Cepo cambiario: qué va a pasar con las restricciones, el giro de dividendos y las expectativas de un 2026 sin controles

En los próximos días, se van a cumplir ocho meses de la cadena nacional del 11 de abril en que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el levantamiento inmediato del cepo cambiario para las personas. Sin embargo, en el transcurso de ese período, con la incertidumbre que generó la campaña electoral de medio término, el equipo económico debió establecer nuevas restricciones.

Superada esa instancia, continúa la incertidumb sobre cómo será el giro de dividendos por parte de las empresas por el ejercicio 2025 a partir del 1 de enero de 2026. “Se autorizó el giro para balances que cierren este año, pero va a arrancar el próximo año el envío de utilidades. Todo lo que era viejo estuvo contemplado con los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal)”, conto a Infobae María Castiglioni, directora de la consultora C&T Asesores Económicos.

Fuentes oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron a este medio que los giros correspondientes a este ejercicio iniciarán en 2026 y prevén que será a mediados de año. “Una vez que las empresas cierren sus balances, que en general es a partir de junio, está liberada la posibilidad de girar al exterior. No hay ninguna implementación, en especial”, precisaron los informantes.

La principal duda entre los analistas del mercado está en si el equipo económico va a podrá cumplir su promesa de permitir el giro de dividendos de 2025, dado el nivel en que se encuentran las reservas internacionales del BCRA. En los últimos días, la consultora 1816 dio a conocer un informe en donde expuso que luego de la activación del tramo del swap con Estados Unidos, las netas se encuentran negativas en USD 16.000 millones.

La meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que para diciembre es de USD -2.600 millones, “no nos tiene que preocupar”, según el ministro de Economía, Luis Caputo. En el entorno del ministro, ya se menciona de una re-re-renegociación ante la próxima revisión en enero de 2026.

Definiciones restricciones cruzadas

Ante la consulta de Infobae, un alto funcionario del equipo económico fue terminante sobre la posibilidad de eliminar las restricciones cruzadas implementadas antes de las elecciones legislativas: “No”.

En medio de la tensión cambiaria de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, estableció controles para las operaciones con dólar oficial y los financieros (MEP y Contado con Liquidación. CCL). Primero se aplicaron sobre funcionarios de entidades financieras y luego se extendieron de forma general.

Las restricciones van a terminar cuando finalice todo el exceso de liquidez que hay en el mercado (Castiñeira)

A pesar de la calma de la última semana, no hay intención oficial de dar marcha atrás, es que aún persiste la diferencia entre la cotización oficial (mayorista para el comercio exterior) y los financieros (MEP y CCL). Al mismo tiempo, surgen cuestionamientos por parte de economistas sobre la calibración adecuada de las bandas de flotación sin intervención del BCRA.

“Las restricciones van a terminar cuando finalice todo el exceso de liquidez que hay en el mercado”, destacó el economista Ramiro Castiñeira. Según su análisis, el “plan platita” de 2023 canalizó el exceso monetario hacia las Leliq, que llegaron a superar el equivalente de más de USD 70.000 millones, al tipo de cambio oficial.

En el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidieron no levantar las restricciones cruzadas que se establecieron antes de las elecciones

“Hoy, al tipo de cambio oficial ya no existen ni las Leliq ni las Lefi, los instrumentos que retienen liquidez suman menos de USD 7.000 millones”, en parte porque se licuó en la primera etapa del 2024, en simultáneo con la baja de la tasa de interés, dijo el economista. Y, agregó: “el famoso ‘Punto de Anker’: cuando el BCRA dejó de emitir, la economía absorbió ese excedente de pesos mediante el desarme de posiciones de títulos públicos de corto plazo".

Sin embargo, Ramiro Castiñeira advierte que este fenómeno es endógeno y resulta imposible anticipar una fecha concreta para el levantamiento de las restricciones.

Tras las elecciones, dijo el economista, “la demanda de pesos se recompuso con rapidez, lo que podría completar la absorción de liquidez excedente y permitir la flexibilización del cepo a lo largo de 2026, aunque resalta que la cartera de pesos del sector privado se concentra, hoy, en títulos de corto plazo. La normalización, así, dependerá entonces de factores internos y de la evolución del mercado".