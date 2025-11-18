Santiago Bausili, presidente del BCRA: “El objetivo del programa no puede ser la acumulación de reservas a cualquier costo”

Santiago Bausili participó del 30° Simposio Internacional de Economía organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en el Hotel Alvear Palace (EFE/Lenin Nolly)

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) afirmó este martes que el objetivo del programa actual “no puede ser en sí la acumulación de reservas internacionales a cualquier costo, de manera que pueda poner en riesgo la estabilidad económica”, durante su discurso de cierre en el 30° Simposio Internacional de Economía, organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en el Hotel Alvear Palace de la Recoleta.

“La acumulación sostenible de reservas en esta etapa, hasta que no cambie nuestra estructura productiva, se dará en un ciclo virtuoso de desarrollo, no con un tipo de cambio real artificialmente alto que refleje una economía deprimida”, mencionó en línea con las crítica que hacen economistas, analista y bancos sobre este aspecto del programa económico.

Bausili también afirmó que el objetivo final de su gestión es lograr la flotación del tipo de cambio y la competencia de monedas, pero reconoció que eso llevará su tiempo y que en una primera etapa la adquisición de divisas no se dará a través de la cuenta corriente. “Lo importante es no perder de vista los objetivos del programa de estabilización económica, el crecimiento económico sostenido y la reducción de la inflación. La acumulación de reservas será consecuencia del éxito del programa, no su motor”, sentenció el titular del BCRA.

Durante su exposición, Bausili sostuvo que Argentina está implementando “uno de los programas de reformas y estabilización económicas más ambiciosos de la historia reciente a nivel global”. Vinculó la posibilidad de ese avance a la “convicción del presidente Milei, que con una tesitura más moral que política priorizó consistentemente las políticas que considera esenciales para crear un ambiente de desarrollo y prosperidad para el país y para los argentinos”. Según el funcionario, esa convicción “es la fuente del mandato al equipo económico”, y la sociedad la revalidó en las elecciones de octubre.

Al referirse al rumbo económico actual, el presidente del BCRA recalcó que, “con gobernabilidad reforzada y un orden macrosólido, estamos en condiciones de girar sobre un nuevo punto de inflexión y proyectar una trayectoria de crecimiento que pocos imaginaban posible”. Añadió que tras una marcada mejora en los fundamentos macroeconómicos en los últimos dos años, el principal obstáculo es psicológico y no técnico: “Nuestro principal obstáculo hoy es más psicológico que técnico, el germen de las expectativas negativas. Décadas de intentos fallidos nos dejaron un sesgo estructuralmente pesimista en las expectativas que demora el impacto de las medidas que tomamos y eleva la exigencia sobre sus resultados”.

Según Bausili, el sistema bancario argentino registró el mayor nivel de depósitos en dólares de su historia y avances en normalización cambiaria (REUTERS)

Bausili profundizó en el papel de las expectativas respecto del cambio económico: “La formación de expectativas sigue afectada por décadas de abuso, en particular el abuso monetario sobre la sociedad. Por eso adoptamos una posición extremadamente conservadora, construir credibilidad paso a paso, intentar dar un paso hacia adelante cuando conseguimos muy bajo el riesgo de tener que dar dos pasos hacia atrás. Cada error puede costar todo el esfuerzo hecho hasta ahora”.

Al analizar el esquema cambiario, el funcionario consideró que el debate sobre el ritmo de avance hacia una economía de libre mercado resulta positivo. “El hecho de que exista este debate representa una mejora sustancial, porque lo que se debate es la velocidad y los grados de libertad, no la dirección. Estamos debatiendo cuánto y cuándo vamos a flotar libremente”, explicó. En esta instancia, el análisis se centra en los aspectos técnicos de implementación: “Por un lado, está el anhelo y la ansiedad de completar la transición hacia una economía de más libre mercado, y por el otro, los aspectos técnicos como la liquidez y la estructura del mercado de cambios”.

El titular del Banco Central hizo mención a la situación previa a la actual gestión: “En el frente cambiario es importante no olvidar el punto de partida. Heredamos un sistema con trece mil millones de dólares de depósitos, encajes en el Banco Central de once mil millones de dólares, cincuenta mil millones de dólares en deuda por importaciones impaga, y cero en la caja”. Destacó que hoy el sistema bancario muestra “el mayor nivel de depósitos en dólares de su historia, con treinta y cinco mil millones de dólares”, y que los créditos en dólares están al “noventa y ocho por ciento, con dieciocho mil millones de dólares, y un banco central con suficientes reservas para afrontar los encajes de los bancos”.

Respecto al proceso de normalización cambiaria, Bausili aclaró: “Pasamos de corregir desequilibrios heredados a normalizar el funcionamiento de la economía y flexibilizar regulaciones. Eventualmente, esto nos permitió transicionar hacia un esquema de flotación entre bandas con mínima restricción y un sendero claro hacia la flotación total, a medida que las bandas se amplían y que entran a regir normas como la distribución de dividendos de multinacionales a partir del ejercicio de dos mil veinticinco”. Precisó que esas "bandas, con una amplitud inicialmente enorme en comparación con esquemas similares del cuarenta por ciento, fueron clave para anclar expectativas en la transición hacia un esquema basado en metas agregados monetarios“.

Sobre el futuro de las regulaciones cambiarias, el funcionario aseguró: “El objetivo final es, sin lugar a dudas, la eventual flotación cambiaria y la competencia de monedas. Este es un buen ejemplo donde el balance de riesgos hizo que prioricemos las restricciones vinculadas a su implementación sobre el principio de libertad económica que se busca alcanzar en el tiempo”. Añadió que la etapa próxima en lo cambiario y monetario deberá “balancear dos objetivos, promover el equilibrio monetario que resulte en la reducción de la inflación, y continuar mejorando el balance del Banco Central con la acumulación de reservas en su activo”.

Bausili insistió en que “estos dos objetivos son perfectamente compatibles, dado el punto al que hemos llegado, una economía con espacio para su re monetización y un Banco Central que ya no enfrenta pasivos remunerados para cancelar”. Subrayó que “la acumulación de reservas es una buena métrica para medir el éxito del programa de estabilización, no hay que confundir la métrica con el objetivo”. Manifestó que la clave hacia adelante radica en la remonetización de la economía —que se encuentra aún al cincuenta por ciento de los niveles históricos— y en ese sentido detalló que en los últimos dos años la base monetaria pasó de “dos coma cinco a cuatro punto cinco puntos del PBI en un contexto de inflación a la baja”, con la compra de reservas internacionales récord y la reducción de pasivos remunerados que “eran cuatro veces la base monetaria y hoy son cero”.

Señaló que si el tesoro recupera acceso al mercado de capitales, el BCRA dejará de proveerle las reservas necesarias para afrontar pagos, y la remonetización se reflejará directamente en la acumulación de reservas internacionales. Aclaró: “Lo que no podemos hacer es forzar el ritmo, no debemos hacer, podemos hacerlo. El ritmo de esa acumulación de reservas será definido por el proceso de remonetización, y no al revés”.

En referencia a la cuenta corriente y al comercio exterior, el presidente del Banco Central argumentó que “Argentina todavía sigue siendo una de las economías más cerradas del mundo. Exportamos recursos naturales con oferta inelástica al tipo de cambio, mientras que más del ochenta y cinco por ciento de lo que importamos son bienes intermedios, mucho más sensibles al crecimiento de la actividad económica que al tipo de cambio”.

Bausili advirtió que la acumulación sostenible de reservas solo surge bajo “un ciclo virtuoso de desarrollo”, y no a través de un tipo de cambio real artificialmente alto. Consideró que una economía en crecimiento puede registrar déficit de cuenta corriente financiado por la cuenta capital, mientras se sostenga el balance fiscal y la confianza.

Respecto al sistema financiero, el presidente del BCRA resaltó que “recorrió reformas estructurales en los últimos dos años, atravesando cambios significativos en la nominalidad de la economía. Se resolvieron las deudas comerciales de los importadores, se eliminaron controles de precio, se eliminaron techos artificiales a la tasa de interés y créditos compulsivos, se ajustaron tarifas públicas y se liberó el mercado de alquileres”. Según Bausili, “hoy el sistema de precios refleja oferta y demanda, y funciona como catalizador para la asignación eficiente de recursos”.

El funcionario prevé que en el futuro será fundamental lograr eficiencia en la operación y anticipa una posible consolidación en la industria financiera. Indicó que el crédito al sector privado “se duplicó en términos reales y podría volver a hacerlo, duplicarse, antes de alcanzar los niveles históricos”. En los últimos meses, los niveles de mora aumentaron, aunque “permanecen aún en niveles que están dentro de lo que esperábamos”.

Explicó que tanto deudores como acreedores están “aprendiendo de nuevo a dar y a tomar crédito”, y que los bancos están restaurando su base de datos e historial crediticio. Anticipó que el ciclo de expansión crediticia contará con nuevas tecnologías y originadores de crédito en el mundo fintech.

Sobre la perspectiva a mediano plazo, previó que la demanda de capital crecerá hacia mediados de 2026. Concluyó: “Nuestro objetivo es claro, una economía estable que crezca con previsibilidad, una moneda confiable y competencia de monedas real. Para lograrlo, vamos a mantener el equilibrio fiscal, vamos a reforzar el balance del Banco Central con reservas, y vamos a avanzar hacia una economía menos regulada y más libre”.