y a $1.423,76 para la compra.

En el inicio de diciembre el dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.445, aunque esta cotización permaneció como la más baja de todas las franjas del mercado, incluido el mayorista.

A partir de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Tesoro argentino empezó a efectuar compras de contado, sea en el mercado o en forma directa al BCRA, pero si se tiene en cuenta la activación del swap con EEUU por unos USD 2.500 millones, el vigente swap con el Banco popular del China por unos USD 18.300 millones y los depósitos privados que integran reservas por USD 16.000 millones, el Gobierno debería acopiar para fin de año unos USD 12.000 millones para lograr el cumplimiento de la meta del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, una auténtica misión imposible que exigirá un nuevo waiver del organismo.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones indicó que “en octubre, el Tesoro vendió USD 2.060 millones en el mercado y compró USD 124 millones al BCRA; en noviembre, estimamos compras por US$286 millones en el Mercado Libre de Cambios y USD 1.105 millones al Central -sin contar la rueda del viernes 28-. Diciembre podría profundizar las compras en el mercado y, a la vez, reducir la necesidad de comprarle al BCRA”.

El Tesoro absorbió en el mercado unos USD 300 millones en el último mes, pero la meta de reservas comprometida con el FMI volvió a incumplirse

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo subrayó que “la mayor parte de los economistas profesionales que siguen los acontecimientos macroeconómicos y los economistas del staff del FMI insisten en que el Gobierno debería anunciar un programa de compra de reservas y llevarlo a cabo rigurosamente para acentuar la reducción del riesgo país y remover expectativas de futuros saltos devaluatorios".

“Debería disponerse simultáneamente la eliminación completa del cepo y la compra de reservas, acompañada de una decisión legislativa que prohíba hacia el futuro la introducción de restricciones al movimiento de capitales y permita el uso del dólar como moneda para todas las funciones que cumple el peso, especialmente para la intermediación financiera”, afirmó Cavallo en un artículo de su blog personal.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que “las proyecciones muestran que el proceso de desinflación seguirá vigente, aunque el debate de corto plazo pasa por saber si el índice podrá perforar el piso del 2% mensual. La cuestión clave es si la baja de la inflación logrará acelerarse o si quedará estancada en torno a ese nivel. Uno de los puntos destacados por los analistas es que, pese a la volatilidad cambiaria reciente, el traslado a precios fue acotado. Incluso con un dólar más volátil y en alza, la inflación avanzó por debajo de la variación del tipo de cambio, lo que sugiere un pass through limitado y una mayor estabilidad en la formación de precios”.

El Banco Central afrontó este lunes el pago de un vencimiento por más de USD 1.000 millones correspondiente al Bopreal (Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre), el instrumento que la entidad otorgó a importadores para cancelar deudas con proveedores del exterior. El stock de estos pasivos remunerados alcanza unos USD 13.457 millones y el FMI contabiliza en su cálculo de reservas netas las cancelaciones pendientes para los próximos doce meses.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 1.462 millones (+3,6%), a USD 41.776 millones, con el regreso a cuentas en el BCRA de tenencias en dólares correspondientes a cartera propia de los bancos, que habían salido el viernes de la semana anterior, en cumplimiento de la posición global neta en moneda extranjera exigida a las entidades.

Fuentes de la entidad monetaria indicaron a Infobae que “se pagaron USD 992 millones de amortización de capital del Bopreal y USD 22,5 millones de intereses. De ese total de USD 1.012,5 millones, unos USD 64 millones se pagaron en el exterior, que son los que únicos que salen de reservas”.

Según el último Balance Cambiario del Central, la demanda de divisas se disparó desde la eliminación del “cepo” en abril y las elecciones de octubre. Tras la flexibilización de los controles, el monto total adquirido ascendió a USD 22.301 millones y, al descontar las ventas del público, la cifra neta quedó en torno a 19.600 millones de dólares.

Durante octubre, el principal canal de salida volvió a ser la Formación de Activos Externos (FAE), conocida como “dólar ahorro”, que alcanzó los USD 5.598 millones, el tercer registro más alto desde abril, detrás de los picos de julio y septiembre.