Economía

Dolarización electoral: los argentinos compraron más de USD 4.500 millones en octubre

Unas 1,6 millones de personas adquirieron USD 4.669 millones en el décimo mes del año, mientras que 784.000 vendieron por USD 473 millones.

Más de 1,6 millones de personas compraron USD 4.669 millones en octubre. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Durante octubre, mes en el que se celebraron las elecciones legislativas que terminaron con el triunfo del gobierno de Javier Milei, los argentinos compraron divisas por un monto total de USD 4.669 millones. Los datos se desprenden del informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Si bien es una cifra elevada, no llegó a alcanzar los USD 5.080 millones que se habían registrado en septiembre, un récord desde 2018. En el décimo mes del año, las personas físicas vendieron USD 473 millones. En cuanto a la cantidad de individuos que operaron, 1,6 millones compraron billetes mientras que unos 784.000 vendieron.

De esta manera, la tendencia al alza en la adquisición de dólares se consolidó, alcanzando un acumulado de USD 22.301 millones desde la apertura parcial del cepo cambiario. Con el fin de las restricciones al mercado de cambios, la demanda de dólares por parte de personas físicas mostró un crecimiento constante. En abril, la compra de divisas llegó a USD 2.048 millones, aunque la medida se aplicó desde el 18 de ese mes. En mayo la cifra fue de USD 2.262 millones, en junio sumó USD 2.416 millones, en julio registró USD 3.408 millones, en agosto totalizó USD 2.422 millones y en septiembre se ubicó en USD 5.080 millones.

Noticia en desarrollo...

DólaresDolarizaciónOctubreBanco CentralBalance cambiarioÚltimas noticias

