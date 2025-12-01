El Gobierno pagará hoy con reservas USD 1.000 millones de deuda con importadores

REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central (BCRA) afrontará este lunes un vencimiento por USD 1.012 millones correspondiente a la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), y lo hará utilizando parte de sus reservas.

Si bien todo el pago no se verá reflejado en la variación de las reservas brutas —debido a la participación de tenedores locales—, sí tendrá impacto sobre las reservas netas, un indicador central que la entidad deberá volver a discutir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que en la actualidad se ubica unos USD 10.000 millones por debajo de la meta prevista para diciembre.

Vale recordar que en las últimas semanas, el BCRA activó USD 2.500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte para cubrir un pago de intereses al FMI.

La emisión del Bopreal tuvo como propósito brindar un mecanismo para que empresas y personas con deudas comerciales en el exterior pudieran regularizar esos compromisos frente a la falta de divisas y las restricciones cambiarias que enfrenta el país.

En las últimas semanas, el BCRA activó USD 2.500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La colocación de estos títulos apuntó a canalizar esas obligaciones a través de un instrumento financiero emitido por el Estado, lo que le permitió al Banco Central administrar la demanda de dólares, facilitar la cancelación de pagos externos y aliviar la presión sobre las reservas internacionales.

Un informe de la consultora 1816 señala que, luego de la activación de un tramo del swap con Estados Unidos destinado a afrontar el último vencimiento de 2025 con el FMI —y a permitir que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, recuperara los dólares que había vendido recientemente—, las reservas netas del Banco Central se redujeron en USD 3.500 millones.

De acuerdo con el análisis, las tenencias netas del BCRA se ubican muy próximas a cero y pasan a terreno negativo si se consideran como pasivos los compromisos en moneda extranjera correspondientes a los Bopreal con vencimiento a doce meses.

“Aplicando la metodología del EFF, quedamos aproximadamente USD 13.000 millones por debajo de la meta de diciembre de 2025 acordada con el FMI”, subrayaron los especialistas.

En tanto, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicó que, al 18 de noviembre, el BCRA necesitaba sumar USD 9.430 millones para llegar a la meta de fin de año y USD 13.630 millones para cumplir con el objetivo de mitad de año.

Santiago Bausili, presidente del BCRA. EFE/Lenin Nolly

No obstante, tras la activación del tramo del swap con el Tesoro estadounidense y el descuento de USD 2.510 millones, el desafío inmediato se eleva a USD 11.940 millones, lo que vuelve aún más complejo el cumplimiento de las metas.

En un contexto de escasas compras de divisas por parte del sector público en las últimas semanas, los analistas advierten que aumenta la probabilidad de que el Gobierno tenga que solicitar un nuevo “waiver”.

Los pasivos del Banco Central comprenden USD 18.291 millones correspondientes al swap con China, USD 15.897 millones en encajes en dólares, USD 2.500 millones del swap con Estados Unidos, USD 3.295 millones en repos de SEDESA y otros repos a un año, además de USD 99 millones en préstamos de organismos internacionales.

En la última revisión con el FMI, la meta de acumulación de reservas fue recalibrada y el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a finalizar el año con reservas netas por USD -2.600 millones. Pero la asistencia financiera adicional de Estados Unidos —mediante un swap por USD 20.000 millones— cambió el escenario.

“No subestimamos la importancia de acumular reservas; es una prioridad para nosotros. Pero hoy existe una diferencia entre la acumulación de reservas y el cumplimiento de nuestras obligaciones. El escenario cambió: tenemos nuevas alternativas financieras. Está el swap chino, el respaldo estadounidense y otras vías, incluidas conversaciones con bancos”, señaló Caputo durante la Conferencia Industrial de la UIA.

El ministro de Economía, Luis Caputo. REUTERS/Agustín Marcarian

Un informe de Ecolatina planteó: “Con sus idas y vueltas, parte del equipo económico y el Ejecutivo mencionaron la capacidad de comprar dólares por parte del Central sin necesidad de esterilizar producto de una demanda de dinero históricamente baja (sin retirar el dinero inyectado en el mercado vía bonos). Vemos difícil que la Base Monetaria llegué a representar nuevamente el 9% del PIB luego de los cambios tecnológicos y de preferencias que introdujo la alta inflación de Argentina”.

De todas formas, suponiendo un crecimiento de la actividad del 2,5% en 2026, una convalidación de mayor base ante mayores transacciones implicaría compras aproximadas de sólo USD 600 millones.

En tanto un escenario de “máxima”, donde la Base Monetaria llega a niveles de 2022 (5,5% del PIB), implicaría compras por USD 9.000 millones.