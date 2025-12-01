Economía

El Gobierno pagará hoy con reservas USD 1.000 millones de deuda con importadores

El pago del Bopreal 2026 impactará en la meta pactada con el FMI y dificulta la tan pedida acumulación de reservas por parte del Banco Central

Guardar
REUTERS/Enrique Marcarian
REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central (BCRA) afrontará este lunes un vencimiento por USD 1.012 millones correspondiente a la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), y lo hará utilizando parte de sus reservas.

Si bien todo el pago no se verá reflejado en la variación de las reservas brutas —debido a la participación de tenedores locales—, sí tendrá impacto sobre las reservas netas, un indicador central que la entidad deberá volver a discutir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que en la actualidad se ubica unos USD 10.000 millones por debajo de la meta prevista para diciembre.

Vale recordar que en las últimas semanas, el BCRA activó USD 2.500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte para cubrir un pago de intereses al FMI.

La emisión del Bopreal tuvo como propósito brindar un mecanismo para que empresas y personas con deudas comerciales en el exterior pudieran regularizar esos compromisos frente a la falta de divisas y las restricciones cambiarias que enfrenta el país.

En las últimas semanas, el
En las últimas semanas, el BCRA activó USD 2.500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La colocación de estos títulos apuntó a canalizar esas obligaciones a través de un instrumento financiero emitido por el Estado, lo que le permitió al Banco Central administrar la demanda de dólares, facilitar la cancelación de pagos externos y aliviar la presión sobre las reservas internacionales.

Un informe de la consultora 1816 señala que, luego de la activación de un tramo del swap con Estados Unidos destinado a afrontar el último vencimiento de 2025 con el FMI —y a permitir que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, recuperara los dólares que había vendido recientemente—, las reservas netas del Banco Central se redujeron en USD 3.500 millones.

De acuerdo con el análisis, las tenencias netas del BCRA se ubican muy próximas a cero y pasan a terreno negativo si se consideran como pasivos los compromisos en moneda extranjera correspondientes a los Bopreal con vencimiento a doce meses.

“Aplicando la metodología del EFF, quedamos aproximadamente USD 13.000 millones por debajo de la meta de diciembre de 2025 acordada con el FMI”, subrayaron los especialistas.

En tanto, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicó que, al 18 de noviembre, el BCRA necesitaba sumar USD 9.430 millones para llegar a la meta de fin de año y USD 13.630 millones para cumplir con el objetivo de mitad de año.

Santiago Bausili, presidente del BCRA.
Santiago Bausili, presidente del BCRA. EFE/Lenin Nolly

No obstante, tras la activación del tramo del swap con el Tesoro estadounidense y el descuento de USD 2.510 millones, el desafío inmediato se eleva a USD 11.940 millones, lo que vuelve aún más complejo el cumplimiento de las metas.

En un contexto de escasas compras de divisas por parte del sector público en las últimas semanas, los analistas advierten que aumenta la probabilidad de que el Gobierno tenga que solicitar un nuevo “waiver”.

Los pasivos del Banco Central comprenden USD 18.291 millones correspondientes al swap con China, USD 15.897 millones en encajes en dólares, USD 2.500 millones del swap con Estados Unidos, USD 3.295 millones en repos de SEDESA y otros repos a un año, además de USD 99 millones en préstamos de organismos internacionales.

En la última revisión con el FMI, la meta de acumulación de reservas fue recalibrada y el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a finalizar el año con reservas netas por USD -2.600 millones. Pero la asistencia financiera adicional de Estados Unidos —mediante un swap por USD 20.000 millones— cambió el escenario.

“No subestimamos la importancia de acumular reservas; es una prioridad para nosotros. Pero hoy existe una diferencia entre la acumulación de reservas y el cumplimiento de nuestras obligaciones. El escenario cambió: tenemos nuevas alternativas financieras. Está el swap chino, el respaldo estadounidense y otras vías, incluidas conversaciones con bancos”, señaló Caputo durante la Conferencia Industrial de la UIA.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo. REUTERS/Agustín Marcarian

Un informe de Ecolatina planteó: “Con sus idas y vueltas, parte del equipo económico y el Ejecutivo mencionaron la capacidad de comprar dólares por parte del Central sin necesidad de esterilizar producto de una demanda de dinero históricamente baja (sin retirar el dinero inyectado en el mercado vía bonos). Vemos difícil que la Base Monetaria llegué a representar nuevamente el 9% del PIB luego de los cambios tecnológicos y de preferencias que introdujo la alta inflación de Argentina”.

De todas formas, suponiendo un crecimiento de la actividad del 2,5% en 2026, una convalidación de mayor base ante mayores transacciones implicaría compras aproximadas de sólo USD 600 millones.

En tanto un escenario de “máxima”, donde la Base Monetaria llega a niveles de 2022 (5,5% del PIB), implicaría compras por USD 9.000 millones.

Temas Relacionados

bcrareservasfmipagodeudaboprealúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es el lejano destino que recibe mayoría de las crecientes exportaciones de yerba mate de la Argentina

El complejo yerbatero muestra en 2025 un incremento significativo en los envíos al exterior, con el mayor volumen exportado para un período enero-septiembre y una proyección que lo acerca a un máximo anual

Cuál es el lejano destino

Aumentan los colectivos, subtes y peajes: de cuánto será la suba en CABA y Buenos Aires

El ajuste correrá a partir de hoy y será del 2% más el índice de inflación para las líneas que no cruzan los límites de la Ciudad. En la Provincia, el ajuste será mayor por la aplicación de una tasa adicional

Aumentan los colectivos, subtes y

El Gobierno habilitó el sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores

El sistema de Ventanilla Única de Pago Registral Automotor había sido dilatado a fines de octubre por demoras en las distintas jurisdicciones. Además, establecieron actualizaciones en el RUV y RUNA

El Gobierno habilitó el sistema

Los analistas ya pusieron la vista sobre los vencimientos de deuda de enero

Los informes de las consultoras coinciden en que el gobierno tendrá los dólares para hacerlo, pero les preocupa que no compre reservas

Infobae

Entre los peores de América Latina: desde 2011, solo el PBI por habitante de Haití cayó más que el de la Argentina

Según un informe privado, en relación a países vecinos y otras regiones la economía exhibe una dinámica desfavorable. Es una de los pocas cuyo ingreso medio se redujo, junto a la de países en situaciones de conflicto o bajos ingresos. Regularizar el frente externo, clave para revertir un ciclo negativo de casi 15 años

Entre los peores de América
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

El DT y los jugadores de Argentinos criticaron a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay incautó 400 kilos de

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

Dólar en Uruguay en su menor valor en un año y medio: industriales advierten por baja rentabilidad y ajustes

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

El vaquero que inspiró a John Wayne y salvó al Longhorn: la leyenda de Milby Butler

Villancicos victorianos: el origen secreto de las canciones navideñas